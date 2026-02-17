Dónde puedo comprar un Nokia 1100 en 2026 y cuál es su precio

El Nokia 1100 ocupa un lugar icónico en la historia de la telefonía, junto a modelos legendarios como el Motorola DynaTAC 8000X y el Nokia 3310. (Fotocomposición Infobae)

El interés por el Nokia 1100 resurge dos décadas después de su salida al mercado, con precios de reventa que en la mayoría de los casos resultan inferiores a su valor original.

Modelos en buen estado pueden conseguirse desde 25 hasta 100 dólares, y en subastas especializadas los ejemplares sin uso superan esos valores, impulsados por la demanda de coleccionistas y usuarios que buscan dispositivos básicos y duraderos.

El fenómeno se explica por la vigencia de sus atributos: simplicidad, resistencia y una autonomía de hasta una semana con una sola carga.

El Nokia 1100 destaca por su resistencia y autonomía de hasta una semana, características que lo hacen muy valorado frente a smartphones modernos. (Fotocomposición Infobae)

A más de veinte años de su lanzamiento inicial, el Nokia 1100 sigue siendo codiciado por quienes buscan volver a lo esencial en la comunicación y aquellos que coleccionan piezas que han marcado tendencias en la evolución tecnológica.

Por qué tuvo muy buena recepción el Nokia 1100 a principios de los 2000

Lanzado en agosto de 2003 por la empresa Nokia, el Nokia 1100 se dirigía principalmente a mercados emergentes y a quienes privilegiaban la funcionalidad y el precio por encima de los avances tecnológicos. Su valor original de 100 dólares facilitó su propagación, especialmente en América Latina, Asia y África.

La estrategia de la compañía de ofrecer un dispositivo económico y robusto resultó en resultados históricos: el Nokia 1100 vendió 250 millones de unidades en seis años, según el sitio Visual Capitalist, una cifra que lo coloca por encima de referentes como el Motorola RAZR y el iPhone 6.

Cómo estaba diseñado y cómo era la experiencia de usuario del Nokia 1100

El modelo Nokia 1100 alcanzó ventas históricas de 250 millones de unidades a nivel mundial, superando a clásicos como el Motorola RAZR y el iPhone 6. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La durabilidad fue una prioridad absoluta en el diseño de este teléfono. El modelo incorporaba una carcasa de goma antideslizante para reducir riesgos ante caídas y golpes, y una batería BL-5C que permitía hasta siete días de autonomía.

Este nivel de resistencia contrastaba con los estándares de otros dispositivos de la época, que requerían cargas frecuentes y eran más frágiles.

El Nokia 1100 apostó a lo esencial: menú intuitivo, acceso rápido a llamadas, mensajes de texto y herramientas como linterna integrada, calculadora y cronómetro. Además, sumó el juego Snake II, que inauguró la experiencia de entretenimiento digital para millones de usuarios en todo el mundo.

Nokia no dispuso de cámara o colores en la interfaz del Nokia 1100. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Asimismo, opciones como la cámara y la pantalla a color brillaban por su ausencia, una decisión intencional de la compañía finlandesa para mantener el foco en la durabilidad, el bajo consumo de batería y la facilidad de uso.

En qué plataformas está disponible el Nokia 1100 y cuánto vale

El grueso de la oferta del Nokia 1100 se concentra hoy en plataformas digitales como eBay, donde la mayoría de los modelos se encuentran por debajo de los 50 dólares, según el estado, la caja original y si mantienen los accesorios de fábrica.

Plataformas digitales como eBay concentran la oferta de Nokia 1100, donde modelos nuevos y sellados alcanzan precios más altos en subastas especializadas. (Foto: Nokia)

Los modelos nuevos o sellados suelen ser más buscados por coleccionistas y pueden alcanzar valores superiores en subastas. A estas plataformas se suman sitios de subastas y mercados locales, donde la disponibilidad del dispositivo varía de acuerdo a la región y las condiciones particulares de cada unidad ofrecida.

Qué otros modelos han marcado historia en la industria tecnológica

Otros dispositivos han marcado hitos en la evolución de la telefonía, como el Motorola DynaTAC 8000X, primer modelo comercial, y el Motorola RAZR V3, reconocido por su diseño plegable. Entre los clásicos de la compañía finlandesa figura el Nokia 3310, famoso por su autonomía y resistencia.

La irrupción del iPhone en 2007 fijó un antes y un después, al introducir una pantalla táctil y una nueva interfaz. Esa incorporación impulsó la migración hacia los smartphones y cambió la relación de las personas con sus teléfonos, añadiendo conectividad avanzada como WiFi y Bluetooth, navegación web y acceso a aplicaciones.