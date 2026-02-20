Pasos clave para alertar sobre páginas ilegales de gestación subrogada en España

Identificación técnica, certificación de pruebas y utilización de organismos especializados son la base de una denuncia efectiva capaz de bloquear sitios web incluso cuando operan desde el extranjero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la hiperconectividad, el ecosistema digital español se enfrenta a un reto constante: la proliferación de portales que, bajo una apariencia de profesionalidad, promueven actividades que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe de forma tajante.

Un ejemplo paradigmático es el de la gestación por sustitución (conocida como vientres de alquiler). En España, esta práctica no solo es nula de pleno derecho según la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sino que la reciente reforma de la Ley Orgánica 1/2023 prohíbe expresamente su publicidad.

Ante la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para restringir el acceso a sitios web de empresas extranjeras que operan en territorio nacional, surge una pregunta clave para el usuario, sobre como denunciar estos sitios en la red.

Así puede reportar portales de gestación subrogada y otros servicios prohibidos en el ecosistema digital español - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia ciudadana no es solo un derecho, sino una herramienta de higiene digital que permite a las autoridades detectar infracciones que, de otro modo, quedarían ocultas en servidores extranjeros.

Pasos esenciales para recopilar pruebas con validez jurídica

Para que una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil sea efectiva, no basta con una queja genérica. En el contexto jurídico español, la carga de la prueba es fundamental. De acuerdo con los expertos en seguridad de Kaspersky, si encuentra una web que infringe la ley, siga este protocolo:

Identificación técnica (URL): copie la dirección completa del navegador. Evite capturar solo el nombre comercial; las autoridades necesitan el dominio exacto para identificar el servidor de alojamiento. Certificación del contenido: dado que las páginas web son volátiles, se debe realizar capturas de pantalla donde se vea la fecha y hora del sistema. Localización del titular (LSSI): la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) obliga a las empresas que operan en España a mostrar sus datos en el “Aviso Legal” (CIF, domicilio y registro). Si la web carece de esto, está ante una primera señal de ilegalidad que debe reportar. Trazabilidad publicitaria: tome nota si llega a la web a través de un anuncio en buscadores o redes sociales. Esto ayuda a las autoridades a cortar el flujo de financiación y captación de la página.

Cuáles son los canales oficiales de denuncia en España

Guía para ciudadanos: cómo actuar ante webs ilegales en España y qué hacer para que desaparezcan - (Imagen ilustrativa Infobae)

España cuenta con una infraestructura sólida para combatir la ciberdelincuencia y la publicidad ilícita. Dependiendo del tipo de infracción, estos son los portales de referencia:

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional: a través de su unidad de Ciberdelincuencia , permite la colaboración ciudadana para informar sobre webs que cometan delitos. Es un canal ágil para dar la voz de alarma. Guardia Civil (GDT): el Grupo de Delitos Telemáticos es referente europeo en la persecución de contenidos ilegales. Su formulario de información ciudadana es una vía directa para poner bajo el radar webs de gestación subrogada o estafas.

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad): si la web presenta riesgos de fraude o es maliciosa, el INCIBE-CERT es el centro de respuesta a incidentes de referencia para ciudadanos y empresas en España.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): si la página web trata datos de ciudadanos españoles sin cumplir con el RGPD o difunde contenido sensible, su Canal Prioritario es la vía más rápida para solicitar la retirada urgente de contenidos.

AUTOCONTROL: para denunciar la publicidad de actividades prohibidas (como los vientres de alquiler), este organismo de autorregulación publicitaria en España permite tramitar reclamaciones contra empresas que vulneren los códigos éticos y la legislación vigente.

Qué otras plataformas hay para denunciar los sitios de la web

La documentación precisa y el uso de canales oficiales, junto al reporte en buscadores y redes sociales, garantizan que las denuncias sean efectivas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la vía administrativa es crucial, el reporte a las plataformas tecnológicas es lo más rápido para limitar la visibilidad del sitio:

Google España: utilice las herramientas de “Denunciar contenido por razones legales”. Al notificar que una web vulnera una ley específica española (como la Ley Orgánica 1/2023), el buscador puede desindexar el sitio para que no aparezca en búsquedas realizadas desde España.

Redes Sociales: plataformas como Instagram o Facebook tienen categorías específicas para reportar “Servicios ilegales” o “Productos regulados”. El reporte masivo y documentado suele derivar en la suspensión de los perfiles que publicitan estas agencias.

La capacidad del Estado para cerrar webs alojadas fuera de la Unión Europea es limitada, pero la denuncia ciudadana sistemática obliga a los proveedores de servicios de internet (ISPs) en España a bloquear el acceso y a las plataformas a retirar la publicidad.

Un proceso bien documentado no solo protege a posibles víctimas de estafas o de prácticas éticamente cuestionables, también refuerza el Estado de Derecho en el entorno digital.