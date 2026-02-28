Tecno

Hedy Lamarr, la mente brillante de Hollywood detrás del Bluetooth y el GPS

Fue una estrella del cine clásico. Su invento fue ignorado en su época y luego fundamental para las telecomunicaciones. Solo recibió reconocimiento oficial décadas después

El invento de Lamarr y Antheil sentó las bases del wifi, Bluetooth y GPS actuales (Imagen Infobae)

El legado de Hedy Lamarr trasciende el glamour y las luces de la Edad de Oro de Hollywood. Reconocida como “la mujer más bella del mundo” en la década de 1940, también revolucionó la tecnología al desarrollar un invento que sentó las bases de las comunicaciones modernas. Su historia, marcada por el talento, la resiliencia y el olvido, se redescubre hoy como un símbolo de innovación y superación de prejuicios.

Un relato de National Geographic documenta cómo Lamarr diseñó, junto al compositor George Antheil, un sistema de salto de frecuencia para proteger las comunicaciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Este avance permitió el desarrollo de tecnologías como el wifi, el Bluetooth y el GPS. El reconocimiento a su genio llegó décadas después, cuando su contribución a la ciencia y la ingeniería se volvió indispensable para la vida cotidiana.

De Viena a Hollywood: orígenes y consagración artística

Hedwig “Hedy” Kiesler nació en Viena en 1914, en el seno de una familia judía acomodada. Desde pequeña, mostró una curiosidad inusual y una marcada orientación hacia la ciencia y la ingeniería.

Los ideales sociales de la época la empujaron hacia la actuación, debutando en el cine a los 16 años y saltando a la fama con la película Éxtasis en 1933. El éxito le abrió puertas en Europa, pero su matrimonio con el traficante de armas Fritz Mandl la acercó al mundo de la tecnología militar y la puso en contacto con círculos científicos clave.

El clima de antisemitismo y la opresión en su matrimonio la impulsaron a huir de Austria en 1937. Lamarr emigró a Estados Unidos y cautivó al magnate Louis B. Mayer, quien la convirtió en una de las grandes estrellas de MGM. A pesar del brillo de su carrera, la inquietud intelectual siempre acompañó a la actriz.

La mente detrás del salto de frecuencia

Lamarr, inquieta por la amenaza nazi y armada con conocimientos sobre tecnología militar, ideó junto a Antheil un sistema de comunicaciones secretas para evitar la interferencia enemiga. El método, basado en el “salto de frecuencia”, permitía cambiar de canal de radio de forma sincronizada, lo que dificultaba el rastreo y el sabotaje de las señales.

La patente, presentada en 1941, fue ignorada por la Marina estadounidense durante la guerra, aunque décadas más tarde resultó clave para el desarrollo de la electrónica inalámbrica.

La carrera de Lamarr en Hollywood continuó, pero su faceta como inventora permaneció oculta, eclipsada por el estereotipo de belleza y los prejuicios de género. La innovación y la creatividad de la actriz solo recibieron reconocimiento público a partir de la década de 1990, cuando la comunidad científica redescubrió el alcance de su legado.

Su conocimiento sobre tecnología militar fue clave durante la Segunda Guerra Mundial (Imagen Infobae)

Olvido, reconocimiento y legado tecnológico

Durante años, la tecnología de Lamarr y Antheil permaneció clasificada o no reconocida, mientras la industria y el ejército se beneficiaban de sus aportes sin otorgarles crédito. La invención del salto de frecuencia sentó las bases para la seguridad en las telecomunicaciones modernas, esencial en teléfonos móviles, redes wifi y sistemas GPS. El reconocimiento oficial llegó tarde, con premios honoríficos y su ingreso póstumo al Salón de la Fama de los Inventores Nacionales.

Hedy Lamarr falleció en 2000, convertida en un ícono de la ciencia y la cultura, aunque la mayor parte de su vida debió lidiar con el encasillamiento y la falta de oportunidades para expresar su genio.

Su autobiografía y documentales recientes han contribuido a restaurar su figura como pionera en la integración de la creatividad artística y la innovación tecnológica.

La historia de Lamarr ilustra los obstáculos que enfrentaron las mujeres en la ciencia y resalta el valor de desafiar los límites impuestos por la sociedad. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones de inventoras y científicas a reclamar su lugar en la historia de la tecnología.

El mundo reconoce hoy a Hedy Lamarr no solo como una leyenda del cine, sino como una mente brillante cuyo ingenio transformó la comunicación global.

