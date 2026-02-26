Cuál es el momento del día en el que no deberías usar el celular, según Bill Gates

Bill Gates recomienda dejar el celular fuera de la mesa durante almuerzos y cenas en familia. (Reuters)

En la era de la hiperconectividad, el uso del teléfono móvil se ha integrado en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, Bill Gates lanzó una advertencia sobre el impacto que esto puede tener en las relaciones humanas, especialmente en el entorno familiar.

El empresario y filántropo abogó por establecer límites claros y recomendó evitar el uso del celular durante los almuerzos y cenas familiares, un momento que considera esencial para la interacción y el fortalecimiento de los lazos personales.

Tecnología, pero con reglas claras en casa

En una entrevista con el medio británico The Mirror, el cofundador de Microsoft compartió detalles sobre las reglas tecnológicas que implementó junto a su esposa en su propio hogar. Gates explicó que, durante las comidas, los teléfonos móviles están estrictamente prohibidos en la mesa. Esta decisión responde a la necesidad de fomentar la conversación y evitar distracciones que puedan obstaculizar el diálogo entre los miembros de la familia.

El empresario sostiene que la ausencia de móviles fomenta el diálogo y la escucha activa entre padres e hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Gates, la restricción no solo se aplica a los adultos, sino también a los hijos, quienes no recibieron su primer teléfono móvil hasta los 14 años. El empresario reconoció que sus hijos protestaron, ya que otros compañeros accedían antes a estos dispositivos, pero insistió en la importancia de establecer límites razonables.

Para Gates, el problema central no radica en la tecnología en sí misma, sino en la dependencia y la distracción constante que puede generar, lo que termina erosionando la calidad de las interacciones familiares.

El valor de la conversación sin pantallas

Gates recordó que en su infancia, sin teléfonos móviles, sus padres también evitaban otras fuentes de distracción, como la televisión o la música, durante las comidas. A su juicio, estos momentos libres de tecnología son fundamentales para el desarrollo del diálogo, la escucha activa y la reflexión. El empresario subrayó que las tecnologías modernas, aunque útiles, pueden limitar la interacción humana si no se usan con criterio.

Gates implementó la norma de no usar teléfonos en la mesa con sus propios hijos desde pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Gates, preservar la calidad de los encuentros en familia tiene un valor clave, especialmente en un contexto donde el tiempo compartido es cada vez más escaso. Su mensaje apunta a la necesidad de proteger esos espacios y garantizar que la tecnología no reemplace los vínculos personales. Aseguró que establecer un entorno sin pantallas en la mesa fomenta el intercambio de ideas y el acercamiento entre padres e hijos.

Un mensaje para padres y educadores

La postura de Bill Gates funciona también como advertencia para padres y educadores ante el acceso temprano y sin control a la tecnología. El empresario enfatizó que postergar la entrega de dispositivos móviles a los menores y fijar normas claras sobre su uso es fundamental para el desarrollo social y emocional de los niños y adolescentes.

Su enfoque coincide con el de especialistas en salud mental y educación, que recomiendan retrasar la exposición a la tecnología y priorizar el contacto directo.

El cofundador de Microsoft sugiere que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés. (Reuters)

El consejo de Gates cobra especial relevancia en una sociedad donde la virtualidad a menudo se impone sobre la presencia real. Invita a reflexionar sobre cómo y cuándo utilizar los dispositivos móviles, y a considerar la importancia de desconectarse del mundo digital para reconectarse con quienes están cerca. Para Gates, la mesa familiar es el lugar idóneo para iniciar este cambio y recuperar la calidad del tiempo compartido.

En suma, la advertencia de Bill Gates no rechaza la tecnología, sino que promueve su uso responsable, recordando que algunos momentos del día, como las comidas en familia, deben reservarse para el encuentro y la conversación genuina.