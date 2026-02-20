Tecno

Starlink sin celular en desarrollo: esto dijo Elon Musk sobre su supuesta llegada

Los rumores apuntan a que el dispositivo tendría acceso continuo a internet satelital, eliminando la dependencia de torres y antenas

Guardar
Elon Musk niega el desarrollo
Elon Musk niega el desarrollo actual de un teléfono Starlink, aunque reconoce que el proyecto no está descartado a futuro. (Europa Press)

La posibilidad de un celular Starlink ha generado expectativa recientemente. Las declaraciones recientes de Elon Musk han alimentado la especulación, aunque también aclaró lo que está pasando en el empresa con esta idea.

Los rumores surgieron después de un informe de Reuters, en el que se daban detalles de el concepto de este teléfono, que se enfocaría en ofrecer un servicio continuo de acceso a internet sin importar la ubicación, como sucede con el internet satelital.

Qué dijo Elon Musk sobre el celular de Starlink

Las versiones sobre un supuesto Starlink Phone surgieron con fuerza tras informes que citaban fuentes cercanas a la compañía, señalando la existencia de planes para crear un dispositivo móvil propio. Sin embargo, Elon Musk decidió intervenir directamente en la conversación y aclarar el panorama.

Al responder a un usuario en la red social X, el CEO de SpaceX y Starlink expresó: “No estamos desarrollando un teléfono.” Esta declaración apuntó a poner fin a las crecientes especulaciones en torno a un anuncio inminente o a la existencia de un prototipo en fase avanzada.

Elon Musk imagina un dispositivo
Elon Musk imagina un dispositivo Starlink 'muy diferente' a los smartphones actuales, integrado con inteligencia artificial y eficiencia energética avanzada. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo/File Photo)

Pese a la contundencia de la frase, Musk no cerró del todo la puerta a la posibilidad. En otra interacción digital reciente, señaló que la idea de un teléfono Starlink “no está fuera de cuestión en algún momento”.

La postura oficial de SpaceX ante consultas de medios internacionales ha sido el silencio, sin comentarios sobre el presunto desarrollo de un móvil propio. De este modo, la confirmación de Musk se convirtió en el único dato concreto hasta el momento.

Cuáles son las ideas de Elon Musk sobre un celular de Starlink

Aunque Musk negó que exista un desarrollo activo, dejó entrever cómo imagina un dispositivo de estas características. Según el empresario, el teléfono sería “muy diferente a los actuales”, con una arquitectura pensada desde cero para aprovechar la conectividad satelital y la inteligencia artificial.

En su intervención, precisó que el móvil estaría optimizado “para ejecutar redes neuronales de máximo rendimiento por vatio”, haciendo referencia a la integración de hardware especializado en tareas de inteligencia artificial. Este planteo apunta a un aparato capaz de gestionar el consumo energético de forma avanzada, eligiendo cuándo y cómo conectarse a la constelación de satélites para maximizar la duración de la batería y la estabilidad de la señal.

La colaboración entre SpaceX y
La colaboración entre SpaceX y T-Mobile ya permite enviar mensajes de emergencia vía satélite en ciertos dispositivos en Estados Unidos. (Europa Press)

El concepto de un Starlink Phone consiste en eliminar la dependencia de torres y antenas terrestres. El equipo se conectaría directamente a los satélites en órbita baja, a unos 550 kilómetros de la Tierra, transformando la experiencia móvil en entornos donde las redes tradicionales no existen.

La tecnología clave que respalda este enfoque es el sistema “direct to cell”, que SpaceX ya prueba en Estados Unidos en alianza con T-Mobile. En este esquema, el satélite actúa como una torre LTE/4G flotante, permitiendo que el teléfono se comunique sin intermediarios terrestres.

Musk también aludió a las limitaciones actuales de la conectividad satelital directa: el rendimiento sería similar al de redes 3G o 4G convencionales, suficiente para mensajería, llamadas básicas y transmisión de datos esenciales, pero lejos de los estándares de velocidad de un smartphone premium.

