Tecno

Google DeepMind diseña las reglas para que los robots de IA trabajen en equipo sin volverse incontrolables

Nuevos esquemas introducen mecanismos de reputación y verificación para fortalecer la confianza sin diluir responsabilidades en operaciones digitales avanzadas

Guardar
El marco de Google DeepMind
El marco de Google DeepMind introduce protocolos de responsabilidad y auditoría en la delegación de tareas a agentes de inteligencia artificial. (Foto: Google)

La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en retos clave en la economía digital, donde millones de operaciones dependen de la interacción entre agentes humanos y de inteligencia artificial. En este escenario, Google DeepMind presentó el 12 de febrero de 2026 un nuevo marco para la delegación inteligente de IA, con el objetivo de afrontar los vacíos de responsabilidad y confianza que surgen en sistemas complejos de toma de decisiones.

Según Google, la creciente complejidad de las redes digitales exige protocolos que faciliten la trazabilidad y la auditoría de las decisiones y sus consecuencias.

La transformación de la economía digital y el papel central de la delegación de IA

El nuevo marco promueve cadenas
El nuevo marco promueve cadenas de decisión auditables y registros públicos para reforzar la rendición de cuentas. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el gigante tecnológico, la evolución de los agentes de inteligencia artificial ha dejado atrás el modelo de asistentes básicos y se ha integrado en mercados, cadenas de suministro y otros entornos donde la delegación de tareas complejas es habitual.

En la actualidad, estos agentes pueden funcionar como delegadores o delegados de sub-tareas, facilitando procesos en organizaciones, empresas y economías virtuales. La rápida proliferación de estos sistemas ha incrementado la complejidad de las redes y ha reforzado la presión sobre la transparencia y la responsabilidad individual de cada actor involucrado.

¿Qué es la delegación inteligente de IA y por qué importa?

La delegación inteligente de IA, según la definición de Google DeepMind, implica mucho más que dividir tareas en partes manejables. Consiste en transferir explícitamente autoridad y responsabilidad, estableciendo roles, objetivos y mecanismos formales para construir confianza entre las partes —ya sean humanas o artificiales—.

El marco propuesto busca resolver problemas habituales en los sistemas actuales, donde los límites y obligaciones no suelen delimitarse con precisión. Como destaca el equipo de Google, “delegar implica asignar responsabilidad y autoridad, y por tanto implica la rendición de cuentas por los resultados”.

Ejes críticos para la transparencia y la rendición de cuentas

Uno de los pilares del enfoque de Google es la transparencia estructural. El diseño de sistemas auditables y la adopción de protocolos de supervisión verificable permiten distinguir mejor entre errores accidentales y prácticas inadecuadas, facilitando cadenas de decisión más comprensibles y seguras.

El modelo exige que existan registros públicos y mecanismos que ayuden a identificar a los responsables a lo largo de toda la red, confrontando así la opacidad propia de los procesos automáticos.

Google insiste en que las soluciones tradicionales, basadas en reglas estáticas y poco visibles, resultan insuficientes ante los retos actuales.

Mecanismos innovadores de creación de confianza en sistemas de IA

La propuesta de Google DeepMind apuesta por la implantación de modelos de reputación y herramientas de calibración de confianza, que permiten a los delegadores verificar con precisión las capacidades y el historial de los agentes.

Entre las soluciones técnicas planteadas hay pruebas criptográficas, uso de contratos inteligentes y sistemas de monitoreo que hacen posible auditar el cumplimiento de las tareas sin exponer información sensible.

Estos mecanismos buscan reducir la fricción en las transacciones y ajustar el nivel de supervisión al grado de confianza y riesgo implicados en cada operación.

Responsabilidad compartida y riesgos de vacíos de responsabilidad

Un riesgo fundamental en escenarios con cadenas largas de delegación es la difusión de responsabilidad, situación en la que los errores o fallos se dispersan por la red y resulta imposible atribuirlos a un único nodo. Según Google, “garantizar la claridad total en cada rol y la rendición de cuentas asociada ayuda a limitar la difusión de responsabilidad, previniendo escenarios en los que el fallo sistémico no pueda atribuirse a nadie”.

Para abordar este desafío, el marco plantea límites contractuales y técnicos, que obligan a detener un proceso o a solicitar nuevas autorizaciones cuando se detectan ambigüedades o riesgos no controlados.

Implicaciones éticas y sociales: supervisión humana, despersonalización y degradación de habilidades

Google reconoce que la delegación inteligente de IA conlleva retos éticos y sociales de primer orden. Uno de los principales es la despersonalización, fenómeno por el que las personas pueden perder el contacto directo con las consecuencias de las decisiones tomadas por agentes automatizados.

