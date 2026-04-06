Crimen y Justicia

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

El intento de fuga de una pareja tras sustraer una moto derivó en una persecución policial. Uno de los delincuentes perdió una pierna. Su pareja se encuentra fuera de peligro

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La moto sustraída fue localizada tras un operativo policial, las cámaras municipales permitieron identificar a los sospechosos
La moto sustraída fue localizada tras un operativo policial, las cámaras municipales permitieron identificar a los sospechosos

Un operativo policial sacudió Mar del Plata durante la mañana del domingo de Pascua, cuando un robo de moto derivó en una secuencia marcada por una persecución, un choque violento y consecuencias graves para los involucrados. Un hombre de 39 años terminó perdiendo una pierna, mientras que una joven de 21 y un conductor de 75 años también se vieron implicados en el incidente.

Todo comenzó alrededor de las 11:50, al detectarse la sustracción de una moto Bajaj Dominar 400 en una vivienda ubicada sobre la avenida Constitución al 7500. El dueño de la moto, un turista, notó el faltante tras observar la reja de su casa forzada. El alerta movilizó al Comando de Patrullas, que montó un dispositivo de búsqueda, mientras el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) registraba a dos personas forzando el tablero del vehículo, según describió el medio regional 0223.

A partir de allí, las cámaras municipales permitieron seguir el recorrido de la pareja sospechosa a bordo de la moto robada por diferentes arterias de la ciudad. Los patrulleros intentaron interceptarlos, aunque no lograron dar con ellos de inmediato. Minutos después, una fuerte colisión alteró la calma en la intersección de Marcos Sastre y Alice: la moto impactó contra un Volkswagen Passat, manejado por un hombre de 75 años.

Como resultado del impacto, el conductor de la moto sufrió la amputación de su pierna derecha y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). La joven que lo acompañaba, de 21 años, también fue derivada al hospital con politraumatismos, aunque se encuentra fuera de peligro. La mujer, una vez que reciba el alta, será trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán.

En el lugar del choque la policía halló una pistola calibre 22, el arma tenía la numeración suprimida (Fotos: 0223)
En el lugar del choque la policía halló una pistola calibre 22, el arma tenía la numeración suprimida (Fotos: 0223)

El conductor del Volkswagen Passat fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,26 g/l. Ante este dato, la Fiscalía lo imputó por lesiones culposas, aunque no se adoptaron medidas restrictivas sobre su libertad.

En el lugar del choque, la policía halló una pistola calibre .22 con numeración suprimida, lo que derivó en la apertura de una causa por portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento. El hombre que conducía la moto fue imputado por estos delitos, mientras que la joven quedó vinculada a la causa por encubrimiento, supeditada a su evolución médica.

La investigación quedó a cargo de la UFIJE de Delitos Culposos, con el fiscal Germán Vera Tapia, y la Fiscalía de Flagrancia, bajo la órbita de la fiscal Ana Caro. Ambas dependencias judiciales avalaron las diligencias y dispusieron las actuaciones de rigor.

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