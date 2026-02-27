Tecno

Netflix y Apple TV firman histórico acuerdo para intercambiar contenidos de la F1 2026

La octava temporada de Drive to Survive es parte de esta alianza entre las dos plataformas de streaming

Guardar
La alianza entre Apple TV
La alianza entre Apple TV y Netflix por la Fórmula 1 marca un hito en la industria del streaming en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple TV y Netflix sellaron una alianza por los contenidos de Fórmula 1 marcando un antes y un después en la industria del streaming en Estados Unidos.

El pacto, orientado a capitalizar el furor que la F1 despierta en el público estadounidense, involucra un intercambio sin precedentes de contenidos exclusivos y plantea interrogantes sobre el futuro de la competencia entre gigantes del entretenimiento digital.

En qué consiste el acuerdo entre Apple TV y Netflix

El acuerdo firmado tiene como principal objetivo potenciar la presencia de la Fórmula 1 en las pantallas estadounidenses durante la temporada 2026. A diferencia de otros contratos previos en el sector, esta alianza no se basa únicamente en la cesión o licencia de contenido de una plataforma a otra. Por el contrario, ambas compañías han optado por un intercambio directo de productos estrella, abriendo la puerta a futuras colaboraciones similares.

Apple TV cede a Netflix
Apple TV cede a Netflix los derechos de streaming del Gran Premio de Canadá, permitiendo una transmisión conjunta sin precedentes en la F1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, el pacto establece que la octava temporada de la serie documental Drive to Survive estará disponible de forma simultánea tanto en Netflix como en Apple TV para los usuarios de Estados Unidos.

Este movimiento representa una excepción a la tradicional política de exclusividad de Netflix, que rara vez comparte sus producciones originales con competidores. La decisión responde a la estrategia de Apple, interesada en sumar a su catálogo un contenido que ha demostrado ser el motor principal del crecimiento de la F1 en Norteamérica.

Como parte del acuerdo, Apple TV cede a Netflix los derechos de transmisión en streaming del Gran Premio de Canadá, una de las citas más emblemáticas del calendario. De esta manera, ambos servicios transmitirán el evento de manera simultánea, permitiendo a los suscriptores elegir su interfaz preferida para disfrutar la carrera. Este simulcast se presenta como una prueba piloto y marca un hito en la distribución de derechos deportivos en el país.

Qué motiva la colaboración entre Apple TV y Netflix

La motivación principal de Apple TV para promover esta alianza radica en su obsesión por consolidar un ecosistema completo de Fórmula 1 en su plataforma. La compañía fundada por Steve Jobs ya había invertido $150 millones por cada temporada de derechos de la F1, buscando posicionarse como referente en la transmisión de la máxima categoría del automovilismo.

Drive to Survive contribuyó al
Drive to Survive contribuyó al auge de la Fórmula 1 en Estados Unidos y es el motor principal de la alianza estratégica entre Apple TV y Netflix. (EFE/CHRISTIAN MONTERROSA)

Sin embargo, la popularidad de Drive to Survive y su impacto en la expansión de la F1 en Estados Unidos llevó a Apple a buscar una fórmula para incorporar la serie a su oferta. El acuerdo con Netflix surgió como respuesta a esta necesidad estratégica y como reconocimiento del papel que la plataforma rival ha jugado en la transformación del deporte.

“Netflix ha jugado un papel fundamental en el crecimiento de la F1 desde el lanzamiento de Drive to Survive. Y estamos encantados de hacer que el contenido de F1 esté disponible para los fanáticos estadounidenses tanto nuevos como ya existentes a través de Netflix y ahora en Apple TV”, expresó Eddy Cue, vicepresidente de servicios de Apple.

Para Netflix, la colaboración representa la oportunidad de ampliar el alcance de su contenido estrella y de experimentar con nuevas formas de distribución, manteniendo el control sobre la narrativa que ha consolidado su éxito en el ámbito deportivo.

Qué novedades trae la octava temporada de Drive to Survive

La octava temporada de Drive to Survive se estrenó el 27 de febrero de 2026 y cuenta con ocho capítulos, cada uno con una duración inferior a una hora. Los episodios están dedicados a las historias más impactantes de la temporada 2025 de la Fórmula 1, manteniendo el tono dramático y polémico que caracteriza a la saga.

La octava temporada de Drive
La octava temporada de Drive to Survive explora el primer campeonato de Lando Norris y la controversia por la salida de Christian Horner de Red Bull. (Netflix)

Entre los ejes narrativos principales destacan el primer campeonato de Lando Norris, la salida de Christian Horner de Red Bull tras el Gran Premio de Gran Bretaña, el cambio de Liam Lawson de Red Bull a Racing Bulls y el regreso de Checo Pérez a la F1 con Cadillac. Además, el primer capítulo está centrado en los rookies y en las rivalidades internas de equipos como McLaren, incluyendo la doble descalificación en Las Vegas.

Temas Relacionados

NetflixApple TVF1StreamingFórmula 1Drive To SurviveAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Animales creados con IA podrían ayudar a entender cómo fue la evolución de las especies

La simulación reprodujo procesos similares a los de la evolución biológica, logrando comprobar algunas teorías de Charles Darwin

Animales creados con IA podrían

Google cambia el trabajo tradicional: así motiva a todos sus empleados a usar IA

La empresa ha dado herramientas exclusivas a los trabajadores, como Duckie, una versión interna de Gemini

Google cambia el trabajo tradicional:

Netflix dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de marzo de 2026: revisa la lista completa

Usuarios con equipos antiguos deberán verificar la versión de su sistema operativo para saber si podrán seguir utilizando la app

Netflix dejará de funcionar en

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este día

Las criptomonedas han tenido un auge en los últimos meses y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Cuál es el precio de

¿Un material que se repara solo? Así es la nueva tecnología que podría cambiar la vida útil de aviones y turbinas

La innovación integra agentes termoplásticos y capas calefactoras capaces de activar un proceso automático de reparación. Cómo funciona el sistema desarrollado por investigadores de Carolina del Norte que pomete infraestructuras más seguras, eficientes y sostenibles en aviación y energía

¿Un material que se repara
DEPORTES
La épica corrida bajo la

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

TELESHOW
La recuperación de Zulma Faiad

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron más cadáveres en el

Hallaron más cadáveres en el sur de Brasil y la cifra de muertes por las lluvias torrenciales subió a 64

Fiscalía allana tres oficinas vinculadas a Panama Ports y retiene documentación

Los talibanes aseguraron que abatieron a 75 soldados paquistaníes en su ofensiva

Panamá retira bálsamo desmaquillante tras Alerta sanitaria

Estados Unidos ofrece 10 millones por información sobre jefes del Cártel de Sinaloa en México