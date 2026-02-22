Tecno

Cinco funciones de Windows 11 que han cambiado la forma de usar la PC

Extracción nativa de archivos, pestañas en el Explorador y Snap Assist destacan entre las herramientas que optimizan la gestión diaria

Guardar
Las 5 funciones de Windows
Las 5 funciones de Windows 11 que han revolucionado la productividad en PC y quizás no conoces - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Windows 11, a pesar de las críticas frecuentes por su complejidad y algunas decisiones de diseño discutibles, ha consolidado su posición como el sistema operativo más utilizado en escritorios a nivel mundial.

Su éxito no es casualidad: bajo la superficie, incorpora funciones que han cambiado de manera tangible la forma en que los usuarios gestionan tareas cotidianas en sus computadoras. Existen cinco características clave que, aunque pueden pasar desapercibidas, han redefinido la productividad y la organización del trabajo en el entorno Windows.

La importancia de estas funciones radica en que eliminan fricciones clásicas del día a día, optimizan los flujos de trabajo y facilitan la transición entre proyectos, aplicaciones y necesidades diversas, tanto en el ámbito profesional como personal.

Windows 11: las novedades clave
Windows 11: las novedades clave que transforman la organización y multitarea en el entorno de trabajo - MICROSOFT

Extracción nativa de archivos comprimidos

Una de las mejoras más valoradas de Windows 11 es la función de extracción integrada para archivos comprimidos. Ahora, los usuarios pueden descomprimir archivos ZIP y otros formatos directamente desde el menú contextual, sin depender de programas externos como WinRAR o 7-Zip.

Esta integración simplifica el manejo de recursos descargados, imágenes o paquetes de trabajo, permitiendo ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas repetitivas. La opción “Extraer todo” siempre está a la vista, agilizando procesos que antes requerían pasos adicionales o software de terceros.

Pestañas en el Explorador de archivos

El Explorador de archivos de Windows 11 incorpora la gestión por pestañas, una función que moderniza la administración de carpetas y documentos. En lugar de abrir múltiples ventanas para navegar entre descargas, documentos o recursos, ahora es posible organizar todo en una sola ventana y alternar entre pestañas como en un navegador web.

Esto facilita la organización de proyectos grandes, el movimiento de archivos y la reestructuración de directorios sin saturar la barra de tareas ni perder de vista los distintos espacios de trabajo, lo que resulta especialmente útil para quienes gestionan grandes volúmenes de datos o archivos multimedia.

Snap Assist: multitarea intuitiva

Así ha cambiado Windows 11
Así ha cambiado Windows 11 la gestión de archivos y tareas: funciones discretas, impacto enorme - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La multitarea gana protagonismo con Snap Assist, una herramienta que permite organizar ventanas en distintas disposiciones al pasar el cursor sobre el botón de maximizar. El sistema sugiere automáticamente configuraciones lógicas: dos ventanas lado a lado, tres columnas o incluso cuatro cuadrantes.

Esto elimina la necesidad de arrastrar y ajustar manualmente, optimizando el espacio de pantalla y facilitando la concentración al trabajar con varias aplicaciones abiertas. Snap Assist transforma el escritorio en una verdadera estación de trabajo, permitiendo escribir, investigar o editar sin caer en el desorden habitual de múltiples ventanas superpuestas.

Escritorios virtuales personalizados

Windows 11 permite crear y personalizar escritorios virtuales, asignando a cada uno un fondo y un nombre específico. Esta función es ideal para quienes desean segmentar sus actividades: un escritorio para trabajo, otro para ocio, uno más para proyectos creativos y así sucesivamente. La posibilidad de alternar entre escritorios proporciona un entorno mental más claro y ayuda a mejorar la concentración, evitando distracciones y permitiendo cerrar por completo un contexto de trabajo antes de pasar al siguiente.

Todo esto sin necesidad de varios monitores ni configuraciones complicadas.

Grabación de pantalla nativa y OCR

De la multitarea al OCR:
De la multitarea al OCR: las funciones de Windows 11 que marcan la diferencia en 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta de capturas de Windows 11 ha evolucionado, permitiendo grabar la pantalla sin recurrir a aplicaciones adicionales. Esta función es especialmente útil para crear tutoriales rápidos, mostrar errores, grabar procesos o compartir momentos clave de videojuegos.

La sorpresa adicional es la capacidad de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que permite extraer texto directamente de imágenes y capturas de pantalla. De este modo, copiar información de archivos PDF, mensajes de error o imágenes es ahora cuestión de segundos, mejorando la eficiencia en la gestión de documentos y la resolución de problemas.

Windows 11 ha introducido una serie de funciones que, aunque discretas, han transformado la gestión diaria en el PC. La extracción nativa de archivos comprimidos, las pestañas en el Explorador, Snap Assist, los escritorios virtuales y la grabación de pantalla con OCR son herramientas que modernizan la experiencia, optimizan el trabajo y ofrecen una mayor organización.

Estas características explican por qué, a pesar de sus críticas, Windows 11 sigue siendo la opción preferida para millones de usuarios que buscan productividad y comodidad en su vida digital.

