Todos los detalles del nuevo estadio del Inter Miami: de la tribuna dedicada a Messi a las 23 hectáreas del predio

Las Garzas estrenarán su nueva casa

El Inter Miami vivió un día histórico desde su irrupción en el fútbol de élite al inaugurar su nueva casa: el Nu Stadium. Con Lionel Messi como figura central, el estadio estrenó oficialmente sus instalaciones este sábado 4 de abril con el empate 2-2 como local frente a Austin FC por la Major League Soccer (MLS). Esta apertura otorgó al club, fundado en 2018 e ingresado en la MLS en 2020, un escenario propio tras años de utilizar recintos temporales y simboliza la consolidación de una comunidad en crecimiento junto a una infraestructura moderna.

El nuevo recinto representa un salto cualitativo en capacidad y prestaciones: el Nu Stadium pone a disposición 26.700 localidades, lo que supone cinco mil asientos adicionales respecto al estadio provisional, el Chase Stadium. La construcción tomó casi tres años, período durante el cual el club y autoridades trabajaron en una urbanización aledaña que incluirá un parque público de 23 hectáreas, zonas comerciales, espacios hoteleros y oficinas.

Las Garzas estrenarán el Nu Stadium el día sábado

En este nuevo estadio, Messi se conviertió en el primer futbolista activo con una tribuna bautizada en su honor en el recinto donde disputa sus partidos. La Leo Messi Stand comprende desde la sección 117 a la 121 en el nivel inferior y de la 217 a la 223 en el nivel superior, integrándose al diseño global para ofrecer una experiencia exclusiva. El club anunció que quienes asistan a este sector tendrán “experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”, según el video institucional viralizado por Inter Miami.

En términos de innovación, el Nu Stadium destaca por la instalación de césped Bermuda de alta calidad, traído desde una granja en Loxahatchee, Florida, e implementado mediante el sistema Lay and Play que permite su uso inmediato. El campo posee sensores de monitoreo, iluminación artificial para favorecer el crecimiento y un drenaje inteligente, características alineadas con los estándares internacionales para grandes eventos deportivos.

Una tribuna del nuevo estadio del Inter Miami llevará el nombre Lionel Messi"

El desarrollo arquitectónico responde a una visión planteada originalmente por David Beckham y materializada junto a los hermanos Mas, propietarios del club, quienes apostaron por una identidad fuerte y un estadio acorde a la “vibra” que ha generado la franquicia entre la comunidad latina del sur de Florida. El rosa, color institucional de Inter Miami, se ha convertido en un elemento de pertenencia tanto para la afición local como para la creciente base de seguidores internacionales.

El acto de inauguración formal del estadio reunió a miles de aficionados en el corazón de Miami, con la expectativa de que el Nu Stadium no solo sea la sede para los partidos oficiales, sino también un epicentro de entretenimiento y nuevos eventos que amplíen las vías de financiamiento del club.

Los jugadores de Las Garzas entraron por primera vez con Messi a la cabeza

Durante la ceremonia de lanzamiento de la Leo Messi Stand, el club divulgó un mensaje institucional dirigido al argentino: “Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, según el video presentado en las redes sociales de Inter Miami.

La dedicatoria a Messi no solo está ligada a sus logros deportivos, sino también a su impacto institucional. Desde su llegada en 2023, el astro argentino de 38 años condujo al equipo a la obtención de los primeros cuatro títulos de su historia: Leagues Cup 2023, MLS Supporters’ Shield 2024, campeonato de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025. En el plano individual, Messi estableció un récord al ganar la Bota de Oro de la MLS 2025, con 29 goles, 19 asistencias y 48 participaciones directas en goles durante la temporada, y al recibir el premio de Jugador Más Valioso de la liga en dos temporadas consecutivas.

La prestigiosa hamburguesería argentina forma parte de la propuesta del nuevo estadio del Inter Miami (La Birra Bar)

La presencia argentina también se verá reflejada por la que fue reconocida como la mejor hamburguesería del mundo. La Birra Bar, empresa originada de Buenos Aires, selló una alianza con Inter Miami CF para formar parte de la propuesta gastronómica oficial del Nu Stadium.

Con seis sucursales ya establecidas en Miami, la marca amplía su presencia en Estados Unidos al integrarse al Nu Stadium, uno de los escenarios deportivos más destacados del continente. De esta forma, introduce su propuesta emblemática: hamburguesas artesanales preparadas con pan fresco horneado a diario, un blend exclusivo de carne y recetas perfeccionadas durante más de veinte años.

“Ser parte del Nu Stadium en su inauguración es un orgullo enorme. Es un espacio que redefine la experiencia del fan, y nosotros queremos estar a la altura desde lo gastronómico, ofreciendo la calidad y el sabor que nos representa en todo el mundo”, destacó Daniel Cocchia, CEO y Fundador de La Birra Bar.

El Inter Miami ultima detalles para el estreno de su estadio

El estadio, situado junto al Aeropuerto Internacional de Miami, cuenta con un diseño innovador para mejorar la experiencia de los aficionados. Las gradas contarán con una cobertura meteorológica y las diferentes tribunas incluyen asientos a pie de campo, palcos, clubes y suites, además de contar con espacios Premium para magnificar la jornada.

La instalación definitiva del Nu Stadium y la dedicatoria de la tribuna este refuerzan una narrativa en la que Miami, su afición y el club experimentan caminos de identificación y arraigo inéditos en la liga estadounidense. Inter Miami continuará realizando su preparación diaria en las instalaciones de Fort Lauderdale, mientras aspira a consolidarse como uno de los proyectos deportivos más relevantes y simbólicos de la MLS.

Parte de cómo serán las 23 hectáreas que ocurará el predio (@InterMiamiCF)