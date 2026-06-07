Guatemala: Conflicto entre vecinas terminó en secuestro y agresión

La PNC de Guatemala capturó en Momostenango, Totonicapán, a Elena "N", acusada de secuestro y complicidad en abuso sexual contra una vecina. (Foto cortesía PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura de una mujer acusada de secuestro y complicidad en agresión sexual contra una vecina en una aldea de la zona occidental del país. El hecho se registró en Momostenango, departamento de Totonicapán.

Según el reporte oficial, Elena “N”, de 38 años, fue detenida en la aldea mencionada, señalada de participar en el secuestro y abuso sexual de una vecina de 36 años, junto con su hijo. Las investigaciones indican que ambos tenían conflictos previos con la víctima.

La noche del 2 de enero de 2026, la detenida y su hijo irrumpieron en la vivienda de la víctima, ubicada en el kilómetro 203 de la aldea Polgua, Momostenango. En ese lugar, la mujer fue atada con una cuerda, privada de su libertad y posteriormente violentada sexualmente por el hijo de la acusada.

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Hasta el momento, las autoridades no han aclarado el motivo específico que originó el conflicto entre las mujeres. Tampoco se ha confirmado la captura ni la identidad del segundo agresor implicado en el caso. Se prevé que Elena N. sea puesta a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso correspondiente.

Una mujer con uniforme de prisión blanco está esposada por las muñecas detrás de su espalda, con las rejas de una celda visibles en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias de abuso sexual mantienen tendencia al alza

Durante los primeros meses de 2026, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala ha registrado 1,229 denuncias de violencia sexual. De mantenerse el ritmo, la cifra podría alcanzar un récord anual, según proyecciones oficiales.

El informe revela que en 2025 se contabilizaron 4,820 denuncias de este tipo, un aumento frente a los 4,312 casos reportados en 2024 y los 4,010 en 2023. Este panorama refleja una tendencia sostenida de crecimiento en los últimos años.

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El incremento en las denuncias ha llevado a una intensificación de campañas de prevención y a una mayor capacitación del personal sanitario en los centros públicos que atienden a víctimas de violencia sexual.

Los registros muestran que la mayoría de las víctimas en 2026 son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Esta situación coincide con los patrones observados en años recientes, donde los grupos más vulnerables siguen siendo los principales afectados. De las 1,229 denuncias presentadas este año, 1,037 corresponden a mujeres y 192 a hombres, manteniéndose una distribución proporcional similar a años anteriores.

Las autoridades de Guatemala no confirmaron la captura ni la identidad del segundo agresor implicado en el caso de abuso sexual en Totonicapán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis por edad indica que el grupo de 10 a 14 añosacumula389 casos en el primer trimestre, seguido del rango de 15 a 19 años con 332 denuncias. Entre menores de 10 años, se contabilizaron 166 casos en el grupo de cinco a nueve años y 66 en menores de cuatro años.

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A partir de los 20 años, la cantidad de denuncias desciende de manera progresiva. Entre los 20 y 24 años se registraron 120 casos, y en el rango de 25 a 29 años, 62 denuncias. En los grupos de mayor edad, los registros no superaron los 15 casos por segmento, manteniendo la tendencia decreciente en los reportes conforme avanza la edad de las víctimas.