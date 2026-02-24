Cómo solucionar problemas con la conexión a internet del televisor en pocos pasos

Las fallas en la conectividad en el TV restringen el acceso a servicios digitales en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciertas casas, la imposibilidad de conectar el televisor a internet representa un obstáculo frecuente para quienes desean acceder a plataformas streaming, aplicaciones o contenidos en línea.

Las causas de los inconvenientes para conectar una Smart TV a la red pueden ser diversas y, en ocasiones, difíciles de identificar sin una revisión técnica.

Factores como la debilidad de la señal WiFi, la saturación de la red, interferencias de otros dispositivos o fallos en el hardware son responsables habituales de estos problemas. Abordar estas dificultades permite resolver la mayoría de las incidencias sin recurrir a asistencia técnica especializada.

Por qué la señal WiFi no llega con fuerza al Smart TV

La ubicación del router y los obstáculos físicos pueden afectar la intensidad de la señal WiFi recibida por el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los motivos más recurrentes para la desconexión de un televisor de la red doméstica es la insuficiencia de la señal WiFi. Cuando el router se sitúa lejos del aparato o existen varios obstáculos físicos, como paredes gruesas o muebles de gran tamaño, la calidad de la conexión se ve afectada.

Para descartar que la ubicación sea el origen del problema, se debe colocar temporalmente el televisor cerca del router y comprobar si la conexión mejora.

Si el acceso a internet se restablece al reducir la distancia, es probable que la ubicación original del televisor genere la pérdida de señal. En estos casos, el uso de repetidores WiFi, sistemas Mesh o amplificadores de señal puede ampliar la cobertura.

Cómo identificar y evitar interferencias de otros dispositivos en la red WiFi

Aparatos como microondas y teléfonos inalámbricos pueden generar interferencias que impiden una conexión estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es menos común, la presencia de interferencias por parte de otros aparatos puede interrumpir la conectividad de la Smart TV. Electrodomésticos como microondas, teléfonos inalámbricos o juguetes operados por radiofrecuencia generan campos electromagnéticos que alteran la estabilidad de la red.

Para confirmar si la interferencia es la causa, es útil cambiar de lugar tanto el televisor como el router y observar si la conexión mejora.

Si la red se estabiliza tras el desplazamiento, es clave identificar y aislar el aparato que produce la alteración. Mantener estos dispositivos alejados del área de conexión contribuye a restablecer el acceso a internet de manera eficiente.

Qué hacer cuando la red WiFi está saturada y el televisor no conecta

El uso simultáneo de varios dispositivos reduce la velocidad disponible para la Smart TV y dificulta la carga de contenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saturación de la red es otro factor frecuente que limita la conectividad de los televisores. Cuando varios dispositivos utilizan el mismo WiFi o la conexión por cable, la velocidad disponible para cada aparato disminuye, afectando sobre todo a aquellos que requieren mayor ancho de banda, como las Smart TV.

Para solucionar este inconveniente, se debe desconectar temporalmente los dispositivos que no sean esenciales durante el uso del televisor. Esta acción permite reservar más ancho de banda y mejora la calidad de la transmisión.

Asimismo, priorizar el acceso de la televisión desde la configuración del router puede resultar útil en hogares con muchos habitantes o varios dispositivos conectados simultáneamente.

Cómo comprobar si el cable Ethernet es el problema en la conexión

Un cable Ethernet dañado o una configuración incorrecta de la IP pueden ser la causa de la falta de conexión por cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes optan por una conexión por cable Ethernet pueden enfrentarse a problemas técnicos, como el deterioro del propio cable.

Un cable dañado impide que la señal llegue correctamente al televisor, lo que se traduce en la imposibilidad de acceder a internet. Verificar el estado del cable resulta sencillo: solo hay que conectarlo a otro dispositivo, como una computadora portátil o una consola, y observar si el segundo aparato logra conectarse.

Si el nuevo dispositivo tampoco recibe señal, lo más probable es que el cable esté en mal estado y requiera reemplazo. Por el contrario, si la computadora accede sin dificultades a la red, el fallo podría estar en el puerto Ethernet del televisor o en la configuración de la dirección IP.

Por esta razón, cambiar la búsqueda de IP de manual a automática suele restablecer la conexión en estos casos, sin necesidad de intervención técnica adicional.