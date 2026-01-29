Agencias

D-Link presenta nuevos controladores Nuclias para gestión unificada de redes empresariales

D-Link ha anunciado el lanzamiento de su próxima generación de controladores de red Nuclias, tanto en versión 'hardware', como en versiones 'software', y el nuevo busque insignia DNC-5000.

Los nuevos controladores están diseñados para empresas y entornos de redes informáticas de todos los tamaños, a los que ofrece gestión centralizada tanto de la red cableada como de la inalámbrica WiFi, con administración en tiempo real y capacidades de implementación escalables.

Unifican en una única interfaz web todas las operaciones de instalación, gestión y mantenimiento en una única plataforma, lo que reduce la complejidad y agiliza la capacidad de respuesta, como explica D-Link en una nota de prensa.

También facilitan el trabajo a los equipos de TI, ya que pueden determinar el acceso administrativo por niveles, establecer funciones de optimización automáticas y realizar una supervisión proactiva.

Estos nuevos controladores Nuclias incluyen un modelo de 'hardware', DNH-1000 Nuclias Connect, diseñado para gestionar redes de forma unificada con acceso hasta 500 dispositivos entre Switches de Core/Agregación o extremo y puntos de acceso WiFi.

Según la compañía, está diseñada para pequeñas y medianas empresas, colegios, hoteles y tiendas, a los que permite segmentar la red VLAN para separar las redes WiFi de los clientes o invitados de las redes internas corporativas. Tiene un precio de 199 euros +IVA.

También se ha anunciado DNC-100 Nuclias Connect, la versión 'software' de la controladora DNH-1000 Nuclias Connect, que se instala en ordenador con sistema operativo Windows o Linux. D-Link ha lanzado recientemente la versión 1.3.1.5 y si descarga es gratuita.

D-Link también ha anunciado DNC-5000 Nuclias Hyper, considerado como el controlador "buque insignia" de la compañía. Basado en 'software' para el control de múltiples sitios, está diseñado para empresas con implementaciones complejas y distribuidas.

Admite hasta 2.000 dispositivos, y permite operaciones de red empresarial centralizadas, escalables y seguras.

EuropaPress

