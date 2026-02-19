Tecno

Pixel 10a sale antes que el iPhone 17e: estas son sus características clave

Este celular incorpora varias mejoras de software basadas en inteligencia artificial, entre las que se incluyen Auto Best Take y Camera Coach

El Pixel 10a incluye una
pantalla ligeramente más brillante que la del 9a.

Google, parte de Alphabet, ha presentado oficialmente su nuevo smartphone de entrada, el Pixel 10a, apostando a que sus avances en software de inteligencia artificial, algunos ajustes de hardware y un precio competitivo de USD 499 sean suficientes para atraer la atención antes del lanzamiento del iPhone 17e.

Este movimiento estratégico busca posicionar al Pixel 10a como una opción de valor, especialmente para quienes buscan funciones innovadoras a un costo menor que el próximo teléfono económico de Apple.

Características principales del Pixel 10a: IA, autonomía y diseño

El Pixel 10a ya se encuentra disponible para prepedido, con envíos programados a partir del 5 de marzo. Entre sus aspectos más destacados se encuentra el compromiso de Google de ofrecer siete años de actualizaciones de software y seguridad, una garantía que lo diferencia en el segmento. El dispositivo está disponible en varios colores: niebla (verde claro), obsidiana (negro), baya (rojo) y lavanda.

Una imagen promocional del nuevo
smartphone Google Pixel 10a en color azul, destacando su diseño trasero con la cámara y el logotipo de Google.

En cuanto al hardware, el Pixel 10a incluye una pantalla ligeramente más brillante que la del 9a, emplea más materiales reciclados y presenta un marco de aluminio con trasera de plástico totalmente plana, una rareza en el mercado.

La carga inalámbrica aumentó a 10 vatios, aunque no incluye la carga magnética Qi “PixelSnap” presente en modelos superiores, lo que Google atribuye a la necesidad de mantener el precio bajo.

En el interior, el teléfono utiliza el chip Tensor G4, el mismo que el modelo anterior, y mantiene la cámara principal de 48 megapíxeles. La resistencia al agua y al polvo sigue certificada con estándar IP68, y la pantalla ahora es más resistente a los arañazos gracias a un nuevo cristal de Corning.

El Pixel 10a presenta un
diseño renovado con parte trasera plana y sin protuberancia en la cámara.

Funciones de inteligencia artificial y novedades en la cámara

El Pixel 10a incorpora varias mejoras de software basadas en inteligencia artificial. Entre ellas destacan Auto Best Take, que analiza diferentes capturas grupales para elegir la mejor toma o crear una imagen compuesta, y Camera Coach, que ofrece recomendaciones en tiempo real sobre encuadre y composición antes de disparar la foto.

El dispositivo también suma compatibilidad con Satellite SOS, una función que permite contactar servicios de emergencia incluso fuera de la cobertura tradicional, y con Quick Share, la herramienta de Google para compartir archivos, ahora compatible con AirDrop de Apple.

Comparativa frente al iPhone 17e

El Pixel 10a llega al mercado anticipándose al lanzamiento del iPhone 17e, que se espera conserve el precio de USD 599 de su predecesor. Esta diferencia de USD 100 permite a Google posicionar su smartphone como una alternativa atractiva en la gama media, especialmente para quienes buscan funciones de IA avanzadas y actualizaciones prolongadas.

Aunque el Pixel 10a presenta mejoras modestas en hardware respecto a la generación anterior y hace algunos compromisos (como sensores de cámara más pequeños y una pantalla menos delgada que la del Pixel 10 Pro), Google apuesta por el software y la experiencia de usuario como sus principales argumentos de venta.

El iPhone 17e saldría al
mercado a fines de febrero del 2026.

Así es la serie Pixel 9 de Google

La serie Pixel 9 de Google se distingue por un diseño elegante y moderno que mantiene la identidad visual de la marca, incorporando a la vez mejoras significativas en varios aspectos clave.

El modelo estándar, Pixel 9, destaca por su pantalla OLED Actua de 6,3 pulgadas, capaz de alcanzar hasta 2.700 nits de brillo, lo que representa un aumento del 35 % respecto a la generación anterior y permite una visualización clara incluso bajo luz intensa.

La durabilidad está asegurada gracias al empleo de Gorilla Glass Victus 2 en ambas caras del dispositivo, ofreciendo mayor resistencia a caídas y arañazos. A nivel de rendimiento, el Pixel 9 integra el procesador Tensor G4 junto con 12 GB de RAM, proporcionando fluidez y optimizando el uso de las funciones de inteligencia artificial desarrolladas por Google.

El Pixel 9 Pro incorpora
una triple cámara trasera con lentes gran angular, ultraancho y telefoto.

La batería también ha sido mejorada, superando las 24 horas de autonomía y permitiendo alcanzar el 55 % de carga en solo 30 minutos.

Para usuarios que buscan mayores prestaciones, Google presenta los modelos Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL. Ambos cuentan con el procesador Tensor G4, hasta 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento de hasta 1 TB.

El Pixel 9 Pro incorpora una triple cámara trasera con lentes gran angular, ultraancho y telefoto, y una cámara frontal de 42 MP, la más avanzada de la gama. Este modelo permite grabar en 8K, apoyado por inteligencia artificial para optimizar la calidad en distintas condiciones de luz, y dispone de una pantalla Super Actua de 6,3 pulgadas que llega a los 3.000 nits de brillo.

El Pixel 9 Pro XL, por su parte, se diferencia por ofrecer una pantalla de 6,8 pulgadas, ideal para quienes prefieren un mayor tamaño sin sacrificar rendimiento ni calidad visual.

