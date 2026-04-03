Google lanza un kit de USD 3 para darle nueva vida a tu computador viejo

Google lanza el kit USB ChromeOS Flex para actualizar y modernizar computadoras y Mac, evitando su obsolescencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google presenta una solución para modernizar tu computador o Mac y acceder a una actualización reciente que evita la obsolescencia: el kit USB ChromeOS Flex.

Este dispositivo permite instalar de forma rápida el sistema operativo ChromeOS Flex y representa un ahorro, ya que prolonga la vida útil del equipo y reduce la necesidad de adquirir una nueva computadora.

El kit incluye guías simplificadas y videotutoriales elaborados por Back Market, con el objetivo de facilitar cada etapa del proceso de instalación. Si bien es posible descargar ChromeOS Flex de forma gratuita desde el sitio web oficial de Google, estos kits están diseñados para que la actualización resulte aún más accesible para los usuarios.

El kit ofrece guías y videotutoriales de Back Market para simplificar la instalación. (Google)

Esta iniciativa surge de una alianza entre la empresa de electrónica reacondicionada Back Market y Google.

La compañía tecnológica señala que esta opción puede ser una solución para quienes tienen computadoras que han quedado obsoletas, especialmente ante el fin del soporte de Microsoft Windows 10.

“Que un sistema operativo alcance su límite no significa que el hardware también deba hacerlo. Mantener el soporte de software es un desafío formidable, y Google lo sabe bien”, indica Google.

Google indica que esta alternativa es útil para equipos obsoletos tras el fin del soporte de Microsoft Windows 10. (Google)

Qué es el kit USB ChromeOS Flex y qué incluye

El kit USB ChromeOS Flex es una herramienta desarrollada por Google para instalar el sistema operativo ChromeOS Flex en computadores y Mac. Este kit contiene una memoria USB preconfigurada, guías simplificadas y videotutoriales elaborados porBack Market, lo que facilita el proceso de actualización y extiende la vida útil de los dispositivos.

Para qué sirve el kit USB ChromeOS Flex de Google

El kit USB ChromeOS Flex sirve para actualizar computadores y Mac antiguos, permitiendo instalar el sistema operativo ChromeOS Flex y así prolongar la vida útil de equipos que, de otro modo, podrían quedar obsoletos.

Según Google, el proceso de fabricación de un portátil nuevo genera la mayor parte de su huella de carbono. Al reutilizar dispositivos existentes con ChromeOS Flex, se evita que el hardware termine en vertederos y se reducen las emisiones asociadas a la producción de equipos nuevos.

El kit USB permite instalar ChromeOS Flex en equipos antiguos y extender su vida útil. (Google)

Además, ChromeOS consume, en promedio, un 19% menos de energía que otros sistemas operativos similares, lo que contribuye a un menor impacto ambiental y a un ahorro adicional para el usuario.

Qué modelos de PC son compatibles con el kit USB ChromeOS Flex

Estos son algunos modelos compatibles con el el kit USB ChromeOS Flex:

Samsung KM24C-3

Lenovo E40-80

Lenovo Ideapad D330-10IGL

Lenovo IdeaPad S145

Lenovo K14 Gen 1

Lenovo Miix 520

Lenovo N22

Lenovo N23 (Windows)

Lenovo N24

Lenovo T490s

Dell Inspiron 15 3531

Dell Inspiron 3280 AIO

Dell Inspiron 3505

Dell Inspiron 3501

Dell Latitude 3120

Dell Latitude 3140

Dell Latitude 3140 2 en 1

Dell Latitude 3150

Dell Latitude 3160

Dell Latitude 3180

Dell Latitude 3189

Dell Latitude 3190

ASUS B5402FEA

ASUS B5402FVA

ASUS BR1100CKA

ASUS BR1100FK

ASUS EeeBook E402SA

Asus ExpertBook B1500CEA

Asus ExpertBook B1502CBA

Asus Expertbook B1502CVA

ChromeOS Flex optimiza el rendimiento y la seguridad en PCs y Macs. (Google)

ASUS ExpertCenter D700MD

Asus ExpertCenter D700SD

ASUS ExpertCenter E5 24 AiO

Apple MacBook Air 6,1

Apple Macbook Air 7,2

Apple Mac Mini 7,1

Acer Aspire V5-122P

Acer E220 Veriton M26X2G

Acer One 11 Z8-284

Acer One 14 Z2-485

Acer R3-131T

Acer Aspire 3 A315

Acer Aspire E3-111

Acer Aspire One 11 AO1-132

Qué tal es el sistema operativos ChromeOS Flex

ChromeOS Flex es un sistema operativo diseñado para optimizar el rendimiento y la seguridad de PCs y Macs. Se destaca por su arranque rápido en seis segundos y actualizaciones automáticas en segundo plano, lo que garantiza que los dispositivos mantengan su velocidad con el tiempo.

La instalación es sencilla y puede completarse en menos de cinco minutos utilizando una unidad USB o la red.