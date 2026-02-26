Tecno

Cuál es el momento del día en el que no deberías usar el celular, según Bill Gates

El fundador de Microsoft propone reglas tecnológicas estrictas en el hogar

Guardar
Bill Gates recomienda dejar el
Bill Gates recomienda dejar el celular fuera de la mesa durante almuerzos y cenas en familia. (Reuters)

En la era de la hiperconectividad, el uso del teléfono móvil se ha integrado en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, Bill Gates lanzó una advertencia sobre el impacto que esto puede tener en las relaciones humanas, especialmente en el entorno familiar.

El empresario y filántropo abogó por establecer límites claros y recomendó evitar el uso del celular durante los almuerzos y cenas familiares, un momento que considera esencial para la interacción y el fortalecimiento de los lazos personales.

Tecnología, pero con reglas claras en casa

En una entrevista con el medio británico The Mirror, el cofundador de Microsoft compartió detalles sobre las reglas tecnológicas que implementó junto a su esposa en su propio hogar. Gates explicó que, durante las comidas, los teléfonos móviles están estrictamente prohibidos en la mesa. Esta decisión responde a la necesidad de fomentar la conversación y evitar distracciones que puedan obstaculizar el diálogo entre los miembros de la familia.

El empresario sostiene que la
El empresario sostiene que la ausencia de móviles fomenta el diálogo y la escucha activa entre padres e hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Gates, la restricción no solo se aplica a los adultos, sino también a los hijos, quienes no recibieron su primer teléfono móvil hasta los 14 años. El empresario reconoció que sus hijos protestaron, ya que otros compañeros accedían antes a estos dispositivos, pero insistió en la importancia de establecer límites razonables.

Para Gates, el problema central no radica en la tecnología en sí misma, sino en la dependencia y la distracción constante que puede generar, lo que termina erosionando la calidad de las interacciones familiares.

El valor de la conversación sin pantallas

Gates recordó que en su infancia, sin teléfonos móviles, sus padres también evitaban otras fuentes de distracción, como la televisión o la música, durante las comidas. A su juicio, estos momentos libres de tecnología son fundamentales para el desarrollo del diálogo, la escucha activa y la reflexión. El empresario subrayó que las tecnologías modernas, aunque útiles, pueden limitar la interacción humana si no se usan con criterio.

Gates implementó la norma de
Gates implementó la norma de no usar teléfonos en la mesa con sus propios hijos desde pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Gates, preservar la calidad de los encuentros en familia tiene un valor clave, especialmente en un contexto donde el tiempo compartido es cada vez más escaso. Su mensaje apunta a la necesidad de proteger esos espacios y garantizar que la tecnología no reemplace los vínculos personales. Aseguró que establecer un entorno sin pantallas en la mesa fomenta el intercambio de ideas y el acercamiento entre padres e hijos.

Un mensaje para padres y educadores

La postura de Bill Gates funciona también como advertencia para padres y educadores ante el acceso temprano y sin control a la tecnología. El empresario enfatizó que postergar la entrega de dispositivos móviles a los menores y fijar normas claras sobre su uso es fundamental para el desarrollo social y emocional de los niños y adolescentes.

Su enfoque coincide con el de especialistas en salud mental y educación, que recomiendan retrasar la exposición a la tecnología y priorizar el contacto directo.

El cofundador de Microsoft sugiere
El cofundador de Microsoft sugiere que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés. (Reuters)

El consejo de Gates cobra especial relevancia en una sociedad donde la virtualidad a menudo se impone sobre la presencia real. Invita a reflexionar sobre cómo y cuándo utilizar los dispositivos móviles, y a considerar la importancia de desconectarse del mundo digital para reconectarse con quienes están cerca. Para Gates, la mesa familiar es el lugar idóneo para iniciar este cambio y recuperar la calidad del tiempo compartido.

En suma, la advertencia de Bill Gates no rechaza la tecnología, sino que promueve su uso responsable, recordando que algunos momentos del día, como las comidas en familia, deben reservarse para el encuentro y la conversación genuina.

Temas Relacionados

Bill GatesMicrosoftCelularTeléfono móvilTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Galaxy AI suma el agente de Perplexity y mantiene a Bixby como asistente nativo

Los usuarios podrán activar este agente mediante el comando de voz “Hey, Plex” o a través de accesos rápidos configurables

Galaxy AI suma el agente

¿Puede Colombia ser un ‘Hub’ de movilidad inteligente? Los retos tecnológicos tras las cifras

El país puede convertirse en un ‘Hub’ de movilidad inteligente por su rápida adopción de tecnologías eléctricas, desarrollo de infraestructura y alianzas internacionales

¿Puede Colombia ser un ‘Hub’

En la era de la IA, Elon Musk pone el foco en la creatividad humana: “Lo más importante es ¿qué preguntas no sabemos hacer?"

El empresario remarca que el progreso tecnológico no depende solo de hallar soluciones, sino de las personas para descubrir interrogantes originales que abran nuevas posibilidades frente a la inteligencia artificial

En la era de la

iPhone 18 Pro y Pro Max mantendrían la Isla Dinámica, aunque con ajustes renovados

El rediseño de la Dynamic Island sería una característica exclusiva de las versiones más avanzadas del iPhone 18

iPhone 18 Pro y Pro

Un estudio analiza diferentes auriculares y encuentra sustancias tóxicas en todos

La presencia de estos químicos plantea riesgos para los consumidores y dificulta el reciclaje de los dispositivos

Un estudio analiza diferentes auriculares
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate confirmó su formación para enfrentar a Banfield por el Torneo Apertura

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Se definieron los cuartos de final del AAT Challenger edición Tigre II

Las increíbles anécdotas del brasileño Ronaldo en Corinthians: la práctica en pijama y el día que arruinó un cumpleaños

Fue una de las promesas del Manchester United, brilló en el Mundial 2018 y está cerca de llegar a un gigante de Brasil

TELESHOW
Benicio Gravier, el hijo de

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en la elite del mundo fashion: desfiló para Armani en la Semana de la Moda de Milán

Dante Spinetta contó la dura situación económica que vivió en su infancia a pesar del éxito de su padre: “No había plata”

Las postales de las vacaciones de Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

Gran Hermano: Juli Poggio dijo que todos los participantes entraron “acomodados” y Del Moro salió a responderle

Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

INFOBAE AMÉRICA

Putin nombró al jefe del

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial

Suecia neutralizó un dron ruso que sobrevoló el portaaviones francés Charles de Gaulle

Presidente dominicano recibe la primera licencia de conducir con estándares internacionales

Antes de la anulación de la concesión, Panamá sostuvo conversaciones con PPC, confirmó el presidente Mulino

Estados Unidos sancionó a altos funcionarios del régimen de Nicaragua por sostener la represión, el espionaje y persecución política