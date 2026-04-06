Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

Los temores en el frente cambiario se disiparon tras las elecciones legislativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica del tipo de cambio ratificó el sendero en el primer tramo de 2026, con una demanda acotada en el mercado por cierta debilidad en las importaciones, el crecimiento de los depósitos privados dentro del sistema -que alcanzaron un récord en los USD 39.000 millones- e ingresos consistentes de divisas por el superávit comercial y las emisiones de deuda corporativa.

En ese contexto, el Banco Central refuerza las compras a diario en el mercado de cambios, para mejorar su perfil de reservas, sin que se haya advertido una presión cambiaria por ese accionar.

Puesto en cifras, la entidad monetaria lleva absorbidos en 2026 USD 4.462 millones en el mercado de contado, a un muy destacado promedio de USD 76 millones diarios, al tiempo que el dólar mayorista, en $1.394, mantiene todavía una baja de $61 o 4,2% en lo que va del año.

Los depósitos privados en moneda extranjera en efectivo se sitúan en USD 38.677 millones, con un incremento de USD 1.695 millones o 4,5% en lo que va del año, otro síntoma de tranquilidad en el plano cambiario.

¿Qué cabe esperar para la cotización del dólar en los próximos meses? En el segundo trimestre el principal indicador va a ser el de la liquidación de divisas del agro, en su pico estacional hasta entrado el invierno.

Una distensión en el conflicto bélico en Oriente Medio podría además revitalizar los flujos financieros por Obligaciones Negociables y colocaciones sub-soberanas.

Con con un firme nivel de ingresos en el mercado de cambios, el peso podría permanecer apreciado por más tiempo, aun con tasas de interés a las que les cuesta superar a la inflación anual esperada.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que elabora el Banco Central, en base a la evolución de las monedas e inflación de los principales socios comerciales de Argentina, muestra que en lo que va del año la competitividad cambiaria cayó casi 10 puntos porcentuales, ahora en 85,6 puntos, sobre una basa de equilibrio teórico de 100 a mediados de 2015, una brecha que afecta más el desempeño exportador de rubros industriales, aunque no se advierte en aquellos muy superavitarios como agro, energía y minería, hoy motores del crecimiento.

Estas variables no dan cuenta de un tipo de cambio necesariamente estático. Con una inflación aún estacionada en tono al 3% mensual, la cotización del dólar podría subir moderadamente dentro de las bandas de flotación y aún mantenerse a un margen importante de 20% respecto del límite dispuesto por el Banco Central para disparar ventas.

¿De qué dependerá el equilibrio cambiario en lo inmediato?

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, destacó que “aun en contexto de alta volatilidad, el BCRA siguió comprando dólares en el MULC y cerró el primer trimestre con un saldo positivo de USD 4.386 millones. Ahora, de cara a la cosecha gruesa, el foco estará sobre el ritmo de compras y si la expansión de pesos resultante es absorbida, y en qué medida, por el BCRA o el Tesoro para evitar presiones nominales”.

Ahora, de cara a la cosecha gruesa, el foco estará sobre el ritmo de compras y si la expansión de pesos resultante es absorbida, y en qué medida, por el BCRA o el Tesoro (Franco)

Para los analistas de GMA Capital, “este esquema deja en evidencia una restricción conocida: sin mejoras estructurales en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el equilibrio depende de los flujos financieros. Desde el inicio del año, la dinámica del Mercado Libre de Cambios ofrece un soporte adicional, con una oferta de dólares que vuelve a jugar a favor en el mercado”.

Las exportaciones agroindustriales aportarían cerca de USD 35.000 millones en 2026, un 6% más que en 2025.

“Hacia adelante, la estacionalidad podría reforzar esta dinámica. Según la BCBA (Bolsa de Cereales de Buenos Aires), la cosecha gruesa aportaría cerca de USD 35.000 millones en 2026, alrededor de 6% más que en 2025. La pregunta es si este equilibrio -más oferta y menor demanda-, puede alcanzar para sostener el ritmo de acumulación” de compras y reservas del BCRA, plantearon desde GMA Capital.

Un análisis de Mills Capital hizo foco en el equilibrio entre liquidez sistémica y tasas: “La reducción de encajes del 50% al 45% implica una inyección relevante de liquidez al sistema. Parte de esos pesos puede volcarse a mayor actividad, pero también a la demanda de activos financieros, ya sea deuda en pesos o dólares. En el corto plazo, esto tiende a relajar tasas, aunque también puede generar cierta presión cambiaria si no se administra adecuadamente”.

En la medida que avance la liquidación de la cosecha, puede empezar a verse más demanda de cobertura dollar linked, algo que todavía luce muy bajo porque el tipo de cambio se mantiene sobreofertado Fuente: MegaQM

Desde MegaQM advirtieron que “los desafíos más grandes se seguirán dando en el mundo dólar, donde la caja sigue luciendo justa y las necesidades son muy fuertes. Pero eso tiene implicancias sobre el mundo pesos. La política restrictiva está teniendo su costo y resta entender hasta dónde está dispuesto a flexibilizar el equipo económico y que resultados se pueden lograr de cara al año electoral”.

“En la medida que avance la liquidación de la cosecha, puede empezar a verse más demanda de cobertura dollar linked, algo que todavía luce muy bajo porque el tipo de cambio se mantiene sobreofertado”, añadieron.

“Por el lado externo -argumentó Max Capital-, parte del efecto podría ser compensado por una moneda más fuerte gracias a mayores precios de la minería y el petróleo, junto con una buena cosecha, con flujos de Inversión Extranjera Directa y emisiones de deuda también dirigidos a estos sectores".

“El efecto general de estas dinámicas sería una inflación levemente más alta y una acumulación de reservas más rápida, aunque con una moneda más apreciada en términos reales. En términos estructurales, el shock refuerza las dinámicas recientes, favoreciendo a energía y minería, los sectores que crecen a mayor ritmo, pero afectando a la producción industrial”, continuó el informe de Max Capital.

En tanto, para los analistas de Portfolio Personal Inversiones, “el frente cambiario mantiene su solidez pese al shock externo, lo que probablemente se extienda ya que se avecina un período estacional favorable para que la acumulación de reservas. A partir de abril, cabe esperar que la liquidación del agro acelere significativamente, permitiendo compras del BCRA de mayor cuantía. Esto permitirá mantener la oferta elevada que ya había generado la cuenta financiera del balance cambiario (USD 1.570 millones mensuales promedio noviembre/febrero) vía la liquidación de colocaciones corporativas y provinciales. El risk off global, que pausó las salidas de los privados al mercado externo generaría una merma en dicha oferta".

La formación de activos externos de minoristas bajó de USD 1.470 millones en enero a USD 1.310 millones en febrero, muy por debajo del promedio de USD 4.700 millones de septiembre/octubre (PPI)

“Por el lado de la demanda, la publicación del informe del mercado de cambios de febrero aportó información valiosa sobre las dinámicas. La ralentización de la actividad económica en febrero junto al adelantamiento de importaciones pre electoral, dieron lugar a que las importaciones no energéticas fueran de apenas USD 3.860 millones, debajo de un promedio de USD 5.600 millones en septiembre/octubre y las más bajas desde junio 2024 (USD 3.400 millones), cuando los pagos todavía no estaban normalizados. En la misma línea, la formación de activos externos de minoristas bajó de USD 1.470 millones en enero a USD 1.310 millones en febrero, muy por debajo del promedio de USD 4.700 millones de septiembre/octubre”, identificaron desde Portfolio Personal.