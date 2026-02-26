Jeff Bezos asegura que ser perezoso y no trabajar provoca ansiedad: “El estrés desaparece cuando doy el primer paso”

Jeff Bezos da a conocer cómo enfrenta el estrés y la ansiedad.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, afirmó que la ansiedad y el estrés suelen estar relacionados con la inacción frente a los problemas, y que comenzar a actuar es el paso clave para reducir esa sensación.

La declaración, realizada durante una intervención pública en el Museo del Vuelo de Seattle, volvió a circular en entornos empresariales y de liderazgo como una de sus reflexiones más citadas sobre productividad y gestión emocional.

“Me doy cuenta de que si me estreso por algo, generalmente es porque no hago nada al respecto”, explicó el empresario. “Escucho a mi cuerpo como una señal de que algo anda mal, y descubro que el estrés desaparece en cuanto doy el primer paso”.

Jeff Bezos señaló que su estrés proviene al darse cuenta que no está haciendo nada. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

La idea central de su planteamiento es que la postergación —más que la carga de trabajo— es lo que alimenta la sensación de agobio. Según su experiencia, enfrentar un desafío, incluso con acciones pequeñas, cambia la percepción del problema y permite recuperar la sensación de control.

El ejecutivo ha señalado en diversas ocasiones que esta visión se formó mientras construía su compañía en la década de 1990. En ese periodo, debió afrontar incertidumbre financiera, reuniones constantes con inversionistas y el desafío de desarrollar un modelo de negocio que entonces era experimental.

En lugar de evitar las dificultades, optó por abordarlas de forma directa y convertir la preocupación en tareas concretas. Ese enfoque, sostiene, transformó la ansiedad en una herramienta de motivación.

Su visión sobre siempre mantenerse activo surgió mientras construía Amazon. REUTERS/Remo Casilli

Además de la acción individual, destacó la importancia de resolver problemas en equipo. Para él, compartir los desafíos con otras personas permite convertir situaciones tensas en procesos creativos. Reunir especialistas, analizar un obstáculo y diseñar soluciones colectivas —según explicó— puede incluso volver “divertido” aquello que antes generaba presión.

Dentro de la cultura corporativa que impulsó, esta mentalidad se integró a los conocidos principios de liderazgo de la empresa, utilizados como marco de toma de decisiones. Andy Jassy, actual director ejecutivo de la compañía, ha señalado en materiales institucionales que estas pautas deben aplicarse de forma constante para ser realmente efectivas y orientar la resolución de problemas en todos los niveles.

El énfasis en actuar con rapidez, asumir responsabilidad y experimentar con soluciones forma parte de esa estructura organizacional que busca evitar la parálisis frente a la incertidumbre.

Jeff Bezos dio a conocer cómo elimina la ansiedad y estrés de su cuerpo. Paul Ellis/Pool via REUTERS/File Photo

Otros líderes empresariales optan por estrategias distintas

Aunque el enfoque del fundador de Amazon se centra en la acción inmediata, otros ejecutivos han desarrollado métodos diferentes para gestionar el estrés laboral.

El exdirector ejecutivo de Starbucks, Laxman Narasimhan, señaló en entrevistas que basa su equilibrio personal en hábitos no negociables como la meditación diaria, el ejercicio regular y la protección del tiempo familiar.

Actualmente participa en organizaciones como Brookings Institution y Verizon, donde continúa promoviendo la disciplina personal como herramienta contra el agotamiento.

En el sector gastronómico, Red Lobster, bajo la dirección de Damola Adamolekun, ha resaltado el valor del control emocional. Su estrategia consiste en hacer pausas deliberadas antes de reaccionar, con el objetivo de transmitir estabilidad al equipo incluso en momentos de presión.

Trabajadores estresados en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, coincide parcialmente con la idea de enfrentar los problemas, aunque añade la necesidad de construir entornos laborales flexibles. Ha subrayado que el diálogo con los empleados y políticas que eviten el agotamiento son esenciales para la sostenibilidad empresarial.

Acción, hábitos y cultura organizacional

Las distintas posturas reflejan que no existe una única fórmula para manejar el estrés en posiciones de alta responsabilidad. Sin embargo, todas coinciden en la necesidad de intervenir activamente —ya sea mediante decisiones inmediatas, rutinas personales o cambios estructurales— para evitar que la presión se acumule.

En el caso del fundador de Amazon, su mensaje apunta a una idea sencilla: la ansiedad muchas veces no proviene del exceso de trabajo, sino de la demora en comenzar. Dar el primer paso, sostiene, transforma la incertidumbre en un proceso manejable y orientado a soluciones.

Ejecutiva que se muestra estresada dentro de su oficina. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta visión continúa influyendo en debates sobre liderazgo, productividad y bienestar en el ámbito corporativo, donde la gestión del estrés se ha convertido en un factor clave para la toma de decisiones y la cultura organizacional en un entorno cada vez más exigente.