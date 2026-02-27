Tecno

Google presenta Nano Banana 2: más velocidad, más precisión y mayor autonomía

Google lanza una nueva versión de su modelo generativo con foco en la rapidez de respuesta y la creación visual en tiempo real

Guardar
Google lanza Nano Banana 2,
Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imágenes más avanzado hasta la fecha.

El sector de la inteligencia artificial generativa suma un nuevo avance con el lanzamiento de Nano Banana 2, el modelo más reciente desarrollado por Google para la creación de imágenes y contenidos visuales asistidos por IA.

La herramienta, integrada en la familia Gemini, busca reducir al mínimo el tiempo entre la idea y el resultado final, ofreciendo generación visual casi instantánea y flujos de trabajo más ágiles para usuarios creativos, empresas y desarrolladores.

Según la compañía, esta nueva iteración está diseñada para combinar capacidad de procesamiento avanzada con una respuesta en tiempo real, lo que permite generar imágenes complejas, diagramas o piezas gráficas sin las demoras habituales de modelos anteriores. La propuesta apunta a transformar la forma en que se producen materiales digitales, desde bocetos conceptuales hasta recursos listos para campañas o presentaciones.

Google lanza Nano Banana 2,
Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imagen con IA más avanzado hasta la fecha. (Google)

Nano Banana 2 —bautizado técnicamente como Gemini 3.1 Flash Image— representa un equilibrio entre potencia de cálculo y optimización. A diferencia de versiones previas, que priorizaban la profundidad de razonamiento a costa de velocidad, este modelo utiliza una arquitectura más eficiente que permite ejecutar tareas con gran rapidez sin perder precisión interpretativa.

El resultado es una herramienta capaz de comprender instrucciones complejas y ejecutarlas de inmediato, facilitando procesos creativos iterativos. Asimismo, uno de los cambios más relevantes es su capacidad para trabajar con información contextual actualizada.

Mientras otros sistemas operan sobre entornos de datos más cerrados, este modelo puede apoyarse en el conocimiento disponible en la web para mejorar la coherencia de lo que genera. En la práctica, esto se traduce en representaciones más fieles cuando se diseñan infografías, esquemas técnicos o visualizaciones basadas en datos específicos.

El tiempo de creación de
El tiempo de creación de imágenes con Nano Banana 2 se ha reducido. (Gemini)

La mejora en la incorporación de texto dentro de las imágenes también marca una diferencia significativa. Tradicionalmente, los sistemas generativos presentaban dificultades para integrar palabras legibles en composiciones visuales.

Con Nano Banana 2, la tipografía aparece con mayor claridad y precisión, permitiendo crear piezas que combinan diseño gráfico y contenido textual sin errores de interpretación. Esta característica resulta especialmente útil en prototipos de marketing, materiales educativos o interfaces visuales.

En términos de calidad gráfica, el modelo introduce texturas más detalladas, iluminación con mayor realismo físico y una definición superior en elementos complejos. Estos avances no solo mejoran el aspecto visual, sino que aportan mayor profundidad narrativa a las composiciones, permitiendo desarrollar escenas más coherentes y elaboradas en menos tiempo.

Desde Nano Banana puedes solicitar
Desde Nano Banana puedes solicitar procesos más complejos. (Gemini)

La implementación del sistema se ha planteado de forma amplia dentro del ecosistema tecnológico de la empresa. El modelo se está desplegando en diversas herramientas, desde la aplicación de Gemini hasta entornos de desarrollo, plataformas de creación y soluciones orientadas a publicidad digital. Con ello, la compañía busca que la generación de contenido mediante IA forme parte natural de múltiples procesos productivos, tanto para usuarios individuales como para organizaciones.

Junto con el aumento de capacidades, el lanzamiento también incorpora medidas enfocadas en la transparencia. Nano Banana 2 incluye la tecnología SynthID, una marca de agua digital imperceptible que permite identificar si una imagen fue creada mediante inteligencia artificial. Esta función responde a la creciente preocupación por la trazabilidad del contenido generado automáticamente y la necesidad de distinguirlo de material producido de forma tradicional.

Además, la compañía prevé reforzar los sistemas de verificación de autoría mediante estándares de credenciales digitales que permitan rastrear el origen de los archivos. El objetivo es equilibrar la accesibilidad de estas herramientas con mecanismos que reduzcan riesgos asociados al uso indebido o la desinformación visual.

Nano Banana ha sido totalmente
Nano Banana ha sido totalmente integrado en Gemini.

El lanzamiento de Nano Banana 2 se enmarca en una competencia cada vez más intensa dentro del desarrollo de modelos generativos, donde la velocidad, la precisión y la integración con aplicaciones reales se han convertido en factores decisivos. Más que una actualización incremental, la nueva versión refleja un cambio de enfoque: la inteligencia artificial ya no se plantea solo como asistente experimental, sino como una infraestructura cotidiana para producir contenido.

Temas Relacionados

GoogleNano Banana 2Inteligencia artificialLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Empresa usa IA para ‘obligar’ a sus empleados a decir “gracias” y “por favor” a los clientes

A través de un chatbot, empleados son vigilados y pueden pedir ayuda sobre el inventario que hay en la tienda

Empresa usa IA para ‘obligar’

Amazon invierte USD 50.000 millones en OpenAI: revolución histórica de la nube

El acuerdo contempla una inversión inicial de USD 15 mil millones, seguida de USD 35 mil millones adicionales, sujetos al cumplimiento de determinadas metas

Amazon invierte USD 50.000 millones

iPhone 17, Pro y Pro Max: todas las diferencias entre modelos y precios 2026

La diferencia más relevante entre estos modelos está en el procesador: el iPhone 17 estándar utiliza el chip A19, mientras que las versiones Pro y Pro Max incluyen el A19 Pro

iPhone 17, Pro y Pro

WhatsApp gratis se acabó: ya es oficial una opción de pago Europa

El objetivo de esta suscripción es evitar la publicidad que ha llegado en los últimos meses a la aplicación

WhatsApp gratis se acabó: ya

Gemini da el salto a los agentes inteligentes: ahora puede organizar compras, transporte y más sin salir del celular

A diferencia de los asistentes tradicionales, el sistema planifica y ejecuta procesos completos en segundo plano

Gemini da el salto a
DEPORTES
La verdad detrás de la

La verdad detrás de la posible chance de que Sebastián Villa vuelva a jugar en Boca Juniors

Alerta máxima en Racing y la selección argentina por la lesión en la rodilla que sufrió Valentín Carboni durante la práctica

La insólita definición de un partido de tenis: perdió sin jugar el último punto

Dura sanción para un tenista argentino: estará seis años sin jugar tras admitir amaños en ocho de sus partidos

10 mil entradas a 100 mil pesos: el partido entre Lanús y Boca Juniors se disputará con público visitante

TELESHOW
El documento que muestra de

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

INFOBAE AMÉRICA

Cuando una cama deshecha inspira

Cuando una cama deshecha inspira a millones: Tracey Emin consagrada en Londres

Cientos de camiones quedaron varados en Brasil: transportan una cosecha récord de soja y la mayoría está destinada a China

Cambio de hora en Nueva York: fecha exacta del inicio del horario de verano 2026 y cómo ajustar los relojes

Suben a cinco los muertos por chikungunya en Santa Cruz de la Sierra y se reportan casi 4000 contagios

La República Dominicana celebra el 182 aniversario de su independencia nacional