Tecno

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

El uso de vinagre, cloro y agua caliente, junto con la ventilación y el cuidado de las juntas, son esenciales para mantener la eficiencia y la higiene del electrodoméstico

Guardar
Por qué limpiar la lavadora
Por qué limpiar la lavadora es clave: consejos de fabricantes para evitar malos olores y prolongar su vida útil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavadora es un electrodoméstico esencial en casa, pero su función de limpieza no la exime de requerir un mantenimiento periódico.

Fabricantes como Haceb, Samsung, LG y Whirlpool recomiendan realizar una limpieza profunda al menos dos veces al año para evitar la acumulación de residuos, malos olores y para conservar el rendimiento y la vida útil del aparato. Ignorar este proceso puede traducirse en ropa con olor desagradable, ciclos menos eficientes y averías costosas.

La importancia de limpiar la lavadora radica en que, con el tiempo, restos de detergente, suavizante, suciedad y humedad pueden quedarse adheridos en zonas poco visibles, como el tambor, los dispensadores y las gomas.

Así debes limpiar tu lavadora
Así debes limpiar tu lavadora según los expertos: pasos, productos y errores a evitar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acumulaciones pueden favorecer la proliferación de bacterias, moho y malos olores, afectando tanto la higiene de la ropa como el funcionamiento del electrodoméstico.

Qué necesitas para limpiar la lavadora

Para realizar una limpieza efectiva, los fabricantes sugieren contar con agua caliente, vinagre blanco y cloro. Es fundamental no mezclar vinagre y cloro en el mismo ciclo o recipiente, ya que su combinación produce gases tóxicos peligrosos para la salud. Además, ten a mano un paño húmedo para la limpieza exterior y de las juntas de goma.

Limpieza de lavadoras de carga superior

  1. Llena la lavadora con agua caliente.
  2. Agrega un vaso de vinagre blanco o un litro de cloro. Escoge solo uno de estos productos, nunca ambos juntos.
  3. Inicia un ciclo de lavado normal sin ropa.
  4. Al finalizar, deja la tapa abierta durante un tiempo para que se ventile y se seque completamente.

Este proceso ayuda a eliminar residuos en el tambor, neutralizar olores y prevenir la formación de moho.

Limpieza de lavadoras de carga frontal

Mantener la lavadora limpia: el
Mantener la lavadora limpia: el truco para ropa sin olores y un electrodoméstico más duradero - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Añade un vaso de vinagre blanco en el compartimento del detergente.
  2. Llena la máquina con agua caliente y ejecuta un ciclo de lavado completo, también sin ropa.
  3. Limpia la puerta y las juntas de goma con un paño humedecido en agua tibia y vinagre, eliminando cualquier residuo visible.
  4. Al terminar, deja la puerta entreabierta para permitir la ventilación interna y evitar la humedad estancada.

El vinagre actúa como desinfectante natural y ayuda a remover depósitos de cal y residuos de detergente, mientras que el agua caliente potencia su acción limpiadora.

Cuidado y mantenimiento adicional

  • Limpia los dispensadores de jabón y suavizante al menos cada mes y medio. Retíralos si es posible y lávalos con agua caliente para eliminar restos acumulados.
  • Evita sobrecargar la lavadora. El exceso de ropa puede dificultar el enjuague y favorecer la acumulación de residuos.
  • Mantén la puerta o tapa abierta después de cada uso. Esto permite que el interior se seque completamente y previene el crecimiento de bacterias y moho.
  • Limpia el exterior con un paño húmedo al menos una vez por semana para evitar la acumulación de polvo y mantenerla con buen aspecto.
  • Revisa y limpia el filtro según las indicaciones del fabricante para asegurar un drenaje eficiente y prevenir bloqueos.

Por qué seguir las recomendaciones del fabricante

Cuidados básicos para la lavadora:
Cuidados básicos para la lavadora: limpieza profunda y mantenimiento según el tipo de carga

Cada marca puede tener sugerencias específicas adaptadas a las características de sus modelos. Consultar el manual de usuario es clave para conocer los productos recomendados, la frecuencia de limpieza y los procedimientos adecuados para cada componente. Respetar estas indicaciones no solo previene daños, también puede ser un requisito para mantener la garantía vigente.

Limpiar la lavadora periódicamente siguiendo las recomendaciones de los fabricantes es fundamental para garantizar su eficiencia, prolongar su vida útil y asegurar que la ropa salga realmente limpia.

Un buen mantenimiento no solo previene olores y averías, también protege la inversión en uno de los electrodomésticos más importantes del hogar. Adoptar estos hábitos de cuidado es una forma sencilla de asegurar resultados óptimos y un ambiente más saludable.

Temas Relacionados

LavadoraCómo limpiarFabricantesTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Bloquean Magis TV y XUPER TV: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

Es posible encontrar plataformas gratuitas y premium que garantizan la seguridad de los datos, sin comprometer la privacidad ni poner en riesgo el dispositivo ante posibles virus

Bloquean Magis TV y XUPER

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de marzo de 2026

Teléfonos Android y iPhone lanzados hace un década tienen altas probabilidades de no poder acceder a fotos, conversaciones o archivos guardados en la aplicación de Meta

WhatsApp dejará de funcionar en

Meta cierra Messenger en versión web y de escritorio: cómo seguir usando el chat

A partir de abril de 2026, todas las conversaciones se gestionarán desde facebook.com/messages o en la app móvil, manteniendo el historial y archivos

Meta cierra Messenger en versión

¿Sin planes para el fin de semana? estos son 10 animes que no te puedes perder en Crunchyroll

Desde romances escolares hasta impactantes historias de ciencia ficción, conoce las series que lideran el ranking en la plataforma

¿Sin planes para el fin

Cuáles son las mejores canciones de Willie Colón, según la IA

La IA seleccionó los clásicos imprescindibles que marcaron la trayectoria del trombonista y productor, desde “El Gran Varón” hasta “Pedro Navaja”

Cuáles son las mejores canciones
DEPORTES
Ganó la medalla de oro

Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero rompió en llanto tras recibir una llamada: “Prometí ser valiente”

River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

La investigación por el rapto de furia de Messi con los árbitros: el detalle por el que podría salvarse de una sanción

Ronaldinho sorprendió al revelar la razón por la que ya no puede ver partidos completos tras su retiro

Adam Bareiro se perfila para hacer su debut en Boca Juniors: cuándo sería y los motivos

TELESHOW
Valentina Cervantes mostró la tierna

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

La faceta más divertida de Benjamín Vicuña en la playa: así desafía las olas del mar en Punta del Este

Eduardo y Elina Costantini celebraron su 6° aniversario de casados: “¡Amor que siempre soñé!”

INFOBAE AMÉRICA

La inteligencia artificial revela cómo

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La historia de “El Mencho”: cómo el líder del CJNG se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo