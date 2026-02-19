Tecno

WhatsApp: así puedes leer los mensajes antiguos si eres nuevo en un grupo

Al agregar a una persona a un grupo, se habilita la posibilidad de compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, de modo que los nuevos integrantes acceden únicamente al contexto más relevante

WhatsApp lanzó el historial de
WhatsApp lanzó el historial de mensajes del grupo, permitiendo que los nuevos miembros vean mensajes previos a su ingreso. (WhatsApp)

WhatsApp presentó la función historial de mensajes del grupo, que permite a los nuevos integrantes acceder a mensajes enviados antes de unirse. Administradores y miembros pueden enviar los mensajes recientes a quienes ingresan, facilitando que se pongan al día rápidamente.

Este historial mantiene el cifrado de extremo a extremo, igual que los mensajes personales, lo que asegura privacidad y elimina la necesidad de capturas de pantalla o reenvíos.

Al sumar a alguien a un grupo, aparece la opción de compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, así los nuevos miembros solo leen el contexto más relevante.

El historial de grupo conserva
El historial de grupo conserva el cifrado de extremo a extremo, como los mensajes personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envío del historial debe hacerlo manualmente un integrante, y los administradores pueden desactivar esta función en sus grupos si lo desean. Siempre tienen la opción de compartir el historial cuando lo consideren necesario.

Para mayor claridad, cada vez que se envía el historial, todos los miembros reciben una notificación con la hora y el remitente. Además, estos mensajes se muestran con un diseño diferente al resto de la conversación.

“Estamos empezando a implementar esta función gradualmente y esperamos seguir marcando la pauta en experiencias de chats en grupo privados en WhatsApp”, agregó la plataforma.

Para qué es útil esta nueva función de WhatsApp

La nueva función de historial de mensajes del grupo en WhatsApp resulta útil para mejorar la integración y la comunicación dentro de los chats grupales.

Esta función facilita la integración
Esta función facilita la integración y comunicación en los grupos de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuando un nuevo integrante se une a un grupo de trabajo, estudio o amigos, suele perderse información clave que se compartió antes de su ingreso.

Ahora, los administradores o miembros pueden enviarle hasta 100 mensajes recientes, permitiendo que el recién llegado comprenda fácilmente los temas tratados, acuerdos o avisos importantes.

Por ejemplo, en un grupo de coordinación de eventos, un nuevo voluntario puede recibir el historial con los detalles logísticos y las tareas ya asignadas, ahorrando tiempo y evitando repeticiones.

En grupos familiares, si un pariente se une después de un viaje o reunión, puede revisar las fotos y mensajes compartidos sin que otros tengan que reenviarlos individualmente.

En grupos familiares, un miembro
En grupos familiares, un miembro que se une después puede consultar fotos y mensajes antiguos sin reenvíos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

También es útil en grupos escolares o universitarios, donde un alumno que se integra a mitad de semestre puede ponerse al día con lo discutido en clase o trabajos en curso, simplemente revisando el historial enviado.

Esta función mantiene el cifrado de extremo a extremo, por lo que la privacidad está garantizada. Además, los mensajes enviados como historial aparecen diferenciados, facilitando su identificación y evitando confusiones con el resto de la conversación.

Qué nuevas funciones tienen los grupos de WhatsApp

Los grupos de WhatsApp tienen nuevas funciones como:

  • Chats de audio.

Los chats de audio en WhatsApp funcionan como conversaciones grupales en tiempo real, similares a un walkie-talkie, pero sin las interrupciones de una llamada convencional.

Los chats de audio de
Los chats de audio de WhatsApp permiten hablar en grupo al instante, como un walkie-talkie, sin llamadas que interrumpan. (WhatsApp)

Están disponibles en grupos numerosos y cualquier miembro puede unirse al pulsar el icono de ondas de sonido, que aparece fijado en la parte inferior de la pantalla. Si nadie participa durante 60 minutos, el chat de audio se cierra automáticamente.

  • Eventos.

La función de eventos en WhatsApp permite a los usuarios coordinar reuniones presenciales o virtuales desde chats grupales o comunidades.

Para crear un evento, basta con tocar el icono de adjuntar (clip) y seleccionar ‘Evento’, donde se puede ingresar el nombre, la fecha, la hora, la ubicación y un enlace para llamadas. Los miembros del grupo pueden confirmar su asistencia.

  • Privacidad avanzada del chat.

La función de privacidad avanzada del chat en WhatsApp ofrece mayor seguridad en conversaciones seleccionadas, ya que bloquea el reenvío de mensajes, evita que archivos multimedia se descarguen automáticamente en la galería y restringe la exportación de contenido fuera de la app.

Además, impide que la información del chat sea utilizada por sistemas de inteligencia artificial como Meta AI.

