Tu celular tiene un “cargador oculto”: cómo dar batería a otro móvil sin enchufes

La carga inversa en teléfonos permite recargar móviles, tabletas o accesorios sin cargadores tradicionales ni bancos de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar un teléfono móvil sin usar cargadores tradicionales ni bancos de energía es una posibilidad real gracias a la carga inversa. Esta tecnología, presente en modelos recientes como el HONOR Magic8 Lite, permite alimentar otro smartphone, tableta o accesorio con solo un cable. Es una solución práctica para situaciones de emergencia o movilidad en las que no hay acceso a tomacorrientes.

La carga inversa permite utilizar la batería de un dispositivo compatible para suministrar energía a otros equipos. Además de teléfonos móviles, la función resulta útil para recargar tabletas, audífonos inalámbricos, relojes inteligentes y otros accesorios.

Para emplear esta función, es indispensable contar con un cable adecuado y que ambos dispositivos tengan puerto USB-C u otro conector compatible. Basta unir ambos teléfonos con el cable: el primero actúa como fuente de energía, mientras el segundo recibe la carga, sin que sean necesarios dispositivos adicionales.

La función de carga inversa utiliza la batería de un dispositivo compatible para alimentar otros equipos mediante un cable adecuado y puertos compatibles como USB-C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo reciente es el HONOR Magic8 Lite, que integra una batería de silicio con carbono de 8.300 mAh. Esta capacidad avanzada permite que el equipo mantenga autonomía durante cerca de tres días de uso y, al mismo tiempo, funcione como respaldo energético para otros dispositivos. Así, se facilita la rutina durante jornadas prolongadas fuera de casa.

Esta modalidad de carga resulta especialmente útil en escenarios como viajes, actividades al aire libre o donde no hay fuentes de alimentación convencionales. A diferencia de las baterías de iones de litio, la de silicio con carbono del Magic8 Lite proporciona mayor durabilidad y permite mantener el teléfono activo durante varios días. Además, incorpora un algoritmo que retrasa el envejecimiento de la batería y ayuda a conservar hasta un 80% de su capacidad incluso después de seis años de uso.

En cuanto a la seguridad, la batería ofrece certificación IP69K, otorgando resistencia a salpicaduras, inmersión en agua durante periodos limitados y chorros a alta presión. Soporta temperaturas entre -30℃ y más de 50 ℃, garantizando estabilidad incluso bajo condiciones extremas.

El HONOR Magic8 Lite integra una batería de silicio con carbono de 8.300 mAh, que garantiza autonomía cercana a tres días y sirve como respaldo energético portátil. (Infobae).

El Magic8 Lite incluye protección antienvejecimiento y administración inteligente de la batería, lo que contribuye a mantener el rendimiento y prolongar la vida útil del dispositivo. Su procesador eficiente y la opción de ampliar la memoria RAM hasta 16 GB favorecen la estabilidad al ejecutar varias aplicaciones, manteniendo la autonomía durante la carga inversa.

La combinación de una batería robusta y tecnologías de protección asegura que la función de carga inversa y el rendimiento del dispositivo permanezcan intactos incluso bajo condiciones especialmente exigentes, brindando a los usuarios una fuente de energía alternativa donde y cuando la necesiten.

Resistencia al agua y protección extrema para el verano

Hasta el momento, este dispositivo se posiciona como uno de los smartphones más resistentes al agua disponibles en el mercado peruano, ideal para quienes buscan un teléfono confiable durante el verano. Este dispositivo incorpora certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, estándares de protección frente a salpicaduras, inmersiones y chorros de agua a alta presión y temperatura.

Cuenta con certificación IP69K, resistencia a salpicaduras, inmersión y chorros a alta presión, además de soportar temperaturas extremas entre -30 ℃ y 50 ℃. (HONOR)

Entre sus funciones destacadas, permite tomar fotos y grabar videos bajo el agua usando los botones laterales, facilitando la captura de fotos sin comprometer el funcionamiento del equipo.

El sistema de drenaje y expulsión de agua y polvo ayuda a mantener el dispositivo en óptimas condiciones tras la exposición a ambientes húmedos o arenosos. Además, la resistencia al agua caliente hasta los 85°C lo convierte en un aliado confiable incluso en situaciones extremas.