El método de Steve Jobs que usó en Apple para redefinir el trabajo diario en éxito

En su discurso en la Universidad de Stanford, la mente maestra de Apple, propuso revisar a diario si lo que se hace tiene verdadero propósito

La rutina de Steve Jobs para priorizar el sentido y la creatividad en la vida profesional

Steve Jobs, fundador de Apple, es recordado por su capacidad de innovar, liderar y transformar la industria tecnológica. Pero detrás de los productos icónicos y las presentaciones legendarias, existía una estrategia personal para enfrentar el trabajo y la vida profesional: cuestionar a diario el sentido de cada acción.

El interés en la filosofía de Jobs no solo responde a la curiosidad por su éxito, sino a la necesidad de encontrar nuevas formas de gestionar el día a día en un entorno laboral saturado de tareas, metas y distracciones. En su famoso discurso de graduación en Stanford en 2005, Jobs compartió una pregunta que se haría cada mañana: “Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”.

Invitando con su planteamiento a revisar las prioridades, despojarse de lo innecesario y actuar con autenticidad en cada proyecto.

Del minimalismo al liderazgo: la estrategia de Jobs para tomar decisiones con autenticidad cada día - REUTERS/Susan Ragan/File Photo

Esta reflexión, repetida cada mañana, servía como filtro para distinguir entre obligaciones impuestas y acciones alineadas con sus valores y objetivos. Cuando la respuesta era negativa durante demasiados días consecutivos, Jobs tomaba esto como una señal inequívoca de que debía cambiar algo en su rutina o en su rumbo profesional.

Lo disruptivo de este enfoque no reside en su dramatismo, sino en la sinceridad con la que obliga a mirar el presente. No plantea la vida como una carrera hacia un gran hito, sino como una sucesión de elecciones cotidianas, donde cada jornada cuenta y merece ser vivida con sentido.

La filosofía de Jobs tras su éxito

Jobs aplicó el minimalismo no solo a los productos de Apple, sino a su propia vida. Su vestimenta sencilla y repetitiva (un jersey negro, jeans y zapatillas) era más que un símbolo: era una estrategia para reducir la fatiga de decisiones y reservar energía mental para cuestiones relevantes. Esta filosofía se extendía a la gestión del tiempo y las tareas, priorizando siempre lo fundamental y descartando lo accesorio.

La claridad que aporta este método libera al profesional de la presión de cumplir expectativas externas o de seguir caminos preestablecidos solo por inercia. Al eliminar el “ruido” de la agenda, se gana espacio para la creatividad, la reflexión y la innovación.

Steve Jobs y el arte de preguntarse: un método práctico para transformar rutinas y liderar con claridad

El impacto de vivir cada día para Steve Jobs

La propia trayectoria de Jobs es un ejemplo de la utilidad de este método. Tras abandonar la universidad, vivió en condiciones modestas y aprovechó ese periodo para explorar distintas disciplinas y actividades que, más tarde, influirían en su visión empresarial.

Su paso por clases de caligrafía, por ejemplo, inspiró el cuidado tipográfico de los primeros Mac, demostrando que la curiosidad y la experimentación pueden ser tan valiosas como la especialización formal.

Esta apertura a lo inesperado es esencial para adaptarse a un mundo profesional en constante cambio, donde la rigidez es muchas veces el mayor obstáculo para el crecimiento.

Jobs entendía que el miedo a fallar, a decepcionar o a abandonar proyectos importantes, es un elemento inevitable en cualquier carrera. Sin embargo, en lugar de evitarlo, recomendaba enfrentarlo con honestidad, utilizando la conciencia de la mortalidad como recordatorio de que el tiempo es limitado y precioso.

Este enfoque no promueve el riesgo imprudente, sino la acción consciente y la capacidad de cerrar ciclos o cambiar de dirección cuando la situación lo requiere.

El método de Steve Jobs no es una receta para el éxito inmediato, sino una invitación a la coherencia y la autenticidad. Su legado va más allá de los productos o el estilo de presentación: reside en la habilidad de cuestionarse, cada día, si lo que se está haciendo responde a un propósito real.

Esta actitud, aplicada de manera constante, puede transformar tanto la vida profesional como personal, impulsando a las personas a tomar decisiones más alineadas con sus valores y su bienestar.

El método de Steve Jobs demuestra que la autenticidad, la simplicidad y la honestidad consigo mismo pueden ser herramientas poderosas para encontrar sentido y dirección en el mundo laboral.

