Los hackers hallaron un nuevo método para rastrear a sus víctimas: los neumáticos de sus autos

El sistema TPMS transmite identificadores únicos de cada neumático, facilitando el seguimiento de vehículos por radio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente del IMDEA Networks Institute alertó sobre una vulnerabilidad en los sistemas de monitoreo de presión de neumáticos presentes en la mayoría de los autos fabricados desde 2008. Los investigadores identificaron que los sensores inalámbricos que reportan la presión de los neumáticos pueden facilitar a los hackers el rastreo de un vehículo sin que su dueño lo advierta. El hallazgo surgió tras analizar cerca de 6 millones de señales de más de 20.000 autos a lo largo de diez semanas.

De la seguridad vial a una amenaza a la privacidad

El sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) se implementó como requisito tras la TREAD Act de 2000 en Estados Unidos. Su función es informar al conductor sobre la presión de los neumáticos mediante sensores que emiten señales inalámbricas. Cada sensor transmite, de manera continua y sin cifrado, un identificador único que permite distinguir un vehículo de otro.

El equipo del IMDEA Networks Institute, encabezado por Domenico Giustiniano, demostró que estos datos pueden captarse desde más de 50 metros de distancia, incluso a través de paredes o desde edificios cercanos.

Los datos recogidos por los sensores permiten reconstruir rutinas y trayectos habituales de los conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestros resultados muestran que estas señales pueden emplearse para seguir vehículos y conocer sus patrones de movimiento”, afirmó Giustiniano en el reporte. Esta tecnología, diseñada para la seguridad vial, expone a los conductores a riesgos de seguimiento encubierto mediante equipos de bajo costo y difícil detección.

Cómo los sensores exponen la rutina de los conductores

A partir de la recopilación masiva de señales, los investigadores concluyeron que es posible identificar el tipo de vehículo, su peso y los hábitos de conducción. Un receptor de radio económico puede captar el identificador único de cada sensor y, posteriormente, reconocer el mismo auto en diferentes ubicaciones, sin necesidad de leer la matrícula o tenerlo a la vista.

La información obtenida permite inferir rutas frecuentes, horarios de llegada a lugares de trabajo y hábitos diarios de desplazamiento. El problema central radica en que los sensores carecen de mecanismos de protección o cifrado que resguarden la identidad del vehículo y de su propietario. Según los autores del estudio, esta vulnerabilidad puede ser explotada en entornos urbanos, donde una red de receptores podría rastrear vehículos a gran escala de manera encubierta.

La vulnerabilidad afecta a la mayoría de los autos fabricados desde 2008, según el estudio del IMDEA Networks Institute. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reacciones y desafíos para la industria automotriz

El informe advierte que la exposición de datos personales a través del TPMS persiste a pesar de los antecedentes. Una investigación de 2010, realizada por Rutgers University y la University of South Carolina, ya había advertido sobre el potencial riesgo para la privacidad, pero la industria automotriz no adoptó medidas correctivas sustanciales en los sistemas actuales.

Yago Lizarribar, coautor del trabajo, señaló que el TPMS se diseñó pensando en la seguridad vial, pero no en la protección de datos personales. El estudio urge a legisladores y fabricantes de vehículos a desarrollar versiones más seguras y respetuosas con la privacidad de los usuarios.

Cooper Quintin, tecnólogo senior de la Electronic Frontier Foundation, declaró a CNET: “Cualquier método que pueda utilizarse para rastrear los movimientos de las personas sin su consentimiento resulta preocupante, pero también lo son todas las tecnologías en los autos modernos que recogen y comparten datos para publicidad, seguros y otros fines”.

Expertos advierten que la industria automotriz aún no ha resuelto los riesgos de privacidad asociados a estos sensores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quintin enfatizó la importancia de que los conductores se informen y presionen a los fabricantes para que refuercen la protección de la privacidad en los sistemas electrónicos de los vehículos.