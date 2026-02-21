Códigos de Free Fire para 21 y 22 de febrero: lista completa y cómo canjearlos

Free Fire publica códigos diarios que otorgan recompensas gratis, como diamantes, oro, arsenal y otros objetos útiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Free Fire ofrece códigos diarios que permiten a los jugadores obtener recompensas gratuitas, como diamantes, oro, arsenal y otros objetos útiles dentro del juego. Los códigos disponibles para los días 21 y 22 de febrero son los siguientes:

4ST1ZTBZBRP9

UPQ7X5NMJ64V

FFM1VSWCPXN9

QK82S2LX5Q27

P3LX6V9TM2QH

FFWCTKX2P5NQ

TX4SC2VUNPKF

RHTG9VOLTDWP

N7QK5L3MRP9J

J2QP8M1KVL6V

E9QH6K4LNP7V

S5PL7M2LRV8K

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Q8M4K7L2VR9J

RD3TZK7WME65

ZRW3J4N8VX56

TFX9J3Z2RP64

WD2ATK3ZEA55

FFPLUFBVSLOT

MCPW3D28VZD6

ZZZ76NT3PDSH

V427K98RUCHZ

J3ZKQ57Z2P2P

Cómo canjear los códigos de Free Fire

El proceso para canjear los códigos de Free Fire incluye los siguientes pasos:

Ir al portal de recompensas de Free Fire. Accede con una cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter). Ingresar el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión. Pulsar en el botón de confirmación. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en la cuenta.

Las recompensas pueden demorar hasta 30 minutos en acreditarse en la cuenta. (Garena)

Qué considerar al canjear un código de Free Fire

Al canjear códigos en Free Fire, es esencial considerar varios puntos para asegurar la correcta entrega de recompensas. Los códigos cuentan con 12 o 16 caracteres en mayúsculas y números.

Los objetos se pueden ver en la pestaña vault del lobby, mientras que el oro y los diamantes se acreditan automáticamente en el monedero de la cuenta.

Es clave revisar la vigencia de cada código, ya que los caducados no pueden utilizarse. Solo las cuentas vinculadas a Facebook o VK pueden recibir recompensas; las cuentas de invitado no son válidas.

Al canjear códigos en Free Fire, es importante seguir ciertos pasos para recibir correctamente las recompensas. (Foto: Garena)

Qué hacer si un código de Free Fire no funciona

Si tienes inconvenientes al canjear un código de Free Fire, asegúrate de ingresarlo correctamente, respetando mayúsculas, números y sin espacios adicionales.

Si el problema persiste, el código podría haber expirado o haber alcanzado el límite de usos. Verifica también que hayas iniciado sesión con la cuenta vinculada adecuada. Si todo es correcto y aún así no funciona, intenta con otro código vigente.

Cómo sacarle provecho a estos códigos de Free Fire

Obtener el máximo beneficio de los códigos de Free Fire requiere seguir una serie de pasos y recomendaciones que optimizan la experiencia de juego y aumentan las recompensas disponibles. Las recompensas obtenidas, como diamantes, oro, armas o skins, aparecen en la pestaña vault del lobby o se acreditan automáticamente en el monedero del juego.

Es fundamental comprobar la validez de cada código, ya que los expirados no funcionan. (Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I)

Estos objetos pueden marcar la diferencia durante las partidas, mejorando tanto el rendimiento como la personalización del avatar.

Por último, revisa siempre la vigencia de cada código y participa en eventos especiales donde suelen ofrecerse códigos adicionales. Así, los jugadores podrán aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece Free Fire para avanzar y destacarse en el juego.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para comenzar a jugar Free Fire, descarga la aplicación desde la tienda oficial de tu dispositivo móvil e instálala. Crea una cuenta vinculándola a Facebook, Google o VK para guardar tu progreso.

Al ingresar, sigue el tutorial inicial para aprender los controles básicos y familiarizarte con el entorno de juego. Explora los modos disponibles, ajusta la configuración gráfica según tu equipo y empieza a participar en partidas para mejorar tus habilidades y desbloquear recompensas.

La diferencia clave entre Free Fire y Free Fire Max es la calidad gráfica y la experiencia de juego. (Play Store)

Cuál es la diferencia entre Free Fire y Free Fire Max

La diferencia principal entre Free Fire y Free Fire Max está en la calidad gráfica y la experiencia de usuario que ofrecen. Free Fire Max es una versión optimizada del juego original, pensada para dispositivos con mejores especificaciones técnicas.

Esta edición integra gráficos en alta definición, efectos visuales avanzados, animaciones más detalladas y mejoras de sonido, creando una experiencia más envolvente y realista. También suma opciones como la personalización del lobby y nuevas animaciones tanto para personajes como para armas.

En contraste, Free Fire se caracteriza por ser ligero y compatible con una gran variedad de dispositivos, incluidos aquellos de gama baja o con recursos limitados.

Ambas versiones operan en el mismo servidor, lo que permite a los usuarios jugar juntos independientemente de cuál utilicen y mantener el progreso de su cuenta sincronizado.