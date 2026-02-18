Tecno

Nokia 1100 Edition y Snake, la mezcla perfecta de tecnología y juego retro en un celular

Destaca por su resistencia, batería de larga duración y practicidad. Además, ostenta el récord como el teléfono más vendido de la historia

El dispositivo emblemático fusionó simplicidad,
El dispositivo emblemático fusionó simplicidad, durabilidad y funciones básicas de comunicación en la palma de la mano. (Foto: eBay)

En la historia de la telefonía, el Nokia 1100 ocupa un lugar destacado. Durante la década de los 2000, este dispositivo dominó el mercado global y se consolidó como un fenómeno cultural.

Los principales argumentos para liderar a principios de siglo 21 fueron su resistencia, la duración de su batería y la presencia del juego Snake II, un entretenimiento que marcó a millones de usuarios en todo el mundo.

El impacto de este modelo superó todas las previsiones de la industria. El Nokia 1100 alcanzó el estatus de dispositivo más vendido de la historia, con más de 250 millones de unidades. Este récord lo posiciona por encima de consolas de videojuegos y smartphones modernos.

Cuándo se lanzó el Nokia 1100 al mercado y cuánto costaba

El lanzamiento global de Nokia
El lanzamiento global de Nokia pretendió democratizar el uso del celular. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El lanzamiento oficial del Nokia 1100 tuvo lugar el 27 de agosto de 2003. La marca diseñó este modelo pensando en consumidores de mercados emergentes y en quienes priorizaban la funcionalidad básica por encima de las novedades tecnológicas.

El precio original de venta fue de aproximadamente 100 dólares estadounidenses, una cifra que permitió el acceso masivo a la telefonía en regiones donde la conectividad aún era limitada.

Esta estrategia facilitó que millones de personas adquirieran su primer celular y consolidó el liderazgo de la marca en varios mercados, como Latinoamérica.

Por qué se consideraba el Nokia 1100 un celular “indestructible”

El diseño robusto y los
El diseño robusto y los materiales resistentes lo hicieron célebre entre los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reputación de indestructible que adquirió el Nokia 1100 se basó en decisiones de diseño orientadas a la durabilidad. El teclado frontal de silicona sellada protegía los circuitos internos del polvo y las salpicaduras, una característica innovadora para teléfonos de la época.

Los bordes laterales de goma ofrecían un agarre seguro y minimizaban los daños en caso de caídas. El sistema de carcasas Xpress-on permitía reemplazar fácilmente las cubiertas dañadas, lo que extendía la vida útil del dispositivo y facilitaba su personalización.

Cuánta autonomía daba la batería del Nokia 1100

Uno de los elementos más apreciados del Nokia 1100 era su batería de ion de litio modelo BL-5C, con capacidad de 850 mAh. Según datos oficiales, el dispositivo ofrecía hasta 400 horas de autonomía en espera y 4,5 horas en conversación. Este rendimiento superaba ampliamente a otros teléfonos del mismo segmento.

El teléfono tenía una carga
El teléfono tenía una carga de podría durar hasta una semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones de uso moderado, la recarga podía espaciarse más de una semana, una ventaja fundamental en zonas rurales o en lugares con acceso limitado a la energía eléctrica. Esta autonomía transformó los hábitos de comunicación y permitió a millones de personas mantenerse conectadas por más tiempo.

Qué juegos y funciones extra incluía el Nokia 1100

El teléfono integraba una versión de Snake II que permitía recorrer laberintos y enfrentar diferentes niveles de dificultad. Este juego, junto con Space Impact+, formó parte de la experiencia de entretenimiento de una generación.

Aunque el teléfono no era compatible con aplicaciones modernas como WhasApp, su sistema operativo Series 30 priorizaba la simplicidad y la eficiencia en las funciones básicas.

Entre las utilidades adicionales más recordadas se encontraba la linterna LED integrada en la parte superior del celular, sumado al cronómetro, la calculadora, los recordatorios y un compositor de tonos monofónicos.

Dónde es posible conseguir hoy y a qué precio se encuentra el Nokia 1100

El Nokia 1100 se transformó
El Nokia 1100 se transformó en un objeto de colección buscado por entusiastas y nostálgicos. (Foto: eBay)

En 2026, el Nokia 1100 es considerado un objeto de colección. El valor de un modelo funcional oscila entre 25 y 50 dólares estadounidenses en el mercado de segunda mano.

Los dispositivos en estado de colección, con caja original y accesorios, pueden alcanzar los 100 dólares, mientras que las unidades remanufacturadas rondan los 70 dólares.

Las principales plataformas para encontrar el Nokia 1100 son eBay y Amazon, que ofrecen envíos internacionales. Asimismo, existen tiendas físicas especializadas en tecnología retro que disponen de unidades restauradas.

