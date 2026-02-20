Starlink sin celular en desarrollo: esto dijo Elon Musk sobre su supuesta llegada

Elon Musk niega el desarrollo actual de un teléfono Starlink, aunque reconoce que el proyecto no está descartado a futuro. (Europa Press)

La posibilidad de un celular Starlink ha generado expectativa recientemente. Las declaraciones recientes de Elon Musk han alimentado la especulación, aunque también aclaró lo que está pasando en el empresa con esta idea.

Los rumores surgieron después de un informe de Reuters, en el que se daban detalles de el concepto de este teléfono, que se enfocaría en ofrecer un servicio continuo de acceso a internet sin importar la ubicación, como sucede con el internet satelital.

Qué dijo Elon Musk sobre el celular de Starlink

Las versiones sobre un supuesto Starlink Phone surgieron con fuerza tras informes que citaban fuentes cercanas a la compañía, señalando la existencia de planes para crear un dispositivo móvil propio. Sin embargo, Elon Musk decidió intervenir directamente en la conversación y aclarar el panorama.

Al responder a un usuario en la red social X, el CEO de SpaceX y Starlink expresó: “No estamos desarrollando un teléfono.” Esta declaración apuntó a poner fin a las crecientes especulaciones en torno a un anuncio inminente o a la existencia de un prototipo en fase avanzada.

Elon Musk imagina un dispositivo Starlink 'muy diferente' a los smartphones actuales, integrado con inteligencia artificial y eficiencia energética avanzada. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo/File Photo)

Pese a la contundencia de la frase, Musk no cerró del todo la puerta a la posibilidad. En otra interacción digital reciente, señaló que la idea de un teléfono Starlink “no está fuera de cuestión en algún momento”.

La postura oficial de SpaceX ante consultas de medios internacionales ha sido el silencio, sin comentarios sobre el presunto desarrollo de un móvil propio. De este modo, la confirmación de Musk se convirtió en el único dato concreto hasta el momento.

Cuáles son las ideas de Elon Musk sobre un celular de Starlink

Aunque Musk negó que exista un desarrollo activo, dejó entrever cómo imagina un dispositivo de estas características. Según el empresario, el teléfono sería “muy diferente a los actuales”, con una arquitectura pensada desde cero para aprovechar la conectividad satelital y la inteligencia artificial.

En su intervención, precisó que el móvil estaría optimizado “para ejecutar redes neuronales de máximo rendimiento por vatio”, haciendo referencia a la integración de hardware especializado en tareas de inteligencia artificial. Este planteo apunta a un aparato capaz de gestionar el consumo energético de forma avanzada, eligiendo cuándo y cómo conectarse a la constelación de satélites para maximizar la duración de la batería y la estabilidad de la señal.

La colaboración entre SpaceX y T-Mobile ya permite enviar mensajes de emergencia vía satélite en ciertos dispositivos en Estados Unidos. (Europa Press)

El concepto de un Starlink Phone consiste en eliminar la dependencia de torres y antenas terrestres. El equipo se conectaría directamente a los satélites en órbita baja, a unos 550 kilómetros de la Tierra, transformando la experiencia móvil en entornos donde las redes tradicionales no existen.

La tecnología clave que respalda este enfoque es el sistema “direct to cell”, que SpaceX ya prueba en Estados Unidos en alianza con T-Mobile. En este esquema, el satélite actúa como una torre LTE/4G flotante, permitiendo que el teléfono se comunique sin intermediarios terrestres.

Musk también aludió a las limitaciones actuales de la conectividad satelital directa: el rendimiento sería similar al de redes 3G o 4G convencionales, suficiente para mensajería, llamadas básicas y transmisión de datos esenciales, pero lejos de los estándares de velocidad de un smartphone premium.

Qué dicen los rumores sobre el desarrollo del Starlink Phone

Pese a las desmentidas, los rumores en torno al Starlink Phone no han cesado. Informes publicados por Reuters sostienen que SpaceX lleva años considerando la posibilidad de ingresar al mercado de la telefonía móvil con un dispositivo propio.

Marcas registradas como 'Starlink Mobile' y la expansión de servicios satelitales alimentan los rumores sobre un futuro móvil propio de la compañía. (Imagen ilustrativa)

Algunas señales han alimentado la expectativa. El registro de marcas como “Starlink Mobile” y la expansión de servicios satelitales asociados a la empresa refuerzan la percepción de que la compañía explora caminos para diversificarse más allá del internet fijo.

Hasta el momento, la única experiencia comercial concreta se da en Estados Unidos, donde la colaboración con T-Mobile permite a ciertos dispositivos enviar mensajes de emergencia vía satélite. En paralelo, fabricantes como Apple han incorporado funciones limitadas de conectividad satelital en los últimos modelos de iPhone, aunque solo para situaciones de emergencia.

El historial reciente también muestra cómo proyectos tecnológicos de alto perfil pueden quedar en la esfera del rumor sin materializarse. El caso del supuesto “Tesla Phone”, largamente esperado por seguidores de Musk, nunca se concretó y terminó como uno de los rumores más persistentes del ámbito tecnológico.