A esto se añade el riesgo de degradación de habilidades, ya que la automatización puede apartar a las personas de procesos formativos o de supervisión. El marco remarca la importancia de mantener la supervisión humana en los puntos críticos, diseñar sistemas que equilibren autonomía y control, y fomentar el desarrollo continuo de capacidades humanas en entornos colaborativos.

Instituciones y reguladores son llamados
Instituciones y reguladores son llamados a participar activamente en la definición y supervisión de la delegación inteligente de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google subraya la necesidad de que instituciones y reguladores asuman un papel activo en la definición y supervisión del cumplimiento de estos nuevos marcos.

Los retos asociados a la delegación inteligente de IA van más allá de lo técnico y requieren cooperación entre empresas, sociedad y organismos públicos para evitar vacíos de responsabilidad y dificultades en la rendición de cuentas en la economía digital.

La transición hacia modelos verificables de delegación inteligente marca un cambio de paradigma: el objetivo es dejar atrás la automatización opaca y construir sistemas donde las actuaciones de los agentes autónomos se mantengan alineadas con el interés humano y las normas sociales.

Según Google, solo así será posible escalar de forma segura la interacción con sistemas más complejos, preservando el control y la confianza como principios fundamentales.

Temas Relacionados

Google DeepMindEconomía DigitalInteligencia ArtificialSupervisión HumanaDelegación InteligenteConfianza TecnológicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo limitar Meta AI en WhatsApp y cuidar tu privacidad

Los usuarios tienen la opción de borrar el chat con esta inteligencia artificial y pedir que se eliminen los datos vinculados que conserva Meta en sus servidores

Cómo limitar Meta AI en

Tu celular tiene un “cargador oculto”: cómo dar batería a otro móvil sin enchufes

Una funcionalidad integrada en un HONOR Magic 8 LIte brinda respaldo en situaciones donde mantener otros dispositivos activos se vuelve prioritario

Tu celular tiene un “cargador

Alerta en Argentina: PromptSpy, el virus para Android que usa IA para robar tus datos

Se trata de MorganArg, una app fraudulenta que instala el virus fuera de Google Play. Expertos advierten que es el primer ataque en Android que usa IA generativa para espiar y controlar dispositivos en el país

Alerta en Argentina: PromptSpy, el

Steam regala estos cuatro juegos: cómo obtenerlos totalmente gratis

Los juegos disponibles sin costo son Be Queen Bee, Spacetime Shooter, Trust Me, I Nailed It y Sandy

Steam regala estos cuatro juegos:

El día después del centauro: qué pasará cuando la IA ya no nos necesite

Mientras el debate se centra en cuánto dura la colaboración humano-IA, una analista de The Atlantic pone sobre la mesa la pregunta que nadie quiere responder: ¿qué hacemos cuando termine?

El día después del centauro:
DEPORTES
Terminaron los test de pretemporada

Terminaron los test de pretemporada de la F1: Ferrari dominó el último día en Baréin y Alpine completó un trabajo que ilusiona

La sorpresiva declaración de Neymar que reavivó los rumores sobre su retiro

Franco Colapinto se mostró optimista para la nueva temporada de la F1 y puntualizó en dónde se ubicará Alpine respecto a sus rivales

La foto viral de Marcelo Weigandt el día que vuelve a jugar como titular en Boca Juniors después de más de dos años

La cifra récord con la que Atlético de Madrid tasó a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

TELESHOW
Rocío Marengo celebró sus 12

Rocío Marengo celebró sus 12 años junto a Eduardo Fort: “Lo nuestro no es perfecto, es real”

El detalle en las muñecas de la China Suárez y Mauro Icardi: cuál es el significado oculto detrás de sus pulseras

La contundente frase de Karina Iavícoli sobre los paros: “Este país se levanta trabajando, no parando”

Guido Icardi: “Qué asco de ser vivo”, los polémicos mesajes en redes sociales contra Wanda Nara, que escribió el hermano de Mauro

La fiesta íntima de Benedicto: cómo fue el cumpleaños que reunió a Maxi López, Guido Icardi y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

Accidente ferroviario obligó a cerrar

Accidente ferroviario obligó a cerrar temporalmente uno de los Centros de Visitantes del Canal de Panamá

Titular del COAMSS sostiene encuentro con embajador de la Unión Europea para generar desarrollo e inversión en El Salvador

Baz Luhrmann revive al verdadero Elvis Presley, “el hombre detrás de la máscara”

Generación limpia gana terreno mientras se redefine el futuro energético de Panamá

La NASA superó una prueba decisiva y la vuelta del hombre a la Luna sería a principios de marzo