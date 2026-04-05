Mirtha Legrand se lució con un vestido color celeste con brillos y demostró por qué es un ícono de la moda

La Chiqui volvió a apostar por un vestido de Claudio Cosano (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

Mirtha Legrand volvió a captar todas las miradas y elogios durante una nueva edición de La Noche de Mirtha (El Trece), reafirmando su estatus de referente de moda y elegancia en la televisión argentina. En esta ocasión, la conductora eligió para la velada un look que combinó sofisticación, brillo y el sello inconfundible de su diseñador de confianza, que programa a programa la acompaña en su look.

El vestido seleccionado fue una creación de Claudio Cosano en tul organza color aguamarina, bordado íntegramente con microcristales y lentejuelas en motivos arabescos que aportaron un brillo sutil y acompañaron cada movimiento de la conductora. De silueta larga y recta, el diseño presentaba mangas largas con volados y apliques de flores en relieve sobre los hombros, sumando textura y volumen a un escote en V que enmarcó la figura de Mirtha.

Mirtha Legrand deslumbra con un vestido de Claudio Cosano bordado con microcristales y motivos arabescos en La Noche de Mirtha (Gentileza: Prensa El Trece)

La conductora argentina reafirma su estatus de ícono de moda y elegancia en la televisión con cada emisión del programa (Gentileza: Prensa El Trece)

El estilismo se completó con joyas importantes: aros, collar y anillos con piedras turquesa y brillantes de Ricciardi, su clásico reloj y uñas esmaltadas en rojo. El maquillaje impecable, con piel luminosa, ojos delineados y sombreados en tonos tierra y labios rosados, logró un look clásico y atemporal. El peinado, fiel a su estilo, consistió en un brushing voluminoso con ondas suaves y raya al costado, enmarcando el rostro y reforzando la imagen de diva.

Las imágenes de la noche mostraron a Mirtha sonriente y distendida, tanto de pie junto a la mesa como compartiendo la velada entre flores, copas y velas. El vestido elegido para su despedida en la ciudad balnearia volvió a poner en primer plano el sello de distinción de Mirtha Legrand, que una vez más se impuso como ícono de moda, agradecimiento y presencia en la pantalla chica.

Legrand encabezó una nueva emisión de La Noche de Mirtha desde las 21:30. Entre los invitados estuvo el humorista Martín Bossi —con su nuevo look con bigotes—, quien anticipó el regreso de la obra teatral La Cena de los Tontos en Buenos Aires, luego de su temporada en Mar del Plata.

Brillos, tul y volados fueron los elegidos por Mirtha para su programa

La mesa de Mirtha también sumó a la actriz y comediante Malena Guinzburg, figura del colectivo Las chicas de la culpa, y a la conductora Flor de la Ve, referente en televisión y el mundo del espectáculo, actualmente al frente de Los Profesionales con Flor. También estuvo presente el actor Carlos Portaluppi, quien cuenta con una extensa trayectoria en ficción televisiva y teatro y acompaña a Pablo Echarri y Paola Krum en Maldita Felicidad.

Mirtha Legrand fue a ver a Guillermo Francella en ‘Desde el jardín’

La noche del viernes, Mirtha asistió al teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires para presenciar la obra “Desde el Jardín”, protagonizada por Guillermo Francella y un elenco destacado que componen . La conductora fue recibida con ovaciones y la música característica de su programa, acompañada por su círculo más cercano en una velada marcada por el homenaje y la celebración cultural porteña.

Mirtha Legrand decidió disfrutar de la cartelera porteña y eligió Annie para vivir una noche llena de humor y música (Instagram)

La legendaria presentadora, llegó al teatro en automóvil, conducido por Carlos y estuvo acompañada por su amigo Alejandro Veroutis, su asistente desde hace 40 años Elvira Guaraz, su maquilladora Gladys Andrade y su asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas. Para la ocasión, lució un tailleur diseñado exclusivamente para ella por Claudio Cosano, que estrenó esa noche. Ocupó butacas especialmente reservadas por Francella en la fila cinco junto a sus colaboradores, donde fue recibida con aplausos y la reconocida cortina musical de su programa televisivo. La función fue un evento especial que culminó en la emoción de los presentes.

Durante esos instantes iniciales, Legrand compartió saludos y conversó de forma distendida con sus acompañantes. Luego disfrutó la obra, en la que además de Guillermo Francella se lucen Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira y Carla Pandolfi.

Al final de la función, Guillermo Francella -que comparte con Mirtha ser hincha de Racing- la saludó desde el escenario: “Es una noche muy especial. Hoy nos vino a visitar alguien que yo quiero muchísimo, que siempre está de nuestro lado, siempre está apoyando a todos los actores, a las actrices, a los proyectos y la amamos.” La sala respondió con renovados aplausos.