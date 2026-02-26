Tecno

Cada vez más argentinos confían más en creadores de contenido educativo que en otros influencers

El aprendizaje dinámico y la personalización captura tanto a estudiantes como a docentes

Guardar
Más del 50% de los
Más del 50% de los usuarios argentinos usa TikTok para aprender cosas nuevas, según datos recientes. (Reuters)

Durante los últimos años, TikTok dejó de ser solo un espacio para videos virales y desafíos de baile para convertirse en una plataforma utilizada por millones de personas con fines educativos. La red social, conocida por su formato de videos cortos, se ha transformado en un auténtico motor de búsqueda y aprendizaje, especialmente entre estudiantes y docentes.

Gracias a la creatividad de sus usuarios y a una oferta cada vez mayor de contenidos didácticos, TikTok redefine el papel que puede desempeñar la tecnología en la educación.

Aprendizaje dinámico y personalizado en video corto

Creadores como Pau Bolzan y la Profe Leila demuestran el potencial educativo de TikTok al publicar videos que facilitan el aprendizaje de manera dinámica y atractiva. Sus contenidos involucran los sentidos, despiertan la curiosidad y fomentan la participación activa, ofreciendo técnicas de estudio y explicaciones de materias que conectan tanto con jóvenes como con adultos.

Así, la combinación de entretenimiento y educación se convierte en una herramienta poderosa para captar la atención y reforzar conocimientos en audiencias diversas.

Creadores como Pau Bolzan y
Creadores como Pau Bolzan y la Profe Leila publican videos educativos que conectan con estudiantes y docentes. (Reuters)

Los resultados de este enfoque son notorios en el comportamiento de los usuarios argentinos de la plataforma. El 53% afirma que uno de los principales motivos para usar TikTok es aprender cosas nuevas, mientras que el 40% la considera su primera fuente de consulta para contenidos educativos.

En tanto, la confianza en los creadores de educación supera a la de influencers de otras redes para el 50% de los usuarios, y más de la mitad siente una cercanía mayor con la comunidad educativa de TikTok en comparación con otras plataformas.

STEM y comunidades activas: el auge del contenido educativo

Uno de los avances más significativos dentro de TikTok es la expansión del feed dedicado a contenidos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Este espacio, especialmente accesible para menores de 18 años, facilita el encuentro con videos educativos de calidad en español y fomenta la exploración del conocimiento de manera entretenida. El hashtag #STEM ha alcanzado más de 40 millones de visualizaciones en Argentina en el último año, reflejando el creciente interés en estas áreas.

El hashtag #STEM superó los
El hashtag #STEM superó los 40 millones de visualizaciones en Argentina durante el último año. (Reuters)

La comunidad de #AprendeEnTikTok es otro ejemplo del impacto educativo de la plataforma. Solo en Argentina, este hashtag inspiró más de 1.000 millones de visualizaciones durante el último año, generando un entorno propicio para el intercambio de ideas y experiencias académicas.

Además, hashtags asociados a la educación, como #VueltaAClases, #BackToSchool y #UtilesEscolares, han acumulado millones de visualizaciones y miles de contenidos generados, evidenciando la relevancia de TikTok para quienes buscan recursos educativos y consejos escolares.

El interés por aprender a través de videos cortos se refleja también en las estadísticas de TikTok Insights: 85,5% de los usuarios presta más atención a los videos donde puede aprender algo nuevo y el 54% vuelve a verlos para afianzar el conocimiento adquirido. Esta dinámica convierte a la plataforma en un espacio donde el aprendizaje se vuelve accesible, flexible y repetible.

Hashtags como #AprendeEnTikTok y #Educación
Hashtags como #AprendeEnTikTok y #Educación impulsan comunidades activas y colaborativas en la plataforma. (Bloomberg)

La otra cara de TikTok

El crecimiento de TikTok como plataforma educativa convive con desafíos ligados a los hábitos de uso y su impacto en la salud mental. El algoritmo de la aplicación está diseñado para captar y retener la atención a través de un flujo constante de contenido personalizado, lo que favorece la formación de hábitos adictivos entre los usuarios. Según un análisis reciente, basta con visualizar 260 videos —lo que puede ocurrir en apenas 35 minutos— para que se genere un hábito en la aplicación.

El diseño de la interfaz y la dinámica de desplazamiento infinito dificultan la desconexión y pueden llevar a que millones de personas pasen más de una hora diaria en la plataforma, desplazando actividades sociales y afectando la concentración. Especialistas en psicología y diseño digital advierten que el consumo prolongado de videos breves puede derivar en impulsividad, menor autocontrol y tendencia a priorizar el teléfono sobre la interacción cara a cara.

La propia estructura de TikTok refuerza mecanismos de gratificación inmediata, haciendo que incluso herramientas para limitar el tiempo de uso resulten insuficientes frente a la lógica de retención continua de la aplicación. Mantener un control consciente sobre el tiempo de permanencia en la plataforma aparece como un desafío clave para evitar que el aprendizaje y el entretenimiento terminen desplazando otras actividades necesarias para el bienestar cotidiano.

Temas Relacionados

TikTokAprendizaje DigitalContenidos EducativosAppsTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tres inteligencias artificiales jugaron a la guerra: casi todas optaron por ataques nucleares

Kenneth Payne, investigador del King’s College, sometió a GPT-5.2, Claude Sonnet 4 y Gemini 3 Flash a diversos escenarios de conflicto para analizar su comportamiento

Tres inteligencias artificiales jugaron a

La escasez de memoria RAM podría provocar la mayor caída en los envíos de smartphones en más de una década

Este déficit de memoria ha encarecido los teléfonos y amenaza la supervivencia de los modelos económicos en mercados emergentes

La escasez de memoria RAM

Memoria ilimitada en la inteligencia artificial: la audaz predicción de Sam Altman

La visión de OpenAI es que la IA alcance un nivel de memoria que ninguna mente humana puede igualar

Memoria ilimitada en la inteligencia

Sermones escritos por ChatGPT: El Papa prohíbe a los sacerdotes usar IA en sus homilías

León XIV afirmó que esta tecnología “nunca podrá compartir la fe” de la misma manera que un sacerdote humano

Sermones escritos por ChatGPT: El

Galaxy AI suma el agente de Perplexity y mantiene a Bixby como asistente nativo

Los usuarios podrán activar este agente mediante el comando de voz “Hey, Plex” o a través de accesos rápidos configurables

Galaxy AI suma el agente
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate vence a Banfield por el Torneo Apertura

La contundente opinión del Tano Pasman sobre la salida de Gallardo de River Plate: a quiénes culpa

La autocrítica de Franco Armani antes del último partido de Gallardo como técnico de River Plate: “Tenemos responsabilidad”

El gesto de Martínez Quarta con Gallardo luego de marcarle un gol a Banfield en la despedida del técnico de River Plate

El emotivo recibimiento para Gallardo en el Monumental en su último partido en River Plate: el gesto de disculpas a los hinchas

TELESHOW
Flavio Azzaro y Sol Nobile

Flavio Azzaro y Sol Nobile fueron padres por primera vez y contaron el susto que vivieron durante la internación

Ginette Reynal dio una rotunda marcha atrás con una decisión que tomó hace dos meses: “No aguanto más”

Kennys Palacios se quebró en Gran Hermano y piensa en abandonar: “Me levanté preguntándome qué hago acá”

Preocupación por la salud de Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró: “El miedo es que le agarre una infección”

Duki deslumbró en la Fashion Week de Milán con su estilo urbano más audaz: cadenas de perlas y prendas oversized

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí atacó ocho

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial

Suecia neutralizó un dron ruso que sobrevoló el portaaviones francés Charles de Gaulle