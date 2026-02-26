Tecno

Apple cambia las reglas para los menores de edad: aplica para iPhone, iPad y Mac

Los usuarios que no cumplen con la edad mínima establecida para una app no podrán descargarla desde la App Store

Apple ha puesto en marcha un sistema global de verificación de edad en su App Store, en respuesta directa al endurecimiento de regulaciones internacionales que buscan proteger a niños y adolescentes en entornos digitales.

Con esta medida, Apple no solo fortalece su cumplimiento normativo, sino que también establece una referencia obligada para otras plataformas tecnológicas que operan en mercados donde la protección infantil es prioridad legal.

Verificación de edad en Apple: cómo funcionan los nuevos controles para menores

El despliegue de las herramientas de verificación de edad en el ecosistema de Apple no es un movimiento aislado, sino parte de una estrategia adaptativa a los marcos regulatorios que han surgido en los principales mercados internacionales.

Europa ha liderado este cambio con normativas como el Digital Services Act (DSA) y el UK Age Appropriate Design Code, que exigen la implementación de verificaciones de edad y el diseño de servicios que prioricen el bienestar de los menores. Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas millonarias e incluso el bloqueo de aplicaciones en regiones clave.

Apple ha implementado mecanismos técnicos concretos para cumplir con estas exigencias regulatorias y, al mismo tiempo, mantener la experiencia de usuario. Entre ellos destacan:

  • Bloqueo preventivo de descargas: Los usuarios que no cumplen con la edad mínima establecida para una app no podrán descargarla desde la App Store.
  • Verificación en el ID de Apple: Al crear una cuenta, la edad del usuario se registra y se utiliza para aplicar restricciones automatizadas.
  • Controles parentales mejorados: Herramientas como Screen Time y Family Sharing han sido reforzadas, dando a los padres más control sobre el acceso de sus hijos a distintos contenidos.
  • Clasificación de contenido detallada: Apple trabaja junto a los desarrolladores para asegurar que la declaración de contenido y audiencia objetivo sea precisa y esté alineada con las nuevas normativas.

Estas verificaciones operan a nivel de sistema operativo, lo que exime a las aplicaciones individuales de implementar sus propios sistemas de control para cumplir con los requisitos básicos de Apple. Sin embargo, en algunos mercados, la legislación puede exigir validaciones adicionales.

Impacto para startups y desarrolladores

La introducción de la verificación de edad global por parte de Apple tiene consecuencias inmediatas para founders y equipos de desarrollo de aplicaciones móviles.

Clasificar correctamente el contenido en App Store Connect se ha vuelto fundamental; errores en la categorización pueden traducirse en rechazos de actualizaciones, remoción de la tienda o acciones legales. Es esencial que los responsables dediquen tiempo a revisar y responder de forma precisa los cuestionarios de clasificación por edad.

Asimismo, la segmentación de la audiencia se vuelve un reto para aquellas apps que buscan atraer tanto a menores como a adultos. Algunas startups están optando por desarrollar versiones diferenciadas de sus productos, una dirigida a menores y otra a adultos, con el objetivo de cumplir con las nuevas reglas sin perder mercado.

Redes sociales aceptan auditoría independiente para medir su impacto en la salud mental

Las principales plataformas de redes sociales han decidido someterse a una auditoría externa para evaluar su impacto en la salud mental de los adolescentes. Esta revisión, que estará a cargo de expertos independientes, surge en un contexto de creciente preocupación y presión social, política y legal sobre el bienestar de los jóvenes en internet.

Meta (matriz de Facebook e Instagram), junto a TikTok y Snap, han acordado colaborar con este proceso, permitiendo que especialistas revisen de forma detallada sus políticas y herramientas de protección dirigidas a usuarios adolescentes.

La evaluación utilizará un conjunto de aproximadamente 24 estándares diseñados por expertos en salud mental, enfocados en determinar qué tan efectivas son las medidas de seguridad implementadas por las redes.

Entre los criterios a analizar se encuentran herramientas para limitar el tiempo de uso, métodos para desactivar el desplazamiento automático y sistemas que obligan a hacer pausas periódicas.

También se revisarán las políticas sobre la exposición a contenidos sensibles, como los relacionados con el suicidio o las autolesiones, así como el nivel de transparencia y las acciones educativas sobre riesgos digitales.

Aquellas plataformas que superen la evaluación recibirán un sello distintivo de escudo azul; por el contrario, las que no alcancen los estándares serán señaladas por su incapacidad para bloquear contenidos perjudiciales.

