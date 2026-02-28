Tecno

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este día

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Cada vez son más las personas que han decidido incursionar en el mundo de las monedas digitales, ello pese a la volatilidad que las caracteriza, con el objetivo de tener una inversión a mediano y largo plazo.

Impulsadas también por ciertos personajes o gobiernos que buscan adoptar estas monedas digitales como medios de curso legal, las criptomonedas se han subido a una montaña rusa que las ha llevado a subidas y bajadas significativas que han puesto de cabeza a más de una de ellas.

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa característica, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas

Cómo se han movido las principales criptomonedas y sus precios este 28 de febrero.

El bitcoin cotiza este día en 64.232,05 dólares, lo que implica un cambio de -2,5% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de -2,65% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 1.879,68 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 597,19 dólares, con un cambio de -4,59%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 52,12 dólares tras una variación de -6,3%.

Finalmente, el dogecoin, una de las criptomonedas que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,09 dólares tras presentar un cambio de -8,29% en las últimas 24 horas.

Qué pasó después del criptocrash

Representaciones de bitcoins (REUTERS/Edgar Su)
Representaciones de bitcoins (REUTERS/Edgar Su)

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", ya que no se han disparado los precios como en ocasiones anteriores. Por ejemplo, a principios de agosto, estas criptomonedas tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptodivisas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

PayPal, ampliamente reconocida por sus transacciones digitales anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La empresa ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, probablemente que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Criptomonedas en América Latina

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En México el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; actualmente una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Se muestra un signo de
Se muestra un signo de Bitcoin en el cielo durante un espectáculo de drones para el inicio del Foro Plan B El Salvador, en San Salvador, El Salvador, el 30 de enero de 2025. (REUTERS/Jose Cabezas)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Por qué el CEO de Anthropic cree que la IA acabará con el 50% de los abogados, consultores y analistas financieros

Dario Amodei se ha convertido en la principal voz de alerta sobre la velocidad y profundidad con que la inteligencia artificial transformará el mercado laboral, anticipando consecuencias mucho más inmediatas y radicales de las que la propia industria reconoce en público

Por qué el CEO de

Pasos para recuperar una contraseña perdida en tu iPhone

Una función poco conocida almacena las contraseñas temporales vinculadas a webs durante 30 días, esencial para quienes registran nuevas cuentas frecuentemente

Pasos para recuperar una contraseña

Qué celulares llegan en marzo de 2026: lanzamientos confirmados y rumores

La nueva edición del Mobile World Congress establece el ritmo del año en innovación móvil, con anuncios de productos con interfaces inteligentes

Qué celulares llegan en marzo

Por qué las baterías de sodio podrían ser la próxima gran revolución energética

La nueva tecnología promete mayor autonomía con un menor impacto ambiental, aunque enfrenta desafíos antes de llegar a una adopción masiva

Por qué las baterías de

Tecnología y educación de la mano: así es el sistema que impulsa un nuevo modelo de aprendizaje con IA

El modelo utiliza algoritmos avanzados que monitorean el progreso de los alumnos y generan itinerarios educativos personalizados. Cómo funciona y cuáles son los desafios

Tecnología y educación de la
DEPORTES
La FIA tomó una decisión

La FIA tomó una decisión final sobre la controversia del motor Mercedes: el cambio de regla que impactará en la Fórmula

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Sebastián Báez dio otra muestra de carácter en el Chile Open: venció a Alejandro Tabilo y avanzó a semifinales

De Simone Biles a Michael Phelps: 10 deportistas de élite que pusieron la salud mental en primer plano

Un crimen absurdo y dos barras prófugos: mataron a un hincha que caminaba con la camiseta de un equipo rival

TELESHOW
Hernán Piquín: “Hoy vivo entre

Hernán Piquín: “Hoy vivo entre España y Argentina, allá recargo energía pero extraño y vuelvo acá”

El recuerdo íntimo de Delfina Pulen, la hija en la ficción de la Locomotora Oliveras: “Tenía mucha luz, te motivaba”

La escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán: “Mi segunda casa”

Flavio Azzaro contó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero: “Adaptándome a dormir dos horas”

Glamour, elegancia y actitud: el paso de Duki por los desfiles de la Fashion Week de Milán

INFOBAE AMÉRICA

Reza Pahlaví, hijo del último

Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, hace un llamamiento a “regresar a las calles para la acción final”

Tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán atacó las bases de EEUU en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait

Venezuela, el proyecto de Marco Rubio

Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control” de su gobierno tras los ataques contra el régimen: “La hora de su libertad está cerca”

Las primeras imágenes de los ataques de Israel y EEUU al régimen iraní