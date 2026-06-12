El Salvador: Lago de Ilopango, cubierto de desechos tras tormenta Cristina, moviliza operativo de limpieza

Imágenes del Lago de Ilopango cubierto de desechos sólidos circularon en redes sociales y generaron alarma en El Salvador. Tras las lluvias de la tormenta tropical Cristina, la fundación Pro Lago de Ilopango inició un operativo para retirar la basura y mitigar el impacto ambiental. (Retomado de: Pro Lago de Ilopango)

Imágenes que mostraban al Lago de Ilopango cubierto por una densa capa de desechos sólidos se difundieron ampliamente en redes sociales, lo que generó alarma y preocupación entre usuarios y habitantes de El Salvador.

Las fotografías y videos evidenciaron la magnitud del problema ambiental tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristina, cuyo paso impactó con fuerza la zona costera salvadoreña.

Frente a esta situación, la fundación Pro Lago de Ilopango puso en marcha un operativo de limpieza para retirar la basura flotante y mitigar los daños en uno de los cuerpos de agua más importantes del país. La viralización de las imágenes puso en evidencia una problemática que, según la organización, afecta de manera directa a la fauna, la flora y a las comunidades que dependen del turismo y los recursos naturales del área.

PUBLICIDAD

Pro Lago de Ilopango, entidad dedicada a la protección de la cuenca, informó que la acumulación de residuos se intensificó tras el desbordamiento del río Chagüite, que arrastró grandes cantidades de basura hasta el lago.

La entidad explicó que, desde antes de las lluvias, mantenía activa la limpieza de la ecoborda, una barrera destinada a contener residuos sólidos.

No obstante, las precipitaciones superaron la capacidad de retención del sistema, lo que originó que miles de desechos sólidos flotaran a lo largo del espejo de agua.

La tormenta tropical Cristina dejó miles de desechos sólidos flotando en la superficie del Lago de Ilopango. (Cortesía: ProLago de Ilopango)

Refuerzan limpieza del Lago de Ilopango y piden responsabilidad ambiental

El operativo de limpieza se centró en la recolección de plásticos, envases y objetos de gran tamaño. Voluntarios y personal de la fundación trabajaron para retirar los residuos más accesibles, aunque reconocieron que parte de la basura permanecía dispersa por el lago, dificultando su recuperación inmediata.

PUBLICIDAD

Pro Lago de Ilopango, cuya labor se orienta al desarrollo de proyectos integrales para la protección del ecosistema y el apoyo a las comunidades, insistió en la necesidad de fortalecer la gestión ambiental y la educación ciudadana. “No tires más basura en cualquier lugar, respeta la vida y el medio ambiente”, recalcaron integrantes de la organización, atribuyendo la problemática al manejo inadecuado de residuos y al colapso de los sistemas de drenaje durante los temporales.

La basura en el Lago de Ilopango pone en riesgo el turismo, la pesca y la economía de familias que dependen de los servicios recreativos. (Cortesía: ProLago Ilopango)

La presencia de desechos sólidos no solo representa una amenaza ecológica, sino que también pone en riesgo la actividad turística y la economía de decenas de familias que dependen del lago. La organización alertó que la contaminación genera focos de infección y deteriora la calidad del agua, comprometiendo la salud pública y la sostenibilidad del recurso.

PUBLICIDAD

A pesar de las dificultades, Pro Lago de Ilopango confirmó que los trabajos de limpieza continuaron durante la jornada posterior a la tormenta, con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de desechos posible y evitar que los residuos alcancen zonas de difícil acceso. “Cuidemos nuestros recursos naturales, cuidemos nuestro Lago de Ilopango”, es el mensaje que la organización promueve en sus campañas.

Pro Lago de Ilopango instó a la población a evitar arrojar basura en calles y quebradas, con el objetivo de prevenir la contaminación y proteger los recursos naturales de la zona. (Cortesía: ProLago de Ilopango)

La fundación instó a las autoridades y la ciudadanía a colaborar en la protección de la cuenca y a implementar medidas coordinadas para reducir el impacto de la contaminación.