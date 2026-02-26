YouTube Premium Lite 2026: cómo ver y descargar videos sin anuncios en el plan económico

La nueva actualización de YouTube Premium Lite incorpora reproducción en segundo plano y descargas offline en su servicio de suscripción económica. (Europa Press)

Después de mucho tiempo, finalmente los usuarios de YouTube Premium Lite tendrán acceso a dos funciones muy esperadas y que mejoran la experiencia de la versión económica del servcio de suscripción.

A partir de la próxima actualización, los usuarios podrán acceder a la reproducción en segundo plano y a las descargas offline, dos características históricamente reservadas para el plan Premium completo.

Qué funciones llegan a YouTube Premium Lite y cómo cambiarán el uso diario

YouTube Premium Lite, conocido por ofrecer una experiencia casi sin anuncios, suma ahora la reproducción en segundo plano y la posibilidad de descargar videos para ver sin conexión. Estas opciones, que figuraban entre las más esperadas por la comunidad, responden al pedido directo de los usuarios y marcan una diferencia notable en el día a día.

La reproducción en segundo plano permite que el contenido continúe sonando mientras se navega por otras aplicaciones o incluso con la pantalla apagada. Este avance resulta especialmente útil para quienes consumen entrevistas, podcasts, conferencias o música desde la plataforma.

La reproducción en segundo plano de YouTube Premium Lite permite escuchar contenido como podcasts y música mientras se usan otras aplicaciones o la pantalla está apagada.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por su parte, la descarga offline posibilita guardar videos en el dispositivo para acceder a ellos sin conexión. Esta función representa una mejora para quienes viajan, se desplazan diariamente o enfrentan conexiones inestables.

Desde la empresa explicaron que la actualización responde al deseo de los usuarios de contar con más flexibilidad sin afrontar el costo total del plan Premium tradicional.

Cómo funcionan estas mejoras en Premium Lite frente a la versión Premium

Aunque la llegada de estas nuevas funciones coloca a Premium Lite en una posición más atractiva, existen diferencias clave respecto a YouTube Premium. En Premium Lite, tanto la reproducción en segundo plano como las descargas solo estarán disponibles en “la mayoría de los videos”, tal como aclara la plataforma.

Esto significa que los beneficios no se extienden a todo el catálogo. Quedan excluidos los Shorts y los videos musicales, dos de los segmentos de contenido más populares. Además, aún pueden aparecer anuncios en algunos videos musicales o durante la navegación en la plataforma, algo que no sucede en el plan Premium completo.

A pesar de las mejoras, algunos anuncios pueden seguir apareciendo en YouTube Premium Lite, diferenciando el servicio del plan Premium completo.

En cambio, YouTube Premium ofrece una experiencia completamente sin anuncios, descarga y reproducción en segundo plano para cualquier tipo de contenido, incluidos los videos musicales y el acceso a YouTube Music Premium. Este diferencial sigue justificando la diferencia de precio entre ambos planes.

El precio de Premium Lite en Estados Unidos es de USD 7,99 al mes, aproximadamente un 40% más económico que los USD 13,99 mensuales que cuesta el plan Premium individual. Esta distancia en el costo posiciona a Premium Lite como una alternativa intermedia entre el uso gratuito con publicidad y la suscripción completa.

En qué países estarán disponibles las nuevas funciones de Premium Lite

La expansión de Premium Lite y sus mejoras no abarca a todo el mundo, sino a una lista de mercados seleccionados. Los países donde se implementan estas actualizaciones son:

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, India, Italia, Japón, México, Filipinas, Polonia, Rumania, Singapur, Corea del Sur, España, Taiwán, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.

La extensión de la oferta a estos territorios responde a una estrategia de despliegue progresivo, basada en la recepción de las pruebas piloto y el análisis de la demanda local. Según la compañía, el lanzamiento se irá completando en las próximas semanas en todos los mercados mencionados.

Las mejoras de Premium Lite estarán disponibles en mercados clave como México, España, Argentina y Estados Unidos, en una expansión gradual planeada por YouTube. (AP Foto/Patrick Semansky, File)

Qué diferencias tienen los planes de suscripción de YouTube

Más allá de Premium Lite, YouTube cuenta con distintas modalidades de suscripción. El plan Premium individual brinda acceso total a todas las funciones sin restricciones y sin anuncios. El plan familiar permite hasta cinco miembros del mismo hogar, mayores de 13 años. El plan para estudiantes está disponible para quienes cumplen con los requisitos académicos y requiere verificación anual.

Cada uno de estos planes comparte el objetivo de ofrecer una experiencia más fluida y personalizada, pero la diferencia principal radica en el alcance de funciones y el precio mensual.

Para quienes buscan una opción económica pero con una experiencia sustancialmente mejorada respecto al acceso gratuito, Premium Lite se consolida como el punto intermedio. Sin embargo, quienes deseen disfrutar de todo el catálogo sin anuncios, incluyendo música y Shorts, deberán optar por la versión Premium completa.