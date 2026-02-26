WhatsApp para iOS podría incorporar mensajes programados: esto es lo que se sabe

El usuario redacta un mensaje, selecciona la fecha y la hora en que desea que se envíe y lo deja programado. (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp para iOS podría incorporar mensajes programados. La posibilidad de dejar mensajes escritos y listos para enviarse automáticamente en el momento deseado es una de las funciones más esperadas por los usuarios de la popular aplicación de mensajería.

Aunque hasta ahora solo era posible mediante soluciones externas y métodos no oficiales, todo indica que la función estaría en desarrollo y podría llegar próximamente de forma nativa.

Mensajes programados en WhatsApp: cómo funcionaría la nueva herramienta

Según reporta WABetaInfo, la última versión beta de WhatsApp para iOS (26.7.10.72 distribuida por TestFlight) incluye referencias internas a una futura función de mensajes programados. Aunque aún no está activa para los usuarios, el hallazgo sugiere que la compañía trabaja para permitir programar el envío de mensajes directamente desde la aplicación.

Todo indica que la función estaría en desarrollo y podría llegar próximamente de forma nativa. REUTERS/Dado Ruvic

La idea básica es sencilla: el usuario redacta un mensaje, selecciona la fecha y la hora en que desea que se envíe y lo deja programado. De este modo, WhatsApp gestionaría el envío automático sin necesidad de estar pendiente del reloj ni de recurrir a aplicaciones externas.

Además, las capturas filtradas muestran que habría una sección dentro del chat donde se pueden consultar estos mensajes pendientes, modificarlos o eliminarlos antes de que sean enviados, similar al sistema ya disponible en Telegram.

Por qué los mensajes programados serían un avance en WhatsApp para iOS

Hasta la fecha, quienes querían programar mensajes en WhatsApp debían recurrir a soluciones alternativas. En Android, suelen usarse aplicaciones de automatización que requieren permisos avanzados y pueden representar riesgos de seguridad.

Habría una sección dentro del chat donde se pueden consultar estos mensajes pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los usuarios de iOS podían intentarlo mediante la app Atajos, aunque el procedimiento resulta complejo y poco intuitivo para la mayoría.

La integración nativa de mensajes programados en WhatsApp supondría una mejora significativa en la experiencia diaria, facilitando tareas como felicitar cumpleaños, enviar recordatorios o asegurar que un mensaje importante llegue en el momento exacto, todo sin complicaciones técnicas.

Expectativas sobre el lanzamiento de los mensajes programados en WhatsApp

Es importante señalar que, por el momento, la función de mensajes programados en WhatsApp para iOS aún está en fase de desarrollo interno y no se encuentra disponible para el público general.

La empresa no ha hecho un anuncio oficial y, como suele ocurrir con las pruebas en beta, la característica podría demorarse o incluso no llegar a lanzarse. Sin embargo, la presencia de referencias en el código y el interés de la comunidad refuerzan la expectativa de que esta herramienta termine por implementarse en una futura actualización.

La función de mensajes programados en WhatsApp para iOS aún está en fase de desarrollo interno. REUTERS/Dado Ruvic

Tres funciones de WhatsApp que revolucionarán tu experiencia de comunicación

Privacidad reforzada y opciones creativas en WhatsApp

WhatsApp ha introducido controles de privacidad avanzados que permiten a los usuarios gestionar mejor la protección de su información. Desde el panel de privacidad, ahora es posible evitar que otras personas exporten historiales de chat o descarguen automáticamente archivos multimedia, lo que resulta esencial para resguardar datos sensibles en conversaciones privadas.

Por otro lado, la app ha sumado herramientas de creatividad al permitir la generación de imágenes mediante inteligencia artificial. Los usuarios solo deben describir lo que desean y Meta AI crea imágenes personalizadas para estados o fondos de chat, añadiendo un toque único y creativo a cada interacción.

Mejoras para administración y organización de grupos

La gestión de grupos en WhatsApp se ha vuelto más eficiente gracias a nuevas funciones. Con el comando @all, se puede notificar a todos los integrantes de un grupo simultáneamente, facilitando el envío de mensajes importantes. Es posible crear grupos sin agregar miembros inicialmente, lo que da flexibilidad para planificar antes de invitar participantes.

Con el comando @all, se puede notificar a todos los integrantes de un grupo simultáneamente. REUTERS/Dado Ruvic

Los administradores pueden asignar etiquetas personalizadas a diferentes roles y la función de historial de mensajes permite a los nuevos miembros acceder rápidamente a los temas más recientes, facilitando la integración en la conversación.

Innovaciones en llamadas, traducción y uso en dispositivos inteligentes

Las llamadas grupales y los chats de voz han sido actualizados con reacciones mediante emojis, alertas de llamadas perdidas y nuevas formas de interactuar durante las conversaciones.

Además, la función de traducción instantánea permite convertir mensajes a otros idiomas directamente desde el chat, lo que es especialmente útil en grupos internacionales o con contactos de diferentes lenguas. Basta con mantener pulsado el mensaje y seleccionar “Traducir”.

Finalmente, WhatsApp ha mejorado su compatibilidad con dispositivos wearables. Los usuarios de relojes inteligentes pueden ahora leer mensajes completos, enviar notas de voz y responder directamente desde su muñeca, haciendo que la comunicación sea mucho más accesible y cómoda en cualquier situación.