Honduras

Nasry Asfura se suma al apoyo internacional para Abelardo de la Espriella

El presidenciable hondureño alentó al dirigente colombiano, a mantener los canales de diálogo político y diplomático entre ambos países

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Latinoamerica
Colombia compartió con Honduras experiencias en inteligencia, investigación criminal y modernización de cuerpos de seguridad para enfrentar amenazas comunes.

En el marco de una serie de acercamientos con actores políticos de la región, el aspirante a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantuvo una conversación virtual con el mandatario hondureño Nasry Asfura, en la que ambos intercambiaron perspectivas sobre los principales desafíos que enfrentan sus países y las oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral.

Durante el diálogo, De la Espriella destacó la necesidad de revitalizar los vínculos históricos entre Colombia y Honduras, con especial énfasis en áreas estratégicas como la seguridad ciudadana, el combate al crimen organizado, el comercio internacional y el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad.

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“Vamos a retomar esa relación histórica que han tenido Colombia y Honduras en cooperación contra el crimen, comercio internacional y entrenamiento de las fuerzas militares”, expresó el aspirante colombiano, al subrayar la importancia de consolidar mecanismos de colaboración entre ambos países.

El encuentro se desarrolla en un contexto regional marcado por desafíos compartidos en materia de seguridad transnacional, narcotráfico, migración irregular y presiones económicas derivadas del entorno global. En este escenario, distintos actores políticos de América Latina han planteado la necesidad de reforzar la cooperación entre países para solventar los problemas

Respaldo hondureño

Por su parte, el presidente hondureño expresó su respaldo al candidato colombiano y resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los lazos históricos entre ambas naciones, así como de mantener abiertos los canales de diálogo político y diplomático.

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“Espero que vos estés bien también en tu lucha. Este 21 de junio estamos orando. Todo va a salir bien”, manifestó Asfura durante la conversación virtual, en un tono de cercanía personal y apoyo político.

El mandatario hondureño también subrayó que la relación entre Honduras y Colombia ha sido históricamente sólida, particularmente en áreas como la seguridad regional, la cooperación técnica y el intercambio comercial.

El acercamiento entre De la Espriella y Asfura se dio en un contexto regional marcado por criminalidad organizada, presión migratoria y recuperación económica en América Latina.. (Foto: Cortesía)
El acercamiento entre De la Espriella y Asfura se dio en un contexto regional marcado por criminalidad organizada, presión migratoria y recuperación económica en América Latina.. (Foto: Cortesía)

Vínculos bilaterales

La relación entre Colombia y Honduras se ha caracterizado por una cooperación constante en materia de seguridad y defensa, especialmente en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Ambos países forman parte de rutas estratégicas utilizadas por redes delictivas transnacionales, lo que ha impulsado el desarrollo de mecanismos de coordinación entre sus instituciones.

A lo largo de los años, Colombia ha compartido experiencias y modelos de fortalecimiento institucional en áreas como inteligencia, investigación criminal y modernización de cuerpos de seguridad, mientras que Honduras ha participado en espacios de cooperación orientados a mejorar sus capacidades operativas frente a amenazas comunes.

En el ámbito económico, Colombia se ha consolidado como una de las economías más relevantes de América Latina, con una creciente presencia en Centroamérica a través del comercio de bienes, servicios e inversión. Honduras, por su parte, ha buscado diversificar sus relaciones económicas y ampliar su inserción en mercados sudamericanos, con el objetivo de fortalecer su crecimiento y atraer nuevas oportunidades de desarrollo.

FOTO DE ARCHIVO. El candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, llega a votar a un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, 31 de mayo, 2026. REUTERS/Charlie Cordero
FOTO DE ARCHIVO. El candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, llega a votar a un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, 31 de mayo, 2026. REUTERS/Charlie Cordero

Contexto regional de cooperación

El acercamiento entre De la Espriella y Asfura ocurre en un momento en el que América Latina enfrenta múltiples desafíos simultáneos, entre ellos el aumento de la criminalidad organizada, la presión migratoria en la región y la necesidad de fortalecer la recuperación económica tras periodos de desaceleración global.

En este contexto, los contactos entre líderes políticos de distintos países han cobrado relevancia como parte de esfuerzos más amplios por construir agendas comunes de cooperación que permitan mejorar la seguridad regional, fomentar el desarrollo económico y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Para el candidato colombiano, estos acercamientos forman parte de una estrategia de posicionamiento internacional basada en el fortalecimiento de alianzas regionales y en la promoción de una política exterior orientada a la cooperación en seguridad y desarrollo económico.

En este contexto, el diálogo entre De la Espriella y el presidente hondureño refleja el interés por impulsar una agenda de colaboración que trascienda los procesos electorales y que fortalezca los vínculos entre los países latinoamericanos frente a desafíos comunes.

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