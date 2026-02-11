Tecno

Walmart recluta talento tech en Latinoamérica a través de Fortnite: así es el nuevo modelo gamificado

La compañía fusiona selección laboral y cultura gamer en un entorno virtual, evaluando habilidades tecnológicas a través de misiones interactivas, que permitirán acceder a entrevistas

Walmart innova en reclutamiento tech
Walmart innova en reclutamiento tech con desafíos gamificados en Fortnite para talento latinoamericano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Walmart de México y Centroamérica ha dado un paso pionero en la transformación digital de los procesos de selección laboral. La compañía ha lanzado una iniciativa innovadora en Fortnite, el popular videojuego de Epic Games, para identificar y reclutar talento tecnológico en Latinoamérica mediante experiencias gamificadas y desafíos interactivos.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la agencia gamer GMD, fusiona reclutamiento, tecnología y entretenimiento en un entorno virtual. De esta forma, Walmart lleva el concepto de “Fidelización de capital humano” al metaverso y se posiciona como una marca que apuesta por la innovación y la cultura digital.

Cómo funciona el mapa de reclutamiento en Fortnite

El nuevo mapa interactivo de Walmart Global Tech dentro de Fortnite se presenta como una experiencia inmersiva diseñada para atraer candidatos interesados en vacantes tecnológicas.

Walmart apuesta por la gamificación
Walmart apuesta por la gamificación en recursos humanos y transforma el reclutamiento tecnológico en Latinoamérica - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Los jugadores deben superar retos y misiones inspiradas en problemas reales del entorno laboral, evaluando habilidades prácticas en áreas como Java, iOS y Android. Cada nivel simula etapas del proceso de desarrollo tecnológico dentro de la compañía, desde la optimización de sistemas hasta la implementación de soluciones digitales para el sector retail.

Al completar las misiones, los participantes desbloquean la posibilidad de acceder a entrevistas y procesos de selección reales dentro del ecosistema de Walmart Global Tech. Este enfoque permite a los candidatos demostrar en tiempo real su capacidad de análisis, resolución de problemas, liderazgo y trabajo en equipo.

Qué significa un modelo gamificado

El modelo gamificado consiste en emplear mecánicas, elementos y dinámicas propias de los juegos en contextos laborales. En la práctica, esto significa que los candidatos participan en sistemas de puntos, niveles y recompensas simbólicas, lo que aumenta la motivación y el compromiso.

Este tipo de plataformas aprovecha la psicología del comportamiento y convierte tareas tradicionalmente monótonas en experiencias interactivas y gratificantes.

Fortnite se consolida como un
Fortnite se consolida como un fenómeno global al fusionar entretenimiento, creatividad y competición en tiempo real, ofreciendo a millones de jugadores experiencias únicas que trascienden el gaming y marcan tendencia en la cultura digital - REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

La iniciativa de Walmart traslada el proceso de selección al lenguaje y entorno natural de una nueva generación de profesionales. En lugar de recurrir a pruebas estandarizadas, invita a los postulantes a demostrar su talento en acción, dentro de un entorno digital accesible, competitivo y auténtico.

Con este formato, Walmart logra conectar directamente con un segmento joven y especializado que ya interactúa cotidianamente en videojuegos y plataformas digitales.

Al utilizar Fortnite como espacio de reclutamiento, la empresa refuerza su posicionamiento como una marca moderna y creativa, integrada en la cultura digital y los valores del gaming: colaboración, estrategia, creatividad y comunidad.

Quién diseño el mapa de Fortnite para Walmart

El mapa fue diseñado por GMD, agencia especializada en gaming marketing, en colaboración con el equipo de Walmart México y Centroamérica. El potencial de Fortnite como plataforma social y creativa permitió desarrollar escenarios y mecánicas que reflejan los desafíos reales del talento tecnológico dentro de la empresa.

El proyecto convierte el proceso
El proyecto convierte el proceso de selección en una experiencia inmersiva y competitiva, alineando motivación, innovación y colaboración en un entorno familiar para jóvenes profesionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia competitiva y alineada con la cultura gamer facilita la participación de candidatos y proyecta una imagen de marca conectada con las tendencias digitales.

La campaña refuerza el compromiso de Walmart Global Tech con la modernización del reclutamiento corporativo y la adaptación a los hábitos de la generación digital. El proyecto compite con gigantes tecnológicos por el talento más calificado en la región, apostando por métodos inclusivos, dinámicos y adaptados a los nuevos entornos de interacción profesional.

Este modelo no solo atrae candidatos calificados, sino que transforma el proceso de selección en una experiencia significativa, donde los aspirantes pueden mostrar sus habilidades técnicas y personales en tiempo real.

La incursión de Walmart en Fortnite representa un hito en la evolución de los recursos humanos en Latinoamérica. Lo que antes era un proceso burocrático se convierte ahora en una experiencia divertida, competitiva y relevante, alineando los objetivos de la empresa con la satisfacción y el desarrollo de los candidatos.

Con su mapa de reclutamiento dentro de Fortnite, Walmart marca tendencia en la transformación digital del mundo laboral, integrando gamificación y cultura digital para conectar con la nueva generación de profesionales tecnológicos.

