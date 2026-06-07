Paso a paso para convertir un Smart TV en marco de fotos digitales

El televisor inteligente puede funcionar como marco digital para exhibir fotos en alta definición dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el aspecto del hogar muchas veces no requiere de grandes inversiones ni de renovaciones mayores. Ahora es posible convertir un Smart TV en un marco de fotos digitales, siendo una alternativa sencilla para quienes buscan aportar un matiz artístico a sus espacios.

Esta tendencia, que ha ganado popularidad en los últimos años, permite exhibir recuerdos, imágenes familiares o creaciones artísticas en pantallas de alta definición.

De acuerdo con fabricantes como TCL, la mayoría de los televisores inteligentes actuales ya cuentan con las herramientas necesarias para cumplir esta función. Las aplicaciones preinstaladas, las opciones de conexión y las plataformas externas abren diferentes caminos para personalizar la experiencia.

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Qué herramientas permiten mostrar fotos en el televisor

La mayoría de los televisores inteligentes incluyen aplicaciones que permiten proyectar imágenes desde diferentes dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para empezar, la forma más rápida es aprovechar las herramientas que ya vienen integradas en tu ecosistema de televisión. Dispositivos como Roku, Amazon Fire TV o los sistemas nativos de Google permiten enlazar directamente el celular o tablet para proyectar imágenes en pantalla grande.

Solo hay que asegurarse de que ambos dispositivos compartan la misma red WiFi para empezar a transmitir los recuerdos en segundos.

Si se busca algo más permanente, la clave está en explorar la tienda de aplicaciones del Smart TV. Al buscar términos como “marco de fotos digital” o “Google Fotos”, se encuentra una gran variedad de herramientas diseñadas específicamente para este propósito.

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Estas plataformas permiten conectar las cuentas en la nube, programar pases de diapositivas automáticos y personalizar los bordes o transiciones para que la pantalla luzca exactamente como un cuadro decorativo.

De qué forma instalar y configurar una app de marco de fotos digital en el televisor

El usuario puede colocar el tiempo que quiere que la imagen esté en pantalla en el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para instalar una aplicación, se deben seguir algunos pasos sencillos. Una vez localizada la app adecuada, el usuario debe descargarla e instalarla directamente desde la tienda de aplicaciones del televisor. Al abrir la aplicación, el sistema solicitará seleccionar las imágenes que se desean mostrar en la pantalla.

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Estas aplicaciones suelen ofrecer diferentes modos de visualización, como presentaciones de diapositivas o selección aleatoria de fotos.

El usuario puede elegir la modalidad que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades. La mayoría de las aplicaciones permiten configurar la frecuencia con la que aparecen las imágenes, ya sea diariamente o en intervalos semanales.

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Cómo usar Google Fotos para mostrar imágenes en un Smart TV

Google Fotos está disponible en la tienda de aplicaciones de Google TV. (Foto: Google)

Google Fotos es una de las herramientas más prácticas para proyectar fotografías en televisores inteligentes. Para utilizarla, es necesario ir a la sección de aplicaciones del televisor y buscar “Google Fotos”. Después de descargar e instalar la aplicación, se debe iniciar sesión en la cuenta personal.

Una vez dentro de la aplicación, las imágenes aparecen organizadas en álbumes según la fecha de captura o marcadas como favoritas. El usuario puede seleccionar un álbum específico y acceder a las opciones de visualización, donde es posible definir el tiempo que cada foto permanece en pantalla antes de que el ciclo vuelva a comenzar.

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Esta función de Google Fotos resulta ideal para eventos sociales o reuniones, porque permite mostrar imágenes de los asistentes en la pantalla grande.

Qué hacer si el televisor no tiene tiendas de aplicaciones

En los casos donde el Smart TV no dispone de tienda de aplicaciones, existe la alternativa de adquirir un dispositivo streaming externo.

Dispositivos como el Fire TV Stick de Amazon permiten convertir un modelo viejo en inteligente. (Foto: Europa Press)

Modelos como Amazon Fire TV Stick o Roku permiten ejecutar aplicaciones adicionales y transmitir imágenes desde otros dispositivos. Son de tamaño reducido y ofrecen portabilidad, así pueden trasladarse fácilmente entre diferentes televisores del hogar.

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Asimismo, estos dispositivos ofrecen otras funciones complementarias, como la reproducción de series y películas, el acceso a plataformas de video y la conexión a redes inalámbricas.

Cómo cargar archivos multimedia personales en el Smart TV

Otra forma de convertir el TV en un marco de fotos digital consiste en usar archivos multimedia propios. Para ello, se debe conectar el televisor a una computadora a través del puerto USB, siendo posible cargar imágenes y videos directamente en el dispositivo.

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Una vez transferidos los archivos multimedia, el usuario puede crear presentaciones de diapositivas ajustando el orden y el tiempo de visualización de cada imagen.