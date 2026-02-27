Netflix y Apple TV firman histórico acuerdo para intercambiar contenidos de la F1 2026

La alianza entre Apple TV y Netflix por la Fórmula 1 marca un hito en la industria del streaming en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple TV y Netflix sellaron una alianza por los contenidos de Fórmula 1 marcando un antes y un después en la industria del streaming en Estados Unidos.

El pacto, orientado a capitalizar el furor que la F1 despierta en el público estadounidense, involucra un intercambio sin precedentes de contenidos exclusivos y plantea interrogantes sobre el futuro de la competencia entre gigantes del entretenimiento digital.

En qué consiste el acuerdo entre Apple TV y Netflix

El acuerdo firmado tiene como principal objetivo potenciar la presencia de la Fórmula 1 en las pantallas estadounidenses durante la temporada 2026. A diferencia de otros contratos previos en el sector, esta alianza no se basa únicamente en la cesión o licencia de contenido de una plataforma a otra. Por el contrario, ambas compañías han optado por un intercambio directo de productos estrella, abriendo la puerta a futuras colaboraciones similares.

Apple TV cede a Netflix los derechos de streaming del Gran Premio de Canadá, permitiendo una transmisión conjunta sin precedentes en la F1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, el pacto establece que la octava temporada de la serie documental Drive to Survive estará disponible de forma simultánea tanto en Netflix como en Apple TV para los usuarios de Estados Unidos.

Este movimiento representa una excepción a la tradicional política de exclusividad de Netflix, que rara vez comparte sus producciones originales con competidores. La decisión responde a la estrategia de Apple, interesada en sumar a su catálogo un contenido que ha demostrado ser el motor principal del crecimiento de la F1 en Norteamérica.

Como parte del acuerdo, Apple TV cede a Netflix los derechos de transmisión en streaming del Gran Premio de Canadá, una de las citas más emblemáticas del calendario. De esta manera, ambos servicios transmitirán el evento de manera simultánea, permitiendo a los suscriptores elegir su interfaz preferida para disfrutar la carrera. Este simulcast se presenta como una prueba piloto y marca un hito en la distribución de derechos deportivos en el país.

Qué motiva la colaboración entre Apple TV y Netflix

La motivación principal de Apple TV para promover esta alianza radica en su obsesión por consolidar un ecosistema completo de Fórmula 1 en su plataforma. La compañía fundada por Steve Jobs ya había invertido $150 millones por cada temporada de derechos de la F1, buscando posicionarse como referente en la transmisión de la máxima categoría del automovilismo.

Drive to Survive contribuyó al auge de la Fórmula 1 en Estados Unidos y es el motor principal de la alianza estratégica entre Apple TV y Netflix. (EFE/CHRISTIAN MONTERROSA)

Sin embargo, la popularidad de Drive to Survive y su impacto en la expansión de la F1 en Estados Unidos llevó a Apple a buscar una fórmula para incorporar la serie a su oferta. El acuerdo con Netflix surgió como respuesta a esta necesidad estratégica y como reconocimiento del papel que la plataforma rival ha jugado en la transformación del deporte.

“Netflix ha jugado un papel fundamental en el crecimiento de la F1 desde el lanzamiento de Drive to Survive. Y estamos encantados de hacer que el contenido de F1 esté disponible para los fanáticos estadounidenses tanto nuevos como ya existentes a través de Netflix y ahora en Apple TV”, expresó Eddy Cue, vicepresidente de servicios de Apple.

Para Netflix, la colaboración representa la oportunidad de ampliar el alcance de su contenido estrella y de experimentar con nuevas formas de distribución, manteniendo el control sobre la narrativa que ha consolidado su éxito en el ámbito deportivo.

Qué novedades trae la octava temporada de Drive to Survive

La octava temporada de Drive to Survive se estrenó el 27 de febrero de 2026 y cuenta con ocho capítulos, cada uno con una duración inferior a una hora. Los episodios están dedicados a las historias más impactantes de la temporada 2025 de la Fórmula 1, manteniendo el tono dramático y polémico que caracteriza a la saga.

La octava temporada de Drive to Survive explora el primer campeonato de Lando Norris y la controversia por la salida de Christian Horner de Red Bull. (Netflix)

Entre los ejes narrativos principales destacan el primer campeonato de Lando Norris, la salida de Christian Horner de Red Bull tras el Gran Premio de Gran Bretaña, el cambio de Liam Lawson de Red Bull a Racing Bulls y el regreso de Checo Pérez a la F1 con Cadillac. Además, el primer capítulo está centrado en los rookies y en las rivalidades internas de equipos como McLaren, incluyendo la doble descalificación en Las Vegas.