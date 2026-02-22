Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

Por qué limpiar la lavadora es clave: consejos de fabricantes para evitar malos olores y prolongar su vida útil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavadora es un electrodoméstico esencial en casa, pero su función de limpieza no la exime de requerir un mantenimiento periódico.

Fabricantes como Haceb, Samsung, LG y Whirlpool recomiendan realizar una limpieza profunda al menos dos veces al año para evitar la acumulación de residuos, malos olores y para conservar el rendimiento y la vida útil del aparato. Ignorar este proceso puede traducirse en ropa con olor desagradable, ciclos menos eficientes y averías costosas.

La importancia de limpiar la lavadora radica en que, con el tiempo, restos de detergente, suavizante, suciedad y humedad pueden quedarse adheridos en zonas poco visibles, como el tambor, los dispensadores y las gomas.

Estas acumulaciones pueden favorecer la proliferación de bacterias, moho y malos olores, afectando tanto la higiene de la ropa como el funcionamiento del electrodoméstico.

Qué necesitas para limpiar la lavadora

Para realizar una limpieza efectiva, los fabricantes sugieren contar con agua caliente, vinagre blanco y cloro. Es fundamental no mezclar vinagre y cloro en el mismo ciclo o recipiente, ya que su combinación produce gases tóxicos peligrosos para la salud. Además, ten a mano un paño húmedo para la limpieza exterior y de las juntas de goma.

Limpieza de lavadoras de carga superior

Llena la lavadora con agua caliente. Agrega un vaso de vinagre blanco o un litro de cloro. Escoge solo uno de estos productos, nunca ambos juntos. Inicia un ciclo de lavado normal sin ropa. Al finalizar, deja la tapa abierta durante un tiempo para que se ventile y se seque completamente.

Este proceso ayuda a eliminar residuos en el tambor, neutralizar olores y prevenir la formación de moho.

Limpieza de lavadoras de carga frontal

Añade un vaso de vinagre blanco en el compartimento del detergente. Llena la máquina con agua caliente y ejecuta un ciclo de lavado completo, también sin ropa. Limpia la puerta y las juntas de goma con un paño humedecido en agua tibia y vinagre, eliminando cualquier residuo visible. Al terminar, deja la puerta entreabierta para permitir la ventilación interna y evitar la humedad estancada.

El vinagre actúa como desinfectante natural y ayuda a remover depósitos de cal y residuos de detergente, mientras que el agua caliente potencia su acción limpiadora.

Cuidado y mantenimiento adicional

Limpia los dispensadores de jabón y suavizante al menos cada mes y medio. Retíralos si es posible y lávalos con agua caliente para eliminar restos acumulados.

Evita sobrecargar la lavadora. El exceso de ropa puede dificultar el enjuague y favorecer la acumulación de residuos.

Mantén la puerta o tapa abierta después de cada uso. Esto permite que el interior se seque completamente y previene el crecimiento de bacterias y moho.

Limpia el exterior con un paño húmedo al menos una vez por semana para evitar la acumulación de polvo y mantenerla con buen aspecto.

Revisa y limpia el filtro según las indicaciones del fabricante para asegurar un drenaje eficiente y prevenir bloqueos.

Por qué seguir las recomendaciones del fabricante

Cada marca puede tener sugerencias específicas adaptadas a las características de sus modelos. Consultar el manual de usuario es clave para conocer los productos recomendados, la frecuencia de limpieza y los procedimientos adecuados para cada componente. Respetar estas indicaciones no solo previene daños, también puede ser un requisito para mantener la garantía vigente.

Limpiar la lavadora periódicamente siguiendo las recomendaciones de los fabricantes es fundamental para garantizar su eficiencia, prolongar su vida útil y asegurar que la ropa salga realmente limpia.

Un buen mantenimiento no solo previene olores y averías, también protege la inversión en uno de los electrodomésticos más importantes del hogar. Adoptar estos hábitos de cuidado es una forma sencilla de asegurar resultados óptimos y un ambiente más saludable.