Tecno

Japón presenta un robot sacerdote entrenado con las escrituras budistas

El nuevo humanoide es capaz de guiar oraciones, responder dudas y realizar gestos sagrados

Guardar
Buddharoid fue desarrollado por la
Buddharoid fue desarrollado por la Universidad de Kyoto para asistir en funciones religiosas budistas. (Captura de video/AFP)

El uso de la inteligencia artificial se expande cada vez más en el ámbito de la robótica. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Kyoto ha dado a conocer a Buddharoid, un robot humanoide entrenado con escrituras budistas y diseñado para desempeñar funciones espirituales en templos.

El robot, equipado con un sistema de inteligencia artificial llamado BuddhaBot-Plus, es capaz de realizar gestos tradicionales, responder preguntas sobre temas personales y sociales, y guiar rituales en entornos religiosos.

Un robot capaz de oficiar y aconsejar

Buddharoid fue presentado durante un evento en un templo, donde interactuó con los asistentes realizando movimientos y posturas típicas de la práctica budista, como inclinarse en señal de respeto y unir las manos en oración. El robot, basado en el modelo Unitree G1 y vestido con túnicas grises, utiliza un chatbot desarrollado sobre la base de ChatGPT para procesar y responder preguntas inspiradas en las enseñanzas budistas.

El robot utiliza inteligencia artificial
El robot utiliza inteligencia artificial basada en ChatGPT y responde consultas inspiradas en las escrituras. (Captura de video/AFP)

Durante la demostración, el profesor Seiji Kumagai, líder del proyecto y monje budista, pidió consejo al robot sobre relaciones personales. Buddharoid respondió: “Mejorará si reflexionas sobre tu cercanía con ellos y mantienes un equilibrio interior”.

A otra pregunta, explicó que “el budismo enseña que es importante no seguir ciegamente los propios pensamientos ni precipitarse en las acciones”, pronunciando sus frases en un tono sereno y pausado ante los presentes.

Robótica y espiritualidad: un avance en Japón

La creación de Buddharoid no es el primer intento de utilizar robots en contextos religiosos en Japón. En 2019, el templo Kodai-ji de Kioto incorporó a Mindar, un robot sacerdote con rostro humanoide capaz de ofrecer sermones, responder preguntas y realizar rituales, todo ello basado en escrituras budistas. Mindar, fabricado con aluminio y silicona, emplea modelos de lenguaje avanzados para simular la actitud y el discurso de un monje.

Los robots sacerdote acercan los
Los robots sacerdote acercan los valores y prácticas del budismo a nuevas generaciones en los templos japoneses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial en la espiritualidad ha evolucionado desde simples chatbots dedicados a responder preguntas religiosas hasta la presencia física de robots humanoides que pueden interactuar directamente con los fieles. Esto representa un avance significativo, ya que añade una dimensión tangible a la experiencia religiosa y plantea un debate sobre los límites de la tecnología en el ámbito espiritual.

Una respuesta a los desafíos demográficos y culturales

La introducción de robots sacerdotes surge en un contexto de envejecimiento poblacional y declive rural en Japón, donde muchos templos enfrentan una falta de seguidores, recursos y nuevas vocaciones. Los sacerdotes a menudo deben alternar sus funciones religiosas con otros trabajos, lo que dificulta la continuidad de los servicios tradicionales.

En este escenario, la robótica aparece como una solución provisional que permite mantener vivas las prácticas religiosas y el vínculo con las comunidades, incluso en zonas donde la presencia humana resulta insuficiente.

Buddharoid transmite enseñanzas budistas a
Buddharoid transmite enseñanzas budistas a través de respuestas y consejos basados en los textos sagrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Universidad de Kyoto, en el futuro los robots humanoides podrían desempeñar un papel más relevante en el ámbito religioso, asistiendo o incluso realizando algunos de los rituales que tradicionalmente corresponden a los sacerdotes humanos. Esta tendencia podría provocar un cambio profundo en la cultura religiosa, abriendo nuevas posibilidades para preservar y adaptar las tradiciones a las exigencias del siglo XXI.

Temas Relacionados

JapónRobot humanoideInteligencia artificialUniversidad de KyotoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tres inteligencias artificiales jugaron a la guerra: casi todas optaron por ataques nucleares

Kenneth Payne, investigador del King’s College, sometió a GPT-5.2, Claude Sonnet 4 y Gemini 3 Flash a diversos escenarios de conflicto para analizar su comportamiento

Tres inteligencias artificiales jugaron a

La escasez de memoria RAM podría provocar la mayor caída en los envíos de smartphones en más de una década

Este déficit de memoria ha encarecido los teléfonos y amenaza la supervivencia de los modelos económicos en mercados emergentes

La escasez de memoria RAM

Cada vez más argentinos confían más en creadores de contenido educativo que en otros influencers

El aprendizaje dinámico y la personalización captura tanto a estudiantes como a docentes

Cada vez más argentinos confían

Memoria ilimitada en la inteligencia artificial: la audaz predicción de Sam Altman

La visión de OpenAI es que la IA alcance un nivel de memoria que ninguna mente humana puede igualar

Memoria ilimitada en la inteligencia

Sermones escritos por ChatGPT: El Papa prohíbe a los sacerdotes usar IA en sus homilías

León XIV afirmó que esta tecnología “nunca podrá compartir la fe” de la misma manera que un sacerdote humano

Sermones escritos por ChatGPT: El
DEPORTES
Los jugadores de River Plate

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Joaquín Freitas, el juvenil de River Plate que marcó su primer gol en Primera: debut en Acassuso y blindaje por USD 100 millones

La contundente opinión del Tano Pasman sobre la salida de Gallardo de River Plate: a quiénes culpa

La autocrítica de Franco Armani antes del último partido de Gallardo como técnico de River Plate: “Tenemos responsabilidad”

El gesto de Martínez Quarta con Gallardo tras su gol a Banfield en la despedida del DT de River Plate: “Le hemos fallado”

TELESHOW
El Puma Goity dio su

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

Flavio Azzaro y Sol Nobile fueron padres por primera vez y contaron el susto que vivieron durante la internación

Ginette Reynal dio una rotunda marcha atrás con una decisión que tomó hace dos meses: “No aguanto más”

Kennys Palacios se quebró en Gran Hermano y piensa en abandonar: “Me levanté preguntándome qué hago acá”

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador