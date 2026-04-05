Qué celulares están usando los astronautas de Artemis 2 para tomar fotos y videos durante su viaje a la Luna

Los dispositivos no tienen acceso a internet ni Bluetooth y se emplean exclusivamente para tomar fotos y videos. (Composición/Reuters)

La misión Artemis 2 será recordada, entre otras cosas, porque sus tripulantes utilizaron por primera vez teléfonos inteligentes, específicamente iPhone 17 Pro Max, para capturar imágenes y videos durante su trayecto hacia la Luna. Este hecho representa un cambio significativo en los protocolos de la NASA, que hasta ahora había restringido el uso de dispositivos personales en misiones espaciales.

Durante las primeras horas de vuelo de Artemis 2, una cámara instalada en la cabina de la nave captó el momento en que un iPhone 17 Pro Max flotaba en microgravedad. El dispositivo pasó de las manos de Jeremy Hansen a Christina Koch, mientras Reid Wiseman y Victor Glover observaban la escena. La NASA proporcionó a cada astronauta un iPhone durante la cuarentena previa al lanzamiento, iniciada en marzo.

La agencia aclaró que los teléfonos no pueden conectarse a internet ni usar Bluetooth. Su función principal es permitir que los astronautas tomen fotos y videos desde el interior y el exterior de la nave, como parte de la documentación visual del viaje. El uso de smartphones en el espacio había sido limitado a misiones privadas, pero esta es la primera ocasión en que la NASA aprueba este tipo de dispositivo para una misión lunar tripulada.

Los iPhone 17 Pro Max permiten a los astronautas documentar la misión Artemis 2 con imágenes inéditas desde el espacio. (Reuters)

Imágenes inéditas de la Tierra y el espacio

A bordo de la cápsula Orion, los astronautas han utilizado los iPhone para capturar imágenes del exterior, incluyendo la etapa superior del cohete que los impulsó fuera de la atmósfera terrestre. Christina Koch y Jeremy Hansen han documentado con sus teléfonos el desplazamiento de la nave alrededor del cohete, así como las maniobras que Orion deberá ejecutar para acoplarse con futuros módulos lunares.

La decisión de incorporar smartphones responde al interés de la NASA por ofrecer a la tripulación herramientas modernas para registrar momentos especiales y compartir material visual con el público. Jared Isaacman, administrador de la NASA, afirmó en una publicación en redes sociales: “Estamos dando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”.

El riguroso proceso de calificación de hardware para el espacio

El uso de un teléfono inteligente en el espacio no es una decisión tomada a la ligera. El proceso de aprobación para hardware en misiones espaciales consta de cuatro etapas. Primero, se presenta el equipo a un panel de seguridad. Luego, se identifican posibles riesgos, como piezas móviles o materiales frágiles. La tercera fase define un plan para mitigar esos riesgos y la última prueba la eficacia de las medidas implementadas.

El proceso de aprobación del iPhone para la misión incluyó estrictos controles de seguridad y adaptaciones como el uso de velcro. (Reuters)

En condiciones de microgravedad, elementos como el cristal pueden representar un peligro si se rompen, ya que los fragmentos flotan libremente en la cápsula. Por este motivo, la NASA recurrió al uso de velcro para sujetar los teléfonos y otros objetos, incluyendo bolígrafos y sus tapas, a las superficies de la nave. Antes del despegue, al menos uno de los dispositivos fue guardado en el bolsillo de la pierna de un traje espacial para evitar que flotara sin control.

Apple no intervino en el proceso de certificación de los iPhone para Artemis 2, aunque la empresa reconoció que esta es la primera vez que uno de sus teléfonos recibe autorización para uso extendido en órbita y más allá.

Otras cámaras a bordo de Artemis 2

Además de los iPhone 17 Pro Max, la cápsula Orion transporta dos cámaras Nikon D5, modelo introducido en 2016, y cuatro GoPro Hero 11, lanzadas en 2022. Estos equipos permiten que la tripulación registre imágenes desde diferentes ángulos y en diversas condiciones de luz, complementando el material capturado con los teléfonos inteligentes.

Artemis 2 también lleva cámaras Nikon D5 y GoPro Hero 11 para complementar el registro visual de la tripulación. (Reuters)

Aunque el uso de smartphones en el espacio se ha documentado en misiones privadas anteriores, como la Inspiration4 de SpaceX en 2021, y en la última misión del transbordador espacial en 2011 con iPhone 4, la presencia de iPhone 17 Pro Max en Artemis 2 representa la integración más avanzada de dispositivos móviles en una misión oficial de la NASA.