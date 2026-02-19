Tecno

Steve Jobs antes de Apple: cómo vivía con apenas 5 centavos y por qué dejó la universidad

La renuncia a académica lejos de ser un fracaso, permitió a Jobs explorar intereses reales y sentar las bases de una filosofía que cambió la industria tecnológica

Steve Jobs y la vida
Steve Jobs y la vida con 5 centavos: la etapa universitaria que forjó al fundador de Apple - (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

La historia de Steve Jobs, fundador de Apple, está marcada por decisiones poco convencionales que redefinieron el concepto de éxito en la industria tecnológica.

Mucho antes de revolucionar el mundo con el iPhone, Jobs tuvo que enfrentarse a la incertidumbre y a la precariedad económica. Su breve paso por la universidad y su vida con recursos mínimos revelan una faceta menos conocida, pero clave para entender su filosofía y liderazgo.

Su experiencia, contada en su famoso discurso en la Universidad de Stanford en 2005, inspiró a varias generaciones de emprendedores tecnológicos a buscar sentido y pasión más allá de los títulos formales.

Antes de revolucionar la tecnología,
Antes de revolucionar la tecnología, Jobs vivió austeramente, dejó la universidad y apostó por la autenticidad, sentando las bases de su visión y liderazgo en Apple

Cómo fue la vida universitaria de Steve Jobs

Jobs ingresó en 1972 a Reed College, una universidad privada en Portland, Oregon. Sin embargo, tras solo un semestre, decidió abandonar los estudios sin avisar a sus padres. La razón principal era ética y económica: no quería seguir gastando los ahorros de su familia en algo que no le aportaba valor.

Durante el tiempo que siguió “vagando” por el campus, Jobs vivió con apenas 5 centavos, devolviendo botellas de Coca Cola para poder comer y durmiendo en el suelo de las habitaciones de amigos. Caminaba más de 10 kilómetros los domingos para recibir una comida gratuita en el templo Hare Krishna.

Esta etapa de austeridad fue determinante en su formación personal. Jobs relató que, aunque al principio tuvo miedo y muchas dudas, en retrospectiva consideró que abandonar la universidad le permitió explorar nuevas áreas de interés sin las restricciones de un plan de estudios tradicional.

Contexto familiar de Jobs y la promesa de una educación profesional

El origen de la decisión de Jobs también está vinculado a su historia familiar. Su madre biológica, Joanne Carole Schieble, lo dio en adopción con la condición de que sus padres adoptivos le garantizaran una educación universitaria. Paul y Clara Jobs, una familia de clase trabajadora, prometieron cubrir esos gastos, lo que llevó a Steve a asistir a una universidad casi tan cara como Stanford.

Desde dormir en el suelo
Desde dormir en el suelo hasta fundar una compañía icónica, la historia personal de Jobs demuestra que la curiosidad y la coherencia pueden más que los títulos formales

Sin embargo, tras seis meses sintió que no tenía sentido seguir invirtiendo los ahorros familiares en una formación que no le daba respuestas claras sobre su futuro. Se retiró oficialmente, aunque continuó asistiendo a clases que le interesaban de manera informal durante 18 meses más.

El nacimiento de Apple y la cultura de la innovación

A los 20 años, en abril de 1976, Steve Jobs cofundó Apple en el garaje de sus padres junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne. El proyecto creció rápidamente, pasando de un pequeño equipo a una empresa valorada en miles de millones de dólares en solo una década.

Jobs siempre destacó que su formación autodidacta (asistiendo a clases por puro interés, como caligrafía) influyó en su visión del diseño y la experiencia de usuario.

Esta apuesta por la curiosidad y la pasión se convirtió en una de las señas de identidad de Apple: la búsqueda constante de lo esencial, la simplicidad y la funcionalidad.

El minimalismo como filosofía de Steve Jobs

Decisiones radicales, aprendizaje autodidacta y
Decisiones radicales, aprendizaje autodidacta y una vida sencilla guiaron al futuro fundador de Apple en su búsqueda de sentido, creatividad y éxito duradero - (EPA/JOHN G. MABANGLO)

El estilo de vida de Jobs, tanto en su etapa universitaria como en su carrera empresarial, estuvo marcado por el minimalismo. Su icónico atuendo, jersey negro, vaqueros y zapatillas, no era casual: era una estrategia consciente para eliminar distracciones y centrar su energía en las decisiones importantes.

Inspirado por la cultura japonesa y la economía de decisiones, Jobs creía que la simplicidad en la vestimenta y en el diseño de productos ayudaba a mantener el foco y la autenticidad.

Esta disciplina personal se trasladó a la cultura de Apple y resultó clave en la creación de dispositivos intuitivos, elegantes y funcionales.

El enfoque de Jobs ha sido adoptado por otros referentes tecnológicos, como Mark Zuckerberg, que también optó por una vestimenta uniforme para reducir la fatiga de decisiones. Más allá de la moda, la coherencia visual y filosófica de Jobs proyectó valores de creatividad, eficiencia y autenticidad, elementos centrales en la cultura de Silicon Valley.

La historia de Steve Jobs antes de Apple es una lección sobre la importancia de la autenticidad, la pasión y la resiliencia. Su vida con apenas 5 centavos y la decisión de dejar la universidad no fueron fracasos, sino el comienzo de una filosofía que revolucionó la industria tecnológica.