Qué dicen los rumores sobre el desarrollo del Starlink Phone

Pese a las desmentidas, los rumores en torno al Starlink Phone no han cesado. Informes publicados por Reuters sostienen que SpaceX lleva años considerando la posibilidad de ingresar al mercado de la telefonía móvil con un dispositivo propio.

Marcas registradas como 'Starlink Mobile'
Marcas registradas como 'Starlink Mobile' y la expansión de servicios satelitales alimentan los rumores sobre un futuro móvil propio de la compañía. (Imagen ilustrativa)

Algunas señales han alimentado la expectativa. El registro de marcas como “Starlink Mobile” y la expansión de servicios satelitales asociados a la empresa refuerzan la percepción de que la compañía explora caminos para diversificarse más allá del internet fijo.

Hasta el momento, la única experiencia comercial concreta se da en Estados Unidos, donde la colaboración con T-Mobile permite a ciertos dispositivos enviar mensajes de emergencia vía satélite. En paralelo, fabricantes como Apple han incorporado funciones limitadas de conectividad satelital en los últimos modelos de iPhone, aunque solo para situaciones de emergencia.

El historial reciente también muestra cómo proyectos tecnológicos de alto perfil pueden quedar en la esfera del rumor sin materializarse. El caso del supuesto “Tesla Phone”, largamente esperado por seguidores de Musk, nunca se concretó y terminó como uno de los rumores más persistentes del ámbito tecnológico.

Temas Relacionados

StarlinkCelularElon MuskInternet satelitalSpaceXTecnología-noticiaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Jensen Huang, CEO de Nvidia, compara el futuro de la IA con los pilares fundamentales de la vida moderna

Su argumento se basa en la capacidad de la IA para facilitar el diseño, la simulación y la producción en entornos completamente digitales

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

Así funciona el nuevo ‘modo spoiler’ de WhatsApp para esconder mensajes en grupos

Los destinatarios solo podrán leer el contenido si pulsan sobre el mensaje oculto, lo que otorga al usuario el control sobre cuándo ver la información

Así funciona el nuevo ‘modo

Cambios en esports: gamers ahora podrán convertirse en jugadores profesionales con esta fintech

La alianza también ayudará a los jóvenes a acercarse al sistema financiero y obtener beneficios

Cambios en esports: gamers ahora

YouTube se actualiza para ver videos en cualquier idioma: el plus es el español

Usando inteligencia artificial, la herramienta puede replicar la expresividad de los creadores de contenido en otros idiomas

YouTube se actualiza para ver

Este es el top real de gafas inteligentes que llevan la realidad a otro nivel sin celular

El auge de las smartglasses con IA responde a la búsqueda de una interacción más natural, contextual y discreta

Este es el top real
DEPORTES
Donnarumma reveló qué fue lo

Donnarumma reveló qué fue lo que más lo sorprendió de Messi cuando compartieron vestuario en el PSG: “Es fantástico”

Claudio Úbeda patea el tablero en Boca y pondría un equipo repleto de cambios ante Racing: la novedad en torno a Paredes

Lanús y Flamengo disputan el primer duelo por la Recopa Sudamericana: formaciones confirmadas

“Soltero”: impacto por la separación de Lando Norris y la actriz Magui Corceiro antes del inicio de la temporada de F1

Una estrella de la NBA protagonizó un inquietante accidente de tránsito y abandonó la escena en un Lamborghini

TELESHOW
Las dura respuesta de Moria

Las dura respuesta de Moria Casán a Cinthia Fernández: “Mañana, que venga desparasitada contra bichos y garrapatas”

El tierno saludo de Julieta Ortega a su hermano Martín por su cumpleaños: “Mi primer mejor amigo”

Lara Bernasconi recordó la caída al vacío de su hijo Iñaki desde un balcón: “Lo salvaron la Virgen, los ángeles y mi papá”

El dramático llanto de Luisito Zerda, de Cuestión de peso: su esposa Noelia lucha por su vida

Guido Icardi contó las amenazas que recibió por redes tras su reunión con Wanda Nara: “Fueron mensajes de odio”

INFOBAE AMÉRICA

Evo Morales reapareció en su

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión

Descubrieron en Grecia un cráneo humano de casi 300.000 años que no es Homo sapiens ni neandertal

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club