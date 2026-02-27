Japón presenta un robot sacerdote entrenado con las escrituras budistas

Buddharoid fue desarrollado por la Universidad de Kyoto para asistir en funciones religiosas budistas. (Captura de video/AFP)

El uso de la inteligencia artificial se expande cada vez más en el ámbito de la robótica. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Kyoto ha dado a conocer a Buddharoid, un robot humanoide entrenado con escrituras budistas y diseñado para desempeñar funciones espirituales en templos.

El robot, equipado con un sistema de inteligencia artificial llamado BuddhaBot-Plus, es capaz de realizar gestos tradicionales, responder preguntas sobre temas personales y sociales, y guiar rituales en entornos religiosos.

Un robot capaz de oficiar y aconsejar

Buddharoid fue presentado durante un evento en un templo, donde interactuó con los asistentes realizando movimientos y posturas típicas de la práctica budista, como inclinarse en señal de respeto y unir las manos en oración. El robot, basado en el modelo Unitree G1 y vestido con túnicas grises, utiliza un chatbot desarrollado sobre la base de ChatGPT para procesar y responder preguntas inspiradas en las enseñanzas budistas.

El robot utiliza inteligencia artificial basada en ChatGPT y responde consultas inspiradas en las escrituras. (Captura de video/AFP)

Durante la demostración, el profesor Seiji Kumagai, líder del proyecto y monje budista, pidió consejo al robot sobre relaciones personales. Buddharoid respondió: “Mejorará si reflexionas sobre tu cercanía con ellos y mantienes un equilibrio interior”.

A otra pregunta, explicó que “el budismo enseña que es importante no seguir ciegamente los propios pensamientos ni precipitarse en las acciones”, pronunciando sus frases en un tono sereno y pausado ante los presentes.

Robótica y espiritualidad: un avance en Japón

La creación de Buddharoid no es el primer intento de utilizar robots en contextos religiosos en Japón. En 2019, el templo Kodai-ji de Kioto incorporó a Mindar, un robot sacerdote con rostro humanoide capaz de ofrecer sermones, responder preguntas y realizar rituales, todo ello basado en escrituras budistas. Mindar, fabricado con aluminio y silicona, emplea modelos de lenguaje avanzados para simular la actitud y el discurso de un monje.

Los robots sacerdote acercan los valores y prácticas del budismo a nuevas generaciones en los templos japoneses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial en la espiritualidad ha evolucionado desde simples chatbots dedicados a responder preguntas religiosas hasta la presencia física de robots humanoides que pueden interactuar directamente con los fieles. Esto representa un avance significativo, ya que añade una dimensión tangible a la experiencia religiosa y plantea un debate sobre los límites de la tecnología en el ámbito espiritual.

Una respuesta a los desafíos demográficos y culturales

La introducción de robots sacerdotes surge en un contexto de envejecimiento poblacional y declive rural en Japón, donde muchos templos enfrentan una falta de seguidores, recursos y nuevas vocaciones. Los sacerdotes a menudo deben alternar sus funciones religiosas con otros trabajos, lo que dificulta la continuidad de los servicios tradicionales.

En este escenario, la robótica aparece como una solución provisional que permite mantener vivas las prácticas religiosas y el vínculo con las comunidades, incluso en zonas donde la presencia humana resulta insuficiente.

Buddharoid transmite enseñanzas budistas a través de respuestas y consejos basados en los textos sagrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Universidad de Kyoto, en el futuro los robots humanoides podrían desempeñar un papel más relevante en el ámbito religioso, asistiendo o incluso realizando algunos de los rituales que tradicionalmente corresponden a los sacerdotes humanos. Esta tendencia podría provocar un cambio profundo en la cultura religiosa, abriendo nuevas posibilidades para preservar y adaptar las tradiciones a las exigencias del siglo XXI.