Lamine Yamal estrenó su canal de YouTube y revela su nueva faceta como influencer

El talentoso futbolista del FC Barcelona abrió las puertas de su casa para enseñar su antigua vivienda y aspectos íntimos de su vida

El jugador del Barcelona realizó un tour en su antigua casa, demostrando aspectos íntimos de su vida - créditos captura de pantalla @LamineYamal/YouTube

El joven delantero de FC Barcelona, Lamine Yamal, debutó en YouTube con un video que expone una parte desconocida de su vida personal y marca el inicio de una nueva etapa como creador de contenido digital.

El canal, que en sus primeras horas registró más de un millón de visualizaciones, se lanzó con un recorrido por el apartamento donde Yamal vivió varios años antes de mudarse a su nueva residencia, propiedad anteriormente de Gerard Piqué y Shakira.

Cómo fue el video publicado por Lamine Yamal

En el video titulado “My house tour”, Yamal abrió las puertas de su residencia situada cerca de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. La grabación, de aproximadamente diez minutos, enseñó el estado del piso antes de la mudanza, con cajas y pertenencias distribuidas por toda la vivienda.

El futbolista aparece acompañado por Mohamed Abde, su primo y persona de confianza, quien lo asiste en partidos y actividades personales.

En el recorrido, Lamine Yamal exhibió una vitrina con los trofeos más recientes de su carrera, entre ellos el anillo de campeón de la Eurocopa y el balón con el que marcó a Francia en la final del torneo. “Nunca he sacado el anillo de la caja desde que lo gané el verano pasado”, aseguró el delantero, resaltando el valor simbólico que tiene el balón para él.

El tono del video se caracterizó por el tono humorístico y espontaneo del jugador. “Cuando hay tantos hombres en casa, ya sabes”, señaló entre risas Yamal a la cámara mientras mostraba un ambientador ubicado junto al trofeo de mejor jugador de la Champions League.

El joven delantero confesó que prefiere los ambientadores de vainilla y que tiene una colección considerable de estos productos.

Qué curiosidades hay en la casa de Lamine Yamal

El canal de Lamine Yamal
El canal de Lamine Yamal superó las 11.000 visitas en una hora - créditos captura de pantalla @LamineYamal/YouTube

Entre los objetos destacados se encuentra un vinilo firmado por la leyenda del hip hop, Dr. Dre, el cual enseñó con orgullo. Así mismo durante el video, Yamal vistió la camiseta de visitante de la Selección Colombia correspondiente a la Copa América 2024, regalo de Luis Díaz tras un amistoso entre España y Colombia en marzo de 2024.

El primer video de su cuenta de YouTube incluye anécdotas sobre la convivencia y la vida diaria del delantero. Yamal admitió que la terraza del piso, ubicada en la planta superior, nunca fue utilizada porque le incomoda la posibilidad de ser visto desde el exterior.

La cocina, el salón y las habitaciones reflejan una rutina marcada por la acumulación de premios y recuerdos, como peluches ganados en parques de atracciones y ropa deportiva sin estrenar.

El futbolista del FC Barcelona
El futbolista del FC Barcelona lució la camisa del delantero colombiano Luis Díaz - créditos captura de pantalla @LamineYamal/YouTube

El lanzamiento del canal ha generado impacto en España y a nivel mundial, debido a que la figura de Lamine Yamal continúa en ascenso tras una temporada de éxitos. El futbolista reveló detalles poco conocidos de su carrera y vida personal, incluyendo su preferencia por la Play Station 5 como compañía en los momentos de descanso.

El video se encuentra entre las tendencias virales y ha recibido una respuesta positiva de la audiencia, reflejado en comentarios e interacciones. Finalmente Yamal invitó a sus seguidores a suscribirse al canal para acceder, en el futuro, a un recorrido por su nueva casa: “Este es mi piso de los últimos años, si queréis ver la nueva, no sé... ¿10 millones de subs?”.

La incursión de Lamine Yamal en YouTube refuerza la tendencia de deportistas que buscan ampliar su influencia más allá de las canchas, explorando formatos audiovisuales y redes sociales para interactuar con nuevas audiencias. El jugador del FC Barcelona se suma así a una generación que utiliza las plataformas digitales para compartir historias personales y conectar con aficionados de distintas partes del mundo.

