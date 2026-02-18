Windows 11 recupera una función que estaba desde Windows 95 y cambiará el diseño de la pantalla

Microsoft anuncia el regreso de la barra de tareas movible y redimensionable en Windows 11, prevista para el verano de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace más de tres décadas, la barra de tareas de Windows ha sido uno de los elementos centrales de la experiencia de usuario. Ahora, tras años de peticiones y presiones, Microsoft ha decidido recuperar en Windows 11 una de las funciones más añoradas por su comunidad: la posibilidad de mover y redimensionar la barra de tareas, tal como se permitía desde la era de Windows 95.

Qué función regresa a Windows 11 y por qué es tan significativa

La función en cuestión permite colocar la barra de tareas en cualquier borde de la pantalla —superior, inferior, izquierdo o derecho— y ajustar su tamaño según las preferencias del usuario.

Esta característica, presente en versiones históricas del sistema operativo, desapareció con la llegada de Windows 11 en 2021, tras una reconstrucción completa del código de la barra de tareas.

La eliminación de esta flexibilidad causó un rechazo inmediato y generalizado entre los usuarios de Windows. Durante más de cinco años, la comunidad ha exigido a Microsoft que devuelva la posibilidad de personalizar la barra, una herramienta fundamental para quienes buscan adaptar su entorno de trabajo a sus hábitos y necesidades específicas.

Usuarios de Windows exigieron durante años la recuperación de la barra de tareas personalizable tras su eliminación en 2021.(MICROSOFT)

La demanda fue tan persistente que, en ausencia de una solución oficial, miles de personas recurrieron a herramientas externas como WindHawk, ExplorerPatcher o StartAllBack para recuperar la funcionalidad perdida.

Cómo sería la llegada de la personalización de la barra de tareas en Windows 11

La personalización de la barra de tareas permite a cada usuario decidir dónde quiere colocar este elemento clave de la interfaz. Tradicionalmente ubicada en la parte inferior, la barra de tareas puede trasladarse a los laterales o a la parte superior de la pantalla.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes trabajan con pantallas panorámicas, configuraciones de varios monitores o simplemente prefieren un acceso diferente a las aplicaciones y al área de notificaciones.

Además del cambio de ubicación, la función recuperada en Windows 11 incluye la posibilidad de redimensionar la barra de tareas, ampliando o reduciendo su tamaño según el espacio disponible y las preferencias visuales del usuario. Este nivel de personalización optimiza la productividad, permitiendo una organización más eficiente de accesos directos, ventanas abiertas y notificaciones.

La desaparición de la barra de tareas flexible se debió a un cambio de framework en Windows 11, priorizando un diseño moderno.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Windows Central, el regreso de esta función ha sido catalogado como una “prioridad alta” en las oficinas de Redmond. Para asegurar su llegada a tiempo, se han asignado recursos adicionales al proyecto, con la intención de que la actualización esté disponible para todos los usuarios durante el verano de 2026.

Aunque Microsoft no ha realizado comentarios oficiales sobre su pronta inclusión.

Por qué fue eliminada la barra de tareas en Windwos 11

El motivo principal de la desaparición de la barra de tareas movible en Windows 11 radica en una decisión técnica. Cuando Microsoft lanzó esta versión, optó por reconstruir la barra utilizando un nuevo framework de desarrollo.

En ese proceso, muchas de las funciones clásicas quedaron fuera, incluida la personalización de ubicación y tamaño. La compañía priorizó una apariencia más moderna y uniforme, pero a costa de sacrificar características que, durante años, formaron parte de la identidad de Windows.

El regreso de la barra de tareas movible es catalogado como una 'prioridad alta' en Microsoft, con recursos adicionales asignados al proyecto. (MICROSOFT)

La reacción de los usuarios fue inmediata y contundente. Las críticas se centraron en la pérdida de control sobre el entorno de trabajo, algo que Microsoft tardó en reconocer. Solo tras años de quejas y la creciente popularidad de parches externos, la empresa comenzó a reconsiderar su postura.

La cuota de mercado de Windows 10 se mantuvo alta incluso después del fin de soporte, reflejando la resistencia de millones de personas a adoptar una versión menos flexible.

Este contexto de desconfianza se agravó con problemas recurrentes en las actualizaciones de Windows 11. El primer Patch Tuesday de 2026, por ejemplo, provocó errores graves en equipos con las versiones 24H2 y 25H2, dejando algunos sistemas inservibles e impidiendo el arranque.