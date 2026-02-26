Tecno

Tim Cook confirma lanzamientos de Apple: la cita es en marzo con estos productos nuevos

Apple podría lanzar el iPhone 17e, equipado con el nuevo chip A19, que habilitaría el acceso a distintas funciones de Apple Intelligence

Apple anunció que en la primera semana de marzo de 2026 lanzaría nuevos producto, pero no ha especificado cuáles serán. (X: tim_cook)

La primera semana de marzo de 2026 será intensa para Apple. La compañía confirmó un evento de lanzamiento para el 4 de marzo y Tim Cook adelantó en un video publicado en su cuenta de X que habrá una “gran semana por delante”.

En las imágenes se observa la superficie de un dispositivo que podría tratarse de un iPad o un MacBook. Además, según portales como MacRumors, no se descarta la presentación del iPhone 17e, el modelo más accesible de la marca.

Qué dispositivos lanzaría Apple en marzo 2026

Apple podría presentar la próxima generación de MacBook Pro con mejoras internas en marzo de 2026, según versiones no confirmadas.

Apple planea anunciar una nueva
Apple planea anunciar una nueva versión del MacBook Pro con actualizaciones internas en marzo de 2026, de acuerdo con reportes aún no oficiales. REUTERS/Mike Segar/File Photo

De acuerdo con Bloomberg, los nuevos modelos, cuyo nombre en código es J714 y J716, conservarían el diseño actual, pero incorporarían chips más rápidos.

Se espera que estén disponibles antes de finales de marzo, como parte del lanzamiento de macOS 26.3. Como posible señal de este lanzamiento, la oferta de los MacBook Pro de alta gama se ha reducido en la tienda online de Apple.

Además, el iPad Pro podría ser el primer dispositivo de la marca en incorporar el chip M5, con un lanzamiento previsto para octubre. Las versiones renovadas de MacBook Pro y MacBook Air llegarían a inicios de 2026.

Gurman también menciona el posible desarrollo de un iPhone 17e económico para principios del próximo año. Este modelo mantendría la mayoría de las características del 16e, pero sumaría el nuevo chip A19.

La elección de Nueva York,
La elección de Nueva York, Shanghái y Londres sugiere una táctica internacional diferenciada, con eventos que podrían ajustarse a las características de cada región. (Apple)

Por último, se especula que Apple TV y HomePod mini podrían recibir procesadores mejorados y compatibilidad con la nueva versión de Siri y Apple Intelligence en 2026. El Vision Pro también recibiría un procesador M4 y una diadema actualizada, aunque la renovación principal llegaría en 2027.

Detalles del evento de Apple en marzo 2026

A diferencia de sus tradicionales keynotes, Apple ha invitado a la prensa a reuniones presenciales en tres capitales internacionales, describiendo el evento como una “experiencia”.

La invitación no especifica si habrá transmisión en línea, modalidad habitual desde 2020 por la pandemia. La selección de Nueva York, Shanghái y Londres apunta a una estrategia global y segmentada, con presentaciones posiblemente adaptadas a cada mercado.

Con este chip mejorado, la
Con este chip mejorado, la herramienta ‘Búsqueda de Precisión’ posibilita rastrear objetos a una distancia hasta un 50% superior respecto al modelo previo. (Apple)

Cuáles fue el último lanzamiento de Apple

El lanzamiento más reciente de Apple es el AirTag de segunda generación. El dispositivo mantiene el tamaño original, lo que asegura compatibilidad con accesorios previos, pero incorpora un chip de banda ultraancha de última generación, el mismo presente en el iPhone 17 y el Apple Watch Ultra 3.

Gracias a este nuevo chip, la función ‘Búsqueda de Precisión’ permite localizar objetos desde una distancia hasta un 50% mayor que en el modelo anterior.

El sistema utiliza señales visuales, vibraciones y alertas sonoras para guiar al usuario de manera más eficiente.

El altavoz integrado también ha sido mejorado: ahora emite sonidos con una potencia 50% superior, facilitando la localización de objetos en entornos ruidosos o amplios. Esta mejora responde a las solicitudes de usuarios que buscaban una mayor capacidad auditiva para encontrar el rastreador a mayor distancia.

Respecto al compromiso ambiental, Apple
Respecto al compromiso ambiental, Apple ha aumentado la proporción de componentes reciclados en el AirTag renovado. (Foto: Apple)

Asimismo, el nuevo AirTag opera dentro de la red ‘Buscar’ de Apple, donde dispositivos de la marca colaboran para localizar objetos mediante tecnología Bluetooth, sin almacenar datos de localización ni historial en servidores físicos. El sistema utiliza cifrado de extremo a extremo para salvaguardar la privacidad de los usuarios.

En cuanto a sostenibilidad, Apple ha incrementado el uso de materiales reciclados en el nuevo AirTag. La carcasa está fabricada con un 85% de plásticos reciclados, los imanes utilizan tierras raras reutilizadas y las placas de circuito incluyen oro recuperado.

Este enfoque refuerza la estrategia ambiental de la empresa, que busca reducir la huella ecológica en la producción de hardware.

Al conservar el diseño y tamaño, Apple permite a los usuarios seguir utilizando sus accesorios actuales, evitando así el desperdicio y reafirmando su compromiso con la reducción de residuos.

