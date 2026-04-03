Cómo detectar si un smartphone está siendo espiado y qué medidas de protección sirven

Conectarse a redes wifi públicas incrementa el riesgo de que terceros intercepten datos personales en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espionaje a través de smartphones se ha convertido en uno de los riesgos digitales más peligrosos y difíciles de detectar en la actualidad. Los ciberdelincuentes emplean técnicas sofisticadas para acceder a información confidencial como contraseñas, fotografías, registros de llamadas, correos electrónicos y datos de ubicación, sin que la víctima perciba señales evidentes.

Detectar a tiempo si un dispositivo está siendo espiado y aplicar medidas preventivas puede evitar consecuencias graves, desde estafas hasta el robo de identidad.

Cómo actúan los ciberdelincuentes para espiar un smartphone

La instalación de malware mediante aplicaciones de fuentes no oficiales o a través de páginas web comprometidas es uno de los métodos más frecuentes para intervenir un teléfono móvil. Este software malicioso, conocido como spyware, opera en segundo plano y otorga al atacante acceso remoto a la información almacenada en el dispositivo. De este modo, los delincuentes pueden interceptar mensajes, registrar llamadas y hasta controlar funciones clave del teléfono sin el conocimiento del usuario.

Anuncios relacionados con temas conversados cerca del celular pueden indicar acceso indebido al micrófono por parte de alguna aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto de riesgo lo representan las redes wifi públicas, habituales en lugares concurridos como cafeterías, aeropuertos y centros comerciales. Al conectarse a estas redes, el tráfico de datos personales puede ser interceptado fácilmente por terceros, quienes pueden captar contraseñas, información bancaria o detalles de navegación en tiempo real. Esta vulnerabilidad incrementa las probabilidades de espionaje y robo de datos.

Señales para detectar un posible espionaje en tu móvil

Aunque el espionaje digital es difícil de identificar, existen algunas señales de alerta que pueden indicar la presencia de software malicioso o actividades sospechosas:

Aparición de anuncios relacionados con temas recientes conversados cerca del teléfono : Si tras hablar sobre un asunto específico comienzan a llegar anuncios o sugerencias relacionadas, podría haber una app accediendo al micrófono o recolectando datos de manera indebida.

Consumo inusual de batería o datos : Un aumento repentino en el gasto de batería o en el uso de datos móviles puede deberse a aplicaciones espía funcionando en segundo plano.

Instalación de aplicaciones desconocidas : Detectar apps no reconocidas o que no recuerdas haber instalado es un indicio de posible intrusión.

Alertas sobre actividad en segundo plano: Mensajes o notificaciones sobre procesos activos, sin razón aparente, también deben ser motivo de revisión.

Un consumo inusual de batería, apps desconocidas o alertas de actividad en segundo plano son señales que requieren atención inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de cualquiera de estos síntomas amerita una revisión de los permisos concedidos a las aplicaciones y el uso de herramientas de seguridad para detectar amenazas.

Medidas de protección y hábitos recomendados

Para minimizar el riesgo de espionaje en el smartphone, se recomienda adoptar las siguientes prácticas:

Reiniciar el dispositivo de forma periódica : Esto interrumpe procesos maliciosos que puedan estar activos en segundo plano.

Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales : Google Play Store y App Store cuentan con filtros de seguridad que reducen el riesgo de instalar apps maliciosas.

Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones : Las actualizaciones incluyen parches y mejoras de seguridad que corrigen vulnerabilidades.

Limitar los permisos de las aplicaciones : Revisa y restringe el acceso a la cámara, el micrófono y otros recursos sensibles solo a las apps imprescindibles.

Evitar el uso de wifi público para operaciones sensibles: No ingreses contraseñas ni accedas a información confidencial desde redes abiertas.

Revisar y restringir los permisos de cámara y micrófono ayuda a evitar que apps accedan a recursos sensibles sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo restringir el acceso a cámara y micrófono

Controlar los permisos de las aplicaciones es fundamental para la privacidad. Los pasos para restringir estos accesos dependen del sistema operativo:

En Android:

Ingresa a Ajustes o Configuración.

Selecciona Seguridad y privacidad o Privacidad.

Accede a Administrador de permisos o Controles de privacidad.

Elige Cámara o Micrófono y revisa qué aplicaciones tienen acceso.

Modifica los permisos según tu preferencia: “No permitir” o “Permitir solo con la aplicación en uso”.

En iOS:

Entra a Configuración y luego a Privacidad y seguridad.

Selecciona Cámara o Micrófono.

Desactiva los permisos para las aplicaciones que no deberían acceder a estos recursos.