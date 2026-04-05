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Un chatbot de IA ahora prescribe fármacos psiquiátricos en Estados Unidos

El chatbot solo puede renovar medicamentos de bajo riesgo y para pacientes estables

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(Imagen Ilustrativa Imagen)
Los psiquiatras advierten que la automatización podría favorecer el sobretratamiento. (Imagen Ilustrativa Imagen)

El gobierno estatal de Utah, en Estados Unidos, ha autorizado el uso de un sistema de inteligencia artificial para renovar recetas de medicamentos psiquiátricos sin intervención directa de un médico.

Se trata del segundo caso en el país donde una IA recibe esta autoridad clínica. Según funcionarios estatales, la medida busca abaratar costos y paliar la escasez de atención en salud mental, aunque especialistas advierten sobre riesgos y falta de transparencia.

El programa piloto permite que el chatbot de Legion Health, una startup de San Francisco, gestione renovaciones para ciertos medicamentos psiquiátricos mediante una suscripción mensual de 19 dólares.

Solo pueden participar pacientes de Utah con recetas previas de medicamentos de bajo riesgo, como fluoxetina, sertralina, bupropión, mirtazapina e hidroxizina, todos recetados ya por un profesional y en tratamientos estables. El sistema excluye nuevos tratamientos, medicamentos que requieren monitoreo especial y sustancias controladas.

Primer plano de dos manos entregando y recibiendo un frasco de medicamentos y un blíster de pastillas en el mostrador de una farmacia.
Legion Health ofrece este servicio mediante una suscripción mensual de 19 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso exige que los pacientes verifiquen su identidad y presenten prueba de su receta. El chatbot realiza preguntas sobre síntomas, efectos secundarios y señales de alerta como pensamientos suicidas o embarazo. Si detecta algún riesgo, la solicitud se deriva a un profesional. Los pacientes y farmacéuticos pueden pedir revisión humana en cualquier momento.

Las autoridades afirman que la automatización permitirá a los médicos centrarse en casos complejos y responder a la falta de atención que afecta a medio millón de habitantes en Utah. El CEO de Legion Health, Yash Patel, considera el programa como un paso hacia la ampliación del acceso a la atención en salud mental.

Dudas y preocupaciones de los especialistas

Expertos en psiquiatría se muestran cautelosos. Brent Kious, profesor en la Universidad de Utah, dijo a The Verge que el impacto podría ser limitado, pues solo beneficiará a pacientes ya integrados en un plan de tratamiento.

Asimismo, advierte que la automatización puede favorecer el sobretratamiento, manteniendo a algunos pacientes con medicación más tiempo del necesario. John Torous, director de psiquiatría digital en el Beth Israel Deaconess Medical Center, subraya que muchos casos requieren un manejo más activo y personalizado, difícil de lograr con un chatbot.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Utah es el segundo estado en delegar a la IA la renovación de fármacos psiquiátricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kious y Torous advierten que prescribir medicamentos implica más que verificar síntomas: se trata de comprender el contexto individual de cada paciente, algo complejo para la IA. Además, la falta de transparencia y evidencia científica sobre estos sistemas genera inquietud. “Parece un poco alquimia en este momento,” dijo Kious.

Riesgos y futuro de la medida

El chatbot podría pasar por alto efectos adversos o respuestas inexactas, especialmente si el paciente responde lo que cree que el sistema espera. Aunque el autoinforme es habitual en psiquiatría, los médicos suelen captar información adicional en la consulta personal.

Utah ya había autorizado un sistema similar, Doctronic, para atención primaria, que fue manipulado para dar indicaciones peligrosas y difundir información errónea. Legion Health afirma que su sistema opera bajo controles estrictos: revisión humana de los primeros 1.250 casos y controles aleatorios posteriores.

Primer plano de una mano de robot metálica y detallada sujetando un frasco de medicamento marrón con etiqueta blanca en un laboratorio.
La revisión humana es obligatoria si el sistema detecta señales de alerta o riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Legion Health no ha confirmado cuándo o si expandirá el servicio a otros medicamentos o estados, aunque aspira a operar a nivel nacional en 2026. Algunos expertos dudan del aporte real del sistema, ya que la mayoría de los pacientes con tratamientos estables pueden renovar recetas sin cita ni costo adicional, salvo en situaciones de riesgo, precisamente las que la IA no cubre.

Personalmente lo evitaría por ahora,” concluyó Torous, recomendando mantener el seguimiento médico tradicional cuando el tratamiento es efectivo.

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