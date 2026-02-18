La mirada psicológica sobre los ‘therian’ y su alcance en redes sociales

La psicología diferencia entre la exploración identitaria juvenil y los casos que deben recibir atención clínica. (Composición Infobae: Argentina / Difusión)

El crecimiento de la comunidad ‘therian’ en redes sociales ha generado interrogantes sobre su significado y posibles implicancias psicológicas. Jóvenes que adoptan comportamientos y gestos animales, y que aseguran sentir una conexión con otras especies, despiertan curiosidad y debate, pero ¿qué dice la ciencia sobre esta identidad?

Estudios recientes y declaraciones de expertos ayudan a distinguir entre formas saludables de exploración personal y situaciones clínicas que podrían requerir atención.

Identidad ‘therian’ y espectro psicológico: lo que dice la ciencia

La aparición de jóvenes identificados como ‘therian’ ha motivado investigaciones académicas, como la publicada en Neuroscience & Biobehavioral Reviews, que propone entender este fenómeno como un espectro. Según el estudio, es fundamental separar dos situaciones distintas:

La teriantropía no clínica , presente en la mayoría de los jóvenes de la comunidad, implica una conexión espiritual con un animal, manteniendo el sentido de la realidad y sin creencias de transformación física.

La teriantropía clínica, por el contrario, se define como un delirio grave en el que la persona está convencida de haberse transformado físicamente en un animal.

El estudio también advierte sobre el riesgo de sobre-patologizar la identidad ‘therian’, recomendando que solo se recurra al diagnóstico clínico cuando exista un malestar significativo o una incapacidad funcional que afecte la vida cotidiana.

¿Etapa de autodescubrimiento o señal de alarma?

Guillermo Antonio Hidalgo Uribe, psicólogo y coordinador de DKT School, sostiene que la identidad ‘therian’ en jóvenes no debe ser catalogada automáticamente como una enfermedad. Explica que, aunque las personas pueden identificarse como ‘therian’, no existe aún una construcción social.

“Actualmente las personas pueden identificarse como ‘therian’, pero no hay una construcción social que reconozca a los ‘therian’ como una identidad, mucho menos como un trastorno a nivel científico”, explica Hidalgo Uribe. Cabe señalar que esta declaración apareció en Milenio.

Las personas que se identifican como ‘therian’ expresan un lazo involuntario y permanente con un animal concreto. (Composición Infobae: Argentina)

Para el especialista, este fenómeno debe entenderse como una forma particular de habitar el mundo y de construir identidad, análoga a las subculturas juveniles de otras épocas, como los emos o los góticos.

Cuándo la identidad ‘therian’ requiere atención profesional

El especialista recomienda prestar atención a ciertos signos de alerta para identificar cuándo conviene buscar ayuda profesional:

Cuando la persona deja de percibirse como humana y adopta conductas autolesivas .

Si las acciones del menor afectan o transgreden a terceros.

Cuando la identificación como ‘transespecie’ genera un conflicto grave con la realidad cotidiana.

En los casos donde la situación cruza la frontera hacia lo clínico, la neurociencia aporta modelos explicativos, como el “Modelo de los Dos Golpes”, que describe la teriantropía clínica como resultado de dos factores: una cenestesiopatía (sensaciones físicas erróneas, como sentir que crecen garras o pelaje) y un proceso cognitivo fallido que lleva a la formación del delirio de transformación.

La imagen del lado izquierdo fue registrada en el Centro de Lima (Perú) y muchos usuarios lo señalaron como el primer caso visible de un 'therian' en Perú. (Composición Infobae)

A diferencia de las vivencias saludables de quienes forman parte de la comunidad ‘therian’, estos cuadros clínicos pueden estar asociados a trastornos psicóticos, depresión psicótica o trastorno bipolar, y requieren un abordaje especializado.

Así, la psicología diferencia entre la exploración identitaria juvenil y los casos que deben recibir atención clínica, subrayando la importancia de la observación y el acompañamiento familiar para distinguir entre búsqueda personal y señales de alarma.

El significado de ser ‘therian’

El término ‘therian’ deriva de la palabra inglesa ‘therianthropy’, que combina raíces griegas referidas a ‘bestia’ y ‘ser humano’. Si bien la idea de transformarse en animal está presente en diferentes mitologías, la visión contemporánea de la therianthropy surge en el contexto digital actual.

Las personas que se identifican como ‘therian’ expresan un lazo involuntario y permanente con un animal concreto, denominado teriotipo. Esta relación se refleja tanto en conductas y emociones cotidianas como en símbolos visibles, como collares, colas o máscaras.

A diferencia de otras comunidades como los furries o quienes practican cosplay, los therians viven su identidad de forma íntima y personal, no como una actuación pública. Suelen identificarse especialmente con especies como lobos, perros, zorros y felinos, aunque existen muchas otras variantes.