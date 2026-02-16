Se despiden GPT-4o y GPT-4.1: guía para encontrar el ChatGPT más conveniente

GPT-5.2 supera ampliamente a sus predecesores. (Imagen ilustrativa Infobae)

El adiós a los modelos ‘legacy’ de OpenAI, como GPT-4o y GPT-4.1, marca el fin de una era para quienes valoraban su naturalidad y eficiencia en tareas cotidianas. Estos modelos han sido retirados de ChatGPT, obligando a los usuarios a adaptarse a las nuevas versiones de la familia GPT-5.2.

La decisión responde tanto a motivos económicos como a la necesidad de enfocar recursos en el desarrollo de algoritmos más precisos y potentes. A continuación, se presentan las claves para adaptarse a los cambios y aprovechar al máximo las funciones actuales de ChatGPT.

Por qué OpenAI eliminó los modelos antiguos y las ventajas de GPT-5.2

OpenAI ha justificado la retirada de GPT-4o, GPT-4.1 y sus variantes mini por el coste de mantenerlos activos y el bajo uso diario (apenas el 0,1% de los usuarios seguía optando por estos modelos).

Muchos usuarios extrañan el estilo y la “personalidad” de GPT-4o. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la transición, la compañía puede redirigir sus recursos al perfeccionamiento de GPT-5.2 y a la preparación de futuras actualizaciones. Además, la presión financiera de la empresa, con rumores de posibles dificultades económicas en el horizonte, ha acelerado el proceso.

En cuanto a rendimiento, los datos son claros: GPT-5.2 supera ampliamente a sus predecesores. Obtiene un 55,6% de precisión en SWE-Bench Pro frente al 38,2% de GPT-4o, y procesa contextos de hasta 256K tokens con tasas de error significativamente menores. Las mejoras incluyen menor tasa de fallos en razonamiento complejo, mayor fiabilidad en programación y capacidad para analizar documentos largos sin perder coherencia.

Opciones para los usuarios de GPT-4o

Aunque la transición hacia GPT-5.2 sea inevitable, muchos usuarios extrañan el estilo y la “personalidad” de GPT-4o: su tono menos complaciente, resúmenes más neutros y respuestas sin excesos de entusiasmo. Para quienes buscan recuperar esa experiencia, existen dos alternativas principales:

1. Usar la API de OpenAI: Aunque los modelos antiguos han desaparecido de ChatGPT, siguen disponibles por ahora a través de la API. Si acostumbrabas a interactuar con GPT-4o mediante aplicaciones personalizadas, podrás seguir aprovechando su estilo y, además, beneficiarte de un coste menor en comparación con GPT-5.

GPT-4o y GPT-4.1 han sido retirados debido a los elevados costes de mantenimiento y al escaso uso diario. (AP Foto/Michael Dwyer)

2. Simular el estilo GPT-4o en GPT-5.2: Una opción práctica es ajustar los prompts para que el modelo imite el tono y la estructura de GPT-4o. Algunos ejemplos útiles:

Para un tono cercano y natural: “Contesta en español, usando un estilo amable y espontáneo, sin formalismos de empresa. Muestra empatía y sé claro”.

Para respuestas técnicas y concisas: “Necesito una explicación técnica, sin información innecesaria: utiliza una lista de pasos, incluye comandos cuando corresponda y añade advertencias al final”.

Para ideas creativas estructuradas: “Propón 10 ideas originales y estructuradas: pon un título, añade dos frases explicativas y acompaña cada una con un ejemplo”.

Cómo elegir la versión de GPT-5.2 más adecuada para cada tarea

OpenAI ahora orienta todo su servicio hacia la familia GPT-5.2, y dentro de ella existen variantes recomendadas según el tipo de trabajo que vayas a realizar:

GPT-5.2 estándar: Ideal para redacción, resúmenes, estudio, soporte en tareas de oficina y consultas rápidas de programación . Ofrece equilibrio entre claridad, precisión y velocidad en textos, emails, esquemas y explicaciones de conceptos.

GPT-5.2 Thinking: Pensado para razonamiento avanzado, evaluación de pros y contras, análisis bajo restricciones o reducción de errores en procesos complejos. Es la opción indicada para refactors de código extensos, depuración por pasos o arquitectura de software, así como para informes con exigencia lógica.

GPT-5.2 estándar resulta ideal para escribir, resumir, estudiar, brindar soporte en tareas de oficina y resolver consultas rápidas de programación. (Europa Press)

Además, desde la propia interfaz de ChatGPT puedes elegir entre el modo de razonamiento estándar o el extendido, priorizando profundidad analítica o rapidez, según convenga.

Qué mejoras aporta GPT-5.2 respecto a los modelos retirados

La transición a GPT-5.2 no solo responde a un ajuste operativo, sino a un salto cualitativo en las capacidades del modelo:

Rendimiento en programación: Mayor precisión y fiabilidad en tareas complejas, reducción de la intervención manual y generación de parches más efectivos.

Análisis de documentos extensos: Capacidad para manejar contextos de cientos de miles de tokens sin perder coherencia, útil para investigaciones, informes legales y proyectos multiarquivo.

Razonamiento lógico y resolución de problemas: Menor incidencia de errores y respuestas inconsistentes, lo que se traduce en mayor confianza para análisis de datos y documentación técnica.

Comprensión visual y uso de herramientas: Mejor interpretación de diagramas y capturas, automatización de flujos de trabajo complejos y mayor eficacia en atención al cliente y finanzas.

En definitiva, aunque la desaparición de GPT-4o y GPT-4.1 representa el fin de una etapa valorada por muchos usuarios, el avance hacia GPT-5.2 ofrece un salto en precisión, potencia y versatilidad, consolidando a ChatGPT como una herramienta de referencia tanto en el ámbito profesional como en el uso cotidiano. Adaptar los prompts y elegir la versión adecuada según la tarea permitirá aprovechar todo el potencial de esta nueva generación.