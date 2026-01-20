Tecno

Todo lo que debes saber para aprovechar la Dynamic Island en el iPhone

Entre sus principales ventajas, esta función permite gestionar notificaciones, como atender llamadas o controlar la música, directamente desde la parte superior de la pantalla

Dynamic Island no es un
Dynamic Island no es un botón pero ocupa un espacio considerable de la pantalla. (Apple)

Apple ha incorporado en sus últimos modelos una función que transforma la manera en que los usuarios interactúan con notificaciones y alertas: Dynamic Island. Presente en el iPhone 15, iPhone 15 Pro y modelos posteriores, esta herramienta convierte la parte superior de la pantalla en un espacio interactivo donde la información más relevante está disponible en tiempo real, facilitando accesos directos y mejorando la experiencia de uso diaria.

Dynamic Island en el iPhone: funcionamiento y características clave

Dynamic Island es una zona dinámica ubicada alrededor de la cámara frontal y el sensor Face ID, que reemplaza la muesca tradicional por un espacio multifuncional. Esta herramienta permite visualizar y gestionar notificaciones, llamadas, alertas de batería y otras actividades sin interrumpir la tarea que se está realizando.

Su diseño reacciona en tiempo real, adaptándose a las acciones del usuario y mostrando información relevante de manera accesible y organizada.

La interpretación del punto verde
La interpretación del punto verde depende del uso que se esté dando al dispositivo. (Apple)

Entre las ventajas principales, Dynamic Island posibilita la interacción directa con alertas y notificaciones, como responder llamadas o controlar la reproducción de música desde la parte superior de la pantalla. Además, soporta la visualización simultánea de múltiples actividades y emplea animaciones fluidas que mejoran la experiencia visual.

Configuración y personalización de Dynamic Island

Activar y configurar Dynamic Island es un proceso sencillo. El primer paso consiste en asegurarse de que el dispositivo cuente con la versión más reciente de iOS, ya que las actualizaciones incluyen mejoras y correcciones para esta función.

Desde la app de configuración, en la sección de pantalla y brillo, es posible habilitar o deshabilitar la herramienta según las preferencias del usuario.

La Dynamic Island señala el
La Dynamic Island señala el nivel de intensidad de la señal. (Apple)

Aunque la personalización es limitada, es posible ajustar ciertos elementos visuales. Cambiar el fondo de pantalla puede modificar la apariencia general de Dynamic Island, y la activación del modo oscuro o claro incide directamente en su aspecto.

Es pertinente señalar que los usuarios también pueden gestionar qué notificaciones aparecen y configurar accesos directos para priorizar las aplicaciones más utilizadas.

Consejos y soluciones ante problemas con Dynamic Island

Para sacar el máximo provecho a Dynamic Island, es recomendable estar atento a las actualizaciones del sistema operativo y personalizar los accesos según las necesidades diarias. La herramienta está diseñada para ofrecer una experiencia fluida, pero en caso de fallos o comportamientos inesperados, existen varias soluciones prácticas.

Dynamic Island soporta la visualización
Dynamic Island soporta la visualización simultánea de múltiples actividades. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Reiniciar el iPhone suele resolver errores menores, y verificar la existencia de nuevas actualizaciones puede corregir problemas de estabilidad. Si la situación persiste, restablecer la configuración de pantalla y notificaciones restaura los ajustes predeterminados sin afectar los datos personales.

Para inconvenientes que no se resuelvan con estas medidas, se recomienda contactar con el soporte técnico de Apple o acudir a una tienda autorizada.

Qué significa el punto verde en la pantalla de tu iPhone

El pequeño punto verde que aparece en la esquina superior de la pantalla en dispositivos Android y iPhone ha adquirido relevancia como una de las principales señales de privacidad en los teléfonos inteligentes actuales.

El punto verde del celular
El punto verde del celular indica que estás usando el micrófono del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interpretación del punto verde depende del uso que se esté dando al dispositivo. Su presencia es esperada cuando una aplicación emplea la cámara o el micrófono. Sin embargo, si el indicador se activa al leer correos, navegar por los ajustes, revisar documentos o mientras se está en la pantalla de inicio, podría señalar una actividad inusual.

En estas situaciones, el encendido del punto verde sugiere que alguna aplicación con permisos activos está accediendo a recursos del dispositivo sin intervención directa del usuario. Si bien esto no siempre implica una amenaza, sí merece atención, ya que puede deberse a una app mal configurada, software potencialmente invasivo o incluso intentos de espionaje.

Expertos en seguridad digital advierten que muchas amenazas actuales no se enfocan en interceptar mensajes, sino en acceder a los sensores del teléfono para captar audio o imágenes. Por este motivo, el indicador verde se ha consolidado como una herramienta esencial para detectar comportamientos sospechosos y proteger la privacidad del usuario.

