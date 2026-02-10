ChatGPT incorpora anuncios: qué cambia para los usuarios

OpenAI explica que la operación de ChatGPT implica una inversión considerable. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / OPENAI)

La llegada de la publicidad a ChatGPT marca un nuevo capítulo para millones de personas que utilizan diariamente esta herramienta de IA. A partir de una prueba inicial en Estados Unidos, los usuarios adultos con cuentas gratuitas y del nivel Go ya ven anuncios integrados en la plataforma.

OpenAI, la empresa responsable, sostiene que esta novedad no afecta la calidad ni la objetividad de las respuestas que ofrece el chatbot.

Publicidad en ChatGPT: a quién afecta y cómo funciona

La inclusión de anuncios en ChatGPT se limita, por ahora, a quienes usan el servicio de forma gratuita o a través de la modalidad Go. Los titulares de cuentas Plus, Pro, Business, Enterprise y Education permanecen exentos de publicidad, lo que establece una clara distinción según el tipo de acceso.

Así luce la publicidad en la interfaz de ChatGPT. OPENAI

Esta medida forma parte de un experimento que OpenAI ha decidido lanzar en el mercado estadounidense antes de realizar una posible expansión internacional.

Según la compañía, la implementación de anuncios responde a la necesidad de sostener la infraestructura tecnológica que permite mantener el servicio abierto a millones de usuarios. OpenAI explica que la operación de ChatGPT implica una inversión considerable, especialmente para garantizar que el sistema funcione con rapidez y fiabilidad a gran escala.

Los nuevos ingresos por publicidad buscan asegurar la continuidad del acceso gratuito y ampliar las opciones de bajo coste, al tiempo que financian el desarrollo de capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

En relación con la experiencia de uso, los anuncios aparecen claramente señalados como contenido patrocinado y se encuentran separados visualmente de las respuestas generadas por el chatbot.

OpenAI recalca que la publicidad no interfiere en el contenido ni condiciona la información ofrecida, puesto que el sistema prioriza siempre lo más útil para cada usuario.

Criterios para mostrar anuncios: segmentación y relevancia

El proceso para determinar qué anuncios aparecen en ChatGPT se basa en varios factores relacionados con la actividad reciente del usuario. El sistema analiza el tema de la conversación actual, el historial de chats previos y las interacciones anteriores con publicidad. Así, por ejemplo, si alguien utiliza el chatbot para buscar recetas de cocina, podría recibir anuncios sobre kits de comida preparada.

OpenAI asegura que los anunciantes no tienen acceso a las conversaciones mantenidas por los usuarios. (AP Foto/Michael Dwyer)

Cuando existen varios anunciantes interesados en una temática, ChatGPT prioriza el contenido más relevante para la conversación en curso. Esta lógica de segmentación busca aumentar la pertinencia de los anuncios y evitar la aparición de mensajes publicitarios que resulten ajenos al interés del usuario.

Todos los anuncios se muestran bajo la etiqueta de contenido patrocinado, en formatos que no se confunden con las respuestas orgánicas del sistema.

OpenAI insiste en que la utilidad de las respuestas no se ve alterada por la presencia de anuncios, que siempre ocupan un espacio diferenciado y no modifican la información que el usuario recibe durante su interacción con el chatbot.

ChatGPT prioriza el contenido más relevante para la conversación en curso. REUTERS/Dado Ruvic

Privacidad y protección de datos de los usuarios

La llegada de la publicidad a ChatGPT ha suscitado preguntas sobre la seguridad y la privacidad de los datos personales. OpenAI asegura que los anunciantes no tienen acceso a las conversaciones mantenidas por los usuarios, ni a su historial de chats, memorias almacenadas o información personal identificable.

Los únicos datos que reciben las empresas son cifras agregadas sobre el rendimiento de sus anuncios, como el número de visualizaciones o los clics obtenidos.

La política de la compañía prohíbe mostrar publicidad a menores de 18 años, así como cerca de temas considerados sensibles, entre ellos la salud, la salud mental o los asuntos políticos. De este modo, se busca evitar el uso de la plataforma para la difusión de mensajes comerciales en contextos vulnerables o controvertidos.

Sam Altman es un destacado empresario e inversor estadounidense, reconocido mundialmente como el CEO de OpenAI. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

Opciones de control y personalización publicitaria

OpenAI ha incorporado varias herramientas para que cada usuario gestione la experiencia publicitaria de acuerdo a sus preferencias. Las personas pueden descartar anuncios individuales, expresar opiniones sobre ellos, consultar los motivos por los que han recibido un anuncio específico y eliminar los datos relacionados con publicidad con solo un toque.

Además, existe la posibilidad de desactivar completamente los anuncios en la modalidad gratuita, aunque esto conlleva una reducción en la cantidad de mensajes gratuitos disponibles cada día.

El sistema también permite gestionar la personalización de la publicidad en cualquier momento, lo que otorga un mayor nivel de autonomía frente a la exposición comercial dentro de la plataforma.