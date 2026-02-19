Perplexity apuesta por ‘chatbots’ sin publicidad para evitar la desconfianza

Perplexity fue una de las primeras compañías en incorporar anuncios a su sistema de búsqueda basada en IA. REUTERS/Dado Ruvic

Perplexity ha decidido eliminar la publicidad de su sistema, priorizando la confianza y la percepción de imparcialidad entre sus usuarios. Según fuentes citadas por Financial Times, la empresa busca diferenciarse de los modelos tradicionales basados en anuncios y apuesta por la creación de un entorno en el que la objetividad y la utilidad del chatbot no se vean comprometidas por intereses comerciales externos.

Estrategia sin anuncios: proteger la confianza y la credibilidad en IA

Perplexity fue una de las primeras compañías en incorporar anuncios a su sistema de búsqueda basada en IA en noviembre de 2024. Sin embargo, la experiencia evidenció riesgos claros: la presencia de mensajes patrocinados podía hacer que los usuarios dudaran de la imparcialidad y de la fiabilidad del asistente.

Un ejecutivo de la empresa explicó para Financial Times que “el problema con los anuncios es que el usuario empezaría a dudar de todo... por lo que no creemos que sea algo provechoso en lo que centrarnos ahora mismo”.

La decisión de retirar la publicidad comenzó a aplicarse a finales del año pasado y, de acuerdo con fuentes cercanas a la compañía, actualmente no existen planes para retomar acuerdos de este tipo ni para desplegar nuevas campañas.

Este giro estratégico responde a la convicción de que la confianza es un valor esencial para quienes utilizan chatbots de inteligencia artificial, y que cualquier percepción de sesgo puede afectar gravemente la satisfacción y lealtad de los usuarios.

Modelo de membresía y ventas empresariales: la nueva apuesta de Perplexity

De acuerdo con Business Insider, Perplexity está enfocando su modelo de ingresos en suscripciones individuales, contratos corporativos y productos dirigidos a profesionales. La empresa buscaría consolidar un sistema de negocio sustentado en membresías y ventas comerciales, garantizando ingresos recurrentes y priorizando la calidad del servicio ofrecido.

Un portavoz de la compañía señaló ante Business Insider que el objetivo es lanzar productos y servicios que los usuarios estén dispuestos a pagar directamente, diferenciándose de otras plataformas que optan por monetizar mediante anuncios.

Esta estrategia se alinea con la tendencia de empresas tecnológicas como Anthropic, que también han optado por excluir la publicidad de sus soluciones de inteligencia artificial.

Contraste con otros modelos de IA: la posición de Perplexity

Mientras Perplexity consolida su apuesta por un chatbot sin anuncios, OpenAI ha seguido un camino diferente, introduciendo opciones publicitarias tanto en la modalidad gratuita de ChatGPT como en el servicio ChatGPT Go.

La decisión de Perplexity busca proteger la integridad de su producto y poner el foco en la satisfacción del usuario, en un contexto donde la transparencia y la confianza se han convertido en factores clave para la adopción masiva de asistentes de inteligencia artificial.

Con este cambio, Perplexity se posicionaría como una alternativa confiable en el sector, manteniendo la atención sobre las necesidades y expectativas de sus usuarios.

ChatGPT suma publicidad: cómo afecta la experiencia de los usuarios

La introducción de publicidad en ChatGPT marca el inicio de una nueva etapa para los millones de usuarios que interactúan diariamente con esta inteligencia artificial.

OpenAI asegura que la aparición de publicidad no compromete la calidad ni la objetividad de las respuestas proporcionadas por el chatbot. (AP Foto/Michael Dwyer)

Desde una fase de prueba en Estados Unidos, los anuncios ya son visibles para usuarios adultos que acceden de forma gratuita o mediante la modalidad Go, mientras que quienes cuentan con suscripciones Plus, Pro, Business, Enterprise y Education continúan disfrutando de una experiencia libre de anuncios, estableciéndose así una distinción según el tipo de cuenta.

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, asegura que la aparición de publicidad no compromete la calidad ni la objetividad de las respuestas proporcionadas por el chatbot.

Esta decisión responde a la necesidad de financiar la infraestructura tecnológica que sostiene el servicio, permitiendo mantenerlo gratuito para millones de personas y, a la vez, potenciar opciones de bajo costo y el desarrollo de nuevas capacidades de inteligencia artificial.

Por el momento, la presencia de anuncios se limita a los usuarios gratuitos y a los de nivel Go, en el marco de un experimento lanzado en el mercado estadounidense que podría extenderse a otros países en el futuro.

Los anuncios están claramente identificados como contenido patrocinado y se muestran de manera separada del resto de las respuestas, garantizando que la utilidad y la relevancia para el usuario sigan siendo la prioridad.