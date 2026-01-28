Con qué frecuencia de tiempo se le debe hacer aseo al teléfono celular

Por qué es fundamental limpiar el celular cada día y cómo hacerlo sin dañar el equipo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El celular es uno de los dispositivos más utilizados en la vida diaria y, al mismo tiempo, uno de los objetos que más bacterias y suciedad acumulan. Aunque el uso intensivo es evidente, la limpieza regular del teléfono suele pasar desapercibida, a pesar de que representa un factor clave para la salud y el funcionamiento del equipo.

Por qué es importante limpiar el celular

Distintos estudios de microbiología han demostrado que la superficie del celular puede albergar cientos de bacterias, además de polvo, células muertas y otros microorganismos que se adhieren cada vez que el dispositivo entra en contacto con diferentes superficies.

En la actualidad, donde los teléfonos están en permanente contacto con las manos y el rostro, la higiene del equipo es más importante que nunca. Los expertos en microbiología advierten que, aunque el celular no se vea sucio, su limpieza debe convertirse en un hábito cotidiano.

Celular limpio y seguro: recomendaciones tecnológicas para prevenir bacterias y ciberataques en la vida cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario desinfectar en profundidad cada día, pero sí conviene adoptar una rutina sencilla para minimizar riesgos y mantener el teléfono en óptimas condiciones.

¿Cada cuánto tiempo se debe limpiar el celular?

La recomendación general de los especialistas es limpiar el celular una vez al día. Este hábito es suficiente para reducir la acumulación de bacterias y suciedad, y no requiere productos costosos ni procedimientos complejos.

La limpieza diaria se vuelve especialmente relevante en escenarios donde el teléfono se expone a ambientes contaminados, como baños, transporte público o contacto con personas enfermas.

En qué situaciones que requieren mayor frecuencia de limpieza

Conviene intensificar la limpieza del celular cuando:

El teléfono se utilizó en el baño.

Se viajó en transporte público.

Hubo contacto con personas con síntomas de gripe o enfermedades contagiosas.

El dispositivo se compartió con otras personas.

Durante temporadas de alta circulación de virus respiratorios.

Estudios y organismos internacionales recomiendan limpiar el celular una vez al día y reiniciarlo regularmente, hábitos que mejoran la seguridad, la salud y la eficiencia del dispositivo en el entorno actual - (Imagen ilustrativa Infobae)

En estos casos, una limpieza adicional ayuda a prevenir el contagio de enfermedades y la propagación de microorganismos.

¿Cómo limpiar correctamente el celular?

No todos los productos o métodos son adecuados para la limpieza de teléfonos móviles. Algunos pueden incluso dañar la pantalla o los componentes internos. Para una higiene segura y eficaz, se recomienda:

Apagar el celular y desconectarlo de cualquier cable o cargador.

Usar un paño de microfibra apenas humedecido con agua y alcohol (preferiblemente isopropílico). Evitar empapar el paño.

Limpiar suavemente la pantalla, los bordes y la parte trasera.

Prestar atención a los puertos y ranuras , evitando la entrada de humedad.

No usar productos abrasivos, limpiadores domésticos ni aplicar líquidos directamente sobre el equipo.

Esta rutina elimina la mayor parte de bacterias y partículas sin comprometer la integridad del teléfono.

¿Cada cuánto conviene reiniciar el celular?

El hábito de apagar y encender el teléfono interrumpe actividades maliciosas, libera memoria RAM y permite instalar actualizaciones cruciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la limpieza física, existe otro hábito relevante para la higiene digital del dispositivo: el reinicio regular. Expertos en ciberseguridad y organismos como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) recomiendan reiniciar el teléfono al menos una vez al día.

Este sencillo gesto ayuda a interrumpir procesos en segundo plano, algunos de los cuales pueden estar vinculados a software espía o aplicaciones no autorizadas.

Adoptar una rutina de limpieza diaria y reinicio regular no solo protege la salud de los usuarios, también mejora el rendimiento y la seguridad del celular.

La higiene frecuente reduce el riesgo de infecciones y prolonga la vida útil del equipo, mientras que el reinicio interrumpe la actividad de programas maliciosos y refuerza la protección frente a ciberataques.

El avance de la tecnología y la multiplicación de funciones en los teléfonos móviles han convertido a estos dispositivos en herramientas indispensables. Sin embargo, el uso constante y la exposición a diferentes entornos hacen que la limpieza y el mantenimiento sean aspectos esenciales para evitar problemas de salud y de seguridad.