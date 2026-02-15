Todo lo que debes conocer para transferir WhatsApp a un nuevo móvil y conservar tu número

WhatsApp permite guardar chats, imágenes y videos en la nube. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cambiar de teléfono no significa perder tus conversaciones ni tu número en WhatsApp. Hoy es posible migrar todos tus chats, archivos y grupos de forma sencilla, siempre que tengas en cuenta ciertos pasos clave durante el proceso. A continuación, encontrarás una guía completa para trasladar tu cuenta a un nuevo dispositivo y mantener intacta toda tu información.

Copias de seguridad: la clave para no perder tus conversaciones

El primer paso imprescindible antes de cambiar de móvil es asegurarte de que tienes una copia de seguridad reciente. WhatsApp permite guardar chats, imágenes y videos en la nube: Google Drive para Android e iCloud para iPhone. Esta función te garantiza que, si algo sale mal durante el traspaso, puedas recuperar la información.

Se recomienda que la frecuencia de las copias de seguridad sea alta, especialmente si usas WhatsApp en varios dispositivos o si manejas información importante. Recuerda comprobar que tienes suficiente espacio en la nube y que la copia incluya todo lo necesario.

Cambiar de teléfono no significa perder tus conversaciones ni tu número en WhatsApp. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para iniciar la copia manualmente:

Entra en WhatsApp y accede a Ajustes > Chats > Copia de seguridad .

Revisa el tamaño de la copia y asegúrate de tener espacio suficiente.

Comprueba que utilizas el mismo número y la misma cuenta de almacenamiento en la nube.

Pasos para activar WhatsApp en tu nuevo móvil

Una vez has realizado la copia de seguridad, el siguiente paso es activar WhatsApp en el nuevo dispositivo. Instala la aplicación desde Play Store o App Store y sigue estos pasos:

Ingresa tu número de teléfono para recibir el código de activación por SMS. Verifica el número e inicia sesión en la nube correspondiente (Google Drive o iCloud). Cuando la app lo solicite, acepta restaurar la copia de seguridad. Espera a que termine el proceso de restauración y revisa que todos los chats y archivos estén disponibles.

Este procedimiento restaura los mensajes, archivos y grupos tal como los tenías en el teléfono anterior. Es importante revisar los últimos mensajes para asegurarte de que la copia fue exitosa.

WhatsApp permite exportar chats y una opción es enviarlos por correo electrónico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Transferir WhatsApp entre Android y iPhone: pasos y recomendaciones

El proceso varía ligeramente según los sistemas operativos involucrados:

De Android a Android: La copia se guarda en Google Drive. Solo tienes que reinstalar WhatsApp en el nuevo dispositivo, iniciar sesión con la misma cuenta de Google y restaurar la copia.

De iPhone a iPhone: La copia se realiza en iCloud. Instala WhatsApp en el nuevo iPhone, inicia sesión con el mismo número y cuenta de iCloud y restaura la copia.

De Android a iPhone o viceversa: Utiliza las opciones de migración oficiales de WhatsApp, como la función “Trasladar a iOS” o herramientas de transferencia integradas en Android 12. Sigue las instrucciones en pantalla y, si es necesario, conecta ambos dispositivos mediante cable o código QR.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Opciones alternativas: apps de terceros para transferir WhatsApp

Existen aplicaciones especializadas que ayudan a migrar WhatsApp entre dispositivos y sistemas operativos diferentes. Algunas de las más populares son:

Dr.Fone: Permite transferir mensajes y archivos entre Android y iPhone a través de un ordenador, con cifrado de extremo a extremo.

iCareFone WhatsApp Transfer: Facilita la transferencia de conversaciones y archivos, además de ofrecer funciones para WhatsApp Business.

MobileTrans: Transfiere datos de WhatsApp y copias de seguridad entre cualquier dispositivo, de forma rápida y sencilla.

AirDroid: Gestiona archivos y notificaciones, además de facilitar la transferencia de datos entre móviles y ordenadores.

Antes de usar estas apps, ten en cuenta los posibles riesgos de privacidad y prioriza siempre los métodos oficiales que ofrece WhatsApp.

REUTERS/Dado Ruvic

Exportar chats y archivos: una solución para casos específicos

Si solo quieres conservar algunas conversaciones, WhatsApp te permite exportar chats individuales por correo electrónico u otros métodos. Podrás acceder a esos mensajes como archivos de texto, aunque no será posible importarlos de nuevo a la app.

Para exportar un chat:

En Android, abre el chat, pulsa en Más > Exportar chat .

En iPhone, entra en el chat, toca el nombre del grupo o contacto y selecciona Exportar chat.

Este método es recomendable solo si quieres guardar mensajes concretos y no todo el historial.

Aspectos adicionales a tener en cuenta al migrar WhatsApp

El código de seguridad de tus contactos puede cambiar, pero no afectará la comunicación.

Las copias de seguridad en la nube se eliminan si no se actualizan en cinco meses.

El historial de llamadas no se transfiere entre sistemas operativos diferentes.

Al usar la función multisesión o WhatsApp Web, realiza copias de seguridad frecuentes para evitar pérdidas de mensajes.

Cambiar de teléfono y conservar tu cuenta de WhatsApp con el mismo número es más fácil que nunca si tienes en cuenta estas recomendaciones. Así, podrás mantener el contacto y toda tu información a salvo durante la transición a tu nuevo móvil